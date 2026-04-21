3 trận ghi 4 bàn, Đình Bắc tiếp sức CLB Công an Hà Nội tới chức vô địch V-League

ANTD.VN - Phong độ ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với 4 bàn thắng trong 3 trận gần nhất giúp CLB Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu và tiến gần hơn tới chức vô địch V-League 2025/26.

   

Ở trận đấu vòng 19 vừa kết thúc, CLB Công an Hà Nội có chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân của CLB Công an TP.HCM, qua đó củng cố ngôi đầu V-League 2025/26 với 48 điểm, hơn đối thủ bám đuổi Thể Công Viettel 7 điểm trong bối cảnh giải còn 7 vòng đấu.

Đóng góp vào thành tích của CLB Công an Hà Nội tại thời điểm này là 4 bàn thắng được ghi trong 3 trận liên tiếp của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Chân sút sinh 2004 lập cú đúp trong chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Đà Nẵng (vòng 17), ghi bàn duy nhất trong trận hòa PVF-CAND 1-1 (vòng 18) và một bàn vào lưới CLB TP.HCM (vòng 19).

Trút bỏ áp lực, Đình Bắc đang thăng hoa với những bàn thắng liên tiếp tại V-League

Đáng nói, trước chuỗi 4 bàn liên tiếp, Đình Bắc "tịt ngòi" hơn 1.000 phút tại V-League. Thống kê này với một tiền đạo đang là Vua phá lưới giải U23 châu Á tạo áp lực rất lớn, song chân sút quê Nghệ An đã vượt qua được và đang đà thăng hoa.

"Bản thân tôi không nghĩ gì nhiều về việc ghi bao nhiêu bàn. Tôi chỉ muốn thực hiện tốt những yêu cầu của huấn luyện viên trên sân. Tôi nghĩ bàn thắng là thành quả từ sự giúp sức của toàn thể anh em cầu thủ cũng như ban huấn luyện đã luôn hỗ trợ và đốc thúc tôi cố gắng mỗi ngày", Đình Bắc trả lời phỏng vấn sau trận thắng Công an TPHCM 3-0.

Sự trở lại của Đình Bắc không chỉ là tín hiệu tích cực với cá nhân tiền đạo này mà tăng sự linh hoạt trong các phương án tấn công, tiếp thêm sức mạnh để CLB Công an Hà Nội hướng tới mục tiêu vô địch chung cuộc.

Kể từ khi trở lại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ mùa 2023 đến nay, đội bóng ngành Công an là nơi thu hút nhân tài nội và ngoại binh, gặt hái thành công lớn với chức vô địch V-League 2023, Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2024/25, Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25.

Mùa 2025/26, mục tiêu vô địch V-League còn ý nghĩa hơn khi AFC dự kiến tăng số lượng dự Cúp C1 châu Á từ 24 lên 32, và đội vô địch V-League sẽ đại diện Việt Nam góp mặt đấu trường danh giá này.

Đây cũng là giải đấu mà Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội khát khao chinh phục, sau khi đã thử sức tại Cúp C1 Đông Nam Á và C2 châu Á.

Đình Bắc 3 trận ghi 4 bàn, được HLV Polking khen "vẫn chưa bộc lộ hết khả năng"

CLB Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Công an TP.HCM 3-0 ở vòng 19 V-League 2025/26, qua đó xây chắc vị trí số 1 với 48...

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

-20/04/2026 10:11 AM (GMT+7)
