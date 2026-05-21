Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
FIFA sửa lại thông báo sai về U17 Việt Nam, U17 Trung Quốc

Không lâu sau khi để xảy ra sự cố, trang chủ FIFA đã chỉnh sửa, điền tên U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc vào danh sách hạt giống ngay trước thềm lễ bốc thăm World Cup U17-2026.

21h hôm nay 21-5, tại Thụy Sỹ, FIFA tiến hành bốc thăm chia bảng cho 48 đội giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới U17 - World Cup U17-2026.

Sáng cùng ngày, FIFA thông báo danh sách phân hạng hạt giống cho 48 đội.

Thông báo phân hạng hạt giống của FIFA không có tên U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc, trong khi lại có 2 đội bị loại là Yemen và Indonesia (ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, U17 Việt Nam và cả U17 Trung Quốc - hai đội giành quyền thông qua vòng loại châu Á, không có tên. Trong khi hai đội châu Á bị loại là Yemen và Indonesia lại được điền tên.

Thông báo sai của FIFA ít nhiều gây hoang mang dư luận, trước lễ bốc thăm được thế giới bóng đá trẻ quan tâm, bao gồm U17 Việt Nam và người hâm mộ.

Trước sự việc này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo chính thức. VFF cho biết trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự World Cup U17-2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam.

Do đó các phòng chức năng của VFF đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra, khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA.

Trưa cùng ngày, FIFA đã khắc phục sai sót, điền tên U17 Việt Nam

Cập nhật lúc 11h30, trang chủ FIFA đã sửa sai bằng việc điền tên U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc vào nhóm hạt giống, và gạch tên Yemen, Indonesia.

Theo xếp hạng hạt giống, 48 đội chia thành 4 nhóm hạt giống (12 đội/nhóm), tiến hành bốc thăm vào 12 bảng (4 đội/bảng). U17 Việt Nam - lần đầu dự World Cup sẽ nằm nhóm hạt giống thứ 4 cùng Serbia, Romania, Greece, Uruguay, Tanzania, Algeria, Trung Quốc, Jamaica, Cuba và hai đội vượt qua vòng play-off khu vực châu Phi.

