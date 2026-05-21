FIFA sửa lại thông báo sai về U17 Việt Nam, U17 Trung Quốc

21h hôm nay 21-5, tại Thụy Sỹ, FIFA tiến hành bốc thăm chia bảng cho 48 đội giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới U17 - World Cup U17-2026.

Sáng cùng ngày, FIFA thông báo danh sách phân hạng hạt giống cho 48 đội.

Thông báo phân hạng hạt giống của FIFA không có tên U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc, trong khi lại có 2 đội bị loại là Yemen và Indonesia (ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, U17 Việt Nam và cả U17 Trung Quốc - hai đội giành quyền thông qua vòng loại châu Á, không có tên. Trong khi hai đội châu Á bị loại là Yemen và Indonesia lại được điền tên.

Thông báo sai của FIFA ít nhiều gây hoang mang dư luận, trước lễ bốc thăm được thế giới bóng đá trẻ quan tâm, bao gồm U17 Việt Nam và người hâm mộ.

Trước sự việc này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo chính thức. VFF cho biết trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự World Cup U17-2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam.

Do đó các phòng chức năng của VFF đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra, khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA.

Trưa cùng ngày, FIFA đã khắc phục sai sót, điền tên U17 Việt Nam

Cập nhật lúc 11h30, trang chủ FIFA đã sửa sai bằng việc điền tên U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc vào nhóm hạt giống, và gạch tên Yemen, Indonesia.

Theo xếp hạng hạt giống, 48 đội chia thành 4 nhóm hạt giống (12 đội/nhóm), tiến hành bốc thăm vào 12 bảng (4 đội/bảng). U17 Việt Nam - lần đầu dự World Cup sẽ nằm nhóm hạt giống thứ 4 cùng Serbia, Romania, Greece, Uruguay, Tanzania, Algeria, Trung Quốc, Jamaica, Cuba và hai đội vượt qua vòng play-off khu vực châu Phi.