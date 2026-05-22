Tìm lời giải giúp U17 Việt Nam tránh 'bầm dập' ở World Cup

Từ thất bại trước Australia

Thất bại của U17 Việt Nam trước U17 Australia ở tứ kết giải châu Á không có gì quá bất ngờ. Nhưng cách đội bóng trẻ Việt Nam thua lại mang đến rất nhiều điều để suy ngẫm, đặc biệt khi phía trước là sân chơi U17 World Cup- nơi khoảng cách trình độ còn lớn hơn rất nhiều.

Thực tế điều đáng lo không nằm ở tỷ số, mà ở cảm giác “đuối” của các cầu thủ Việt Nam khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối. Những pha tranh chấp thua thiệt, các tình huống không theo kịp tốc độ đối phương hay việc chống bóng bổng thiếu hiệu quả cho thấy giới hạn rất rõ của bóng đá trẻ Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

U17 Việt Nam (áo đỏ) còn phải hoàn thiện bản thân rất nhiều...

U17 World Cup đương nhiên còn khắc nghiệt hơn giải châu Á. Những đối thủ từ châu Âu, Nam Mỹ hay châu Phi không chỉ vượt trội về thể hình mà còn sở hữu tốc độ chơi bóng khiến các đội châu Á dễ bị “ngợp”. Nếu không chuẩn bị kỹ, đội bóng của HLV Roland hoàn toàn có thể rơi vào cảnh “bầm dập”, giống cách nhiều đại diện châu Á từng phải nhận những trận thua rất đậm ở World Cup trẻ.

'Con đường' của U17 Việt Nam

Những thất bại trước các đối thủ mạnh như U17 Australia cho thấy khoảng cách rất rõ giữa U17 Việt Nam với mặt bằng bóng đá trẻ thế giới. Nhưng điều đáng nói là nhiều hạn chế của cầu thủ Việt Nam, đặc biệt ở thể hình và sức mạnh, không thể giải quyết chỉ trong vài tháng chuẩn bị cho U17 World Cup.

Chiều cao, nền tảng cơ bắp hay tốc độ tranh chấp là câu chuyện của cả một quá trình đào tạo dài hạn. Vì thế, trong khoảng thời gian còn lại trước World Cup, điều U17 Việt Nam có thể làm tốt nhất là khỏa lấp phần nào khoảng cách ấy bằng kinh nghiệm thi đấu và khả năng thích nghi với cường độ bóng đá đỉnh cao.

Một khi muốn bay cao ở U17 World Cup

Muốn vậy, U17 Việt Nam cần được đầu tư cho những đợt tập trung dài ngày, các cầu thủ trẻ cần có thêm thời gian sống cùng môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tích lũy sự gắn kết chiến thuật và đặc biệt là làm quen với áp lực thi đấu liên tục.

Quan trọng hơn, đội bóng cần được cọ xát với những đối thủ thực sự chất lượng. Chỉ khi thường xuyên đá với các đội trẻ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay những CLB học viện mạnh của châu Âu, cầu thủ Việt Nam mới cảm nhận rõ tốc độ, sức ép và cường độ mà World Cup mang lại.

Những trận thua có thể tiếp tục xuất hiện, thậm chí rất nặng nề. Nhưng giá trị lớn nhất nằm ở việc cầu thủ học được cách xử lý khi bị áp sát, cách tranh chấp với đối thủ vượt trội thể chất hay khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

U17 World Cup sẽ là sân chơi rất khắc nghiệt. Và để không “bầm dập” khi bước ra thế giới, U17 Việt Nam gần như không có con đường nào khác ngoài việc va chạm nhiều hơn, thi đấu nhiều hơn và trưởng thành từ chính những thất bại (có thể) ở thời gian chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh.