"Sát thủ" 19 tuổi của Ninh Bình FC: Ghi 3 bàn/3 trận, được HLV Popov tiến cử sang châu Âu

V.League 2025/2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Lê Văn Thuận, tiền đạo 19 tuổi thuộc biên chế Ninh Bình FC. Trong bối cảnh nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa vẫn đang nỗ lực tìm kiếm suất đá chính, chân sút trẻ này đã vươn mình trở thành "điểm nổ" quan trọng nhất, trực tiếp định đoạt cục diện các trận đấu gần đây. Ảnh: Ninh Bình FC.

Chuỗi phong độ bùng nổ với 3 bàn thắng trong 3 trận liên tiếp, trực tiếp mang về 9 điểm tối đa, đã biến Lê Văn Thuận trở thành cái tên được giới chuyên môn săn đón. Ảnh: Ninh Bình FC.

Từ bàn thắng ấn định chiến thắng trước Becamex TP.HCM ở phút bù giờ cho đến pha lập công kết liễu HAGL, Lê Văn Thuận cho thấy một bản lĩnh thép đáng kinh ngạc. Mới nhất, bàn thắng vào lưới PVF-CAND là lời khẳng định về sự ổn định và khả năng áp đặt thế trận. Ảnh: Ninh Bình FC.

Hiệu suất dứt điểm đáng nể này đến từ một cầu thủ vốn xuất thân là tiền vệ, cho thấy sự đa năng và tư duy chiến thuật nhạy bén vượt xa số tuổi 19 của Lê Văn Thuận. Ảnh: Ninh Bình FC.

Gốc gác tiền vệ đã nhào nặn nên một Lê Văn Thuận thi đấu hiện đại: không rườm rà, di chuyển không bóng thông minh và đặc biệt nhạy cảm trong việc chọn vị trí. Anh thường xuyên xuất hiện như một "bóng ma" trong vòng cấm để tung ra những nhát dao quyết định. Ảnh: Ninh Bình FC.

Sự lạnh lùng trong các pha dứt điểm là điều mà bóng đá Việt Nam đang thiếu hụt. Đây cũng là lý do HLV Kim Sang-sik dành sự quan tâm đặc biệt cho Lê Văn Thuận. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trong vai trò HLV lẫn Giám đốc Kỹ thuật Ninh Bình FC, ông Vũ Tiến Thành đánh giá rất cao Lê Văn Thuận. Ông dự đoán tiền vệ này có thể trở thành trụ cột của đội bóng chủ quản, xa hơn nữa sẽ là nhân tố chủ chốt ở tuyển U23 hoặc tuyển quốc gia. Ảnh: Ninh Bình FC.

Còn nhớ hồi giữa tháng 3/2025, trong một chia sẻ với PV Báo Bóng đá, HLV Velizar Popov cho biết, ông rất ấn tượng với một cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa, đó là Lê Văn Thuận. Theo nhà cầm quân người Bulgaria, tiền vệ cao 1m76 này có chất lượng rất tuyệt vời, hoàn toàn có thể chơi ở một hạng vừa phải tại châu Âu. Ảnh: Ninh Bình FC.

"Ở Đông Á Thanh Hoá, tôi đã cho một cầu thủ 18 tuổi lên đội 1. Đó là Nguyễn Văn Thuận. Cậu ấy có chất lượng rất tuyệt vời. Tôi tin rằng Lê Văn Thuận hay Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hoàn toàn có thể chơi ở châu Âu. Họ chỉ cần một chút may mắn, cần có ai đó tin tưởng và cho họ cơ hội, cần có người giúp đỡ để họ có thể tiến xa hơn", HLV Popov - người hiện đã chuyển sang dẫn dắt Thể Công Viettel, cho hay. Ảnh: Ninh Bình FC.

Dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức về mặt thể lực và kinh nghiệm thực chiến, nhưng với "DNA sát thủ" và tinh thần cầu tiến, Lê Văn Thuận đang nắm giữ chìa khóa để trở thành biểu tượng mới của thế hệ trẻ. Ảnh: Ninh Bình FC.