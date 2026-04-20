Báo Indonesia thừa nhận đội nhà dưới cơ U17 Việt Nam

"Không may cho U17 Indonesia. Đội U17 Việt Nam chuẩn bị kỹ hơn chúng ta rất nhiều. Thậm chí, có thể nói rằng đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland đã chiếm thế chủ động ngay từ đầu. U17 Indonesia có rất ít cơ hội trong trận đấu này. Còn Việt Nam chơi thoải mái hơn vì cục diện ở bảng đấu đang có lợi cho họ", Bola.com viết.

CNN Indonesia viết: "U17 Indonesia đã thất bại trong mục tiêu vào bán kết giải U17 Đông Nam Á. Trang báo Indonesia nhận định U17 Việt Nam chiếm ưu thế trong phần lớn trận đấu.

"U17 Việt Nam chơi trực diện hơn. Việt Nam thường xuyên sử dụng các đường chuyền dài và tốc độ là chìa khóa của họ. Trong khi đó, U17 Indonesia chỉ có duy nhất một cơ hội ở phút 63, Guevara đã tìm được khoảng trống để dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà", CNN Indonesia tiếp tục.

HLV Kurniawan của U17 Indonesia khẳng định các học trò của ông đã chiến đấu bằng tất cả khả năng. U17 Indonesia đã cải thiện rõ trong mặt trận phòng ngự nhưng khả năng tổ chức tấn công và tạo ra cơ hội là vấn đề lớn.

"Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về trận đấu này và muốn gửi lời xin lỗi khi thành tích của đội không như mong muốn. Các cầu thủ U17 Indonesia đã nỗ lực hết mình", HLV Kurniawan chia sẻ thêm.

U17 Việt Nam sẽ đụng độ U17 Australia tại bán kết giải đấu năm nay. Đây là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Roland. Tại bảng C, U17 Australia đã thắng cả 3 trận, ghi 15 bàn và chưa để thủng lưới. Một phần, sức mạnh ở bảng C quá chênh lệch khi U17 Singapore, U17 Campuchia và U17 Brunei không phải là đối thủ cho U17 Australia. Trận đụng độ U17 Việt Nam chính là lúc kiểm chứng sức mạnh của các cầu thủ Australia.