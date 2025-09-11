Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U-23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện kỷ lục ở giải châu Á

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam vừa trải qua vòng loại bảng C giải U-23 châu Á 2026 với phong độ hoàn hảo, khi toàn thắng cả ba trận và giành trọn vẹn 9 điểm để lần thứ 6 liên tiếp vào vòng chung kết.

Thành tích của tuyển U-23 Việt Nam ở vòng loại châu Á đã đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức góp mặt tại vòng chung kết diễn ra ở Saudi Arabia. Những chiến thắng ở sân Việt Trì còn đánh dấu cột mốc lịch sử với 6 lần liên tiếp đội tuyển U-23 Việt Nam góp mặt ở đấu trường châu lục. Đây là một dấu son đẹp, cho thấy sự phát triển bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam trong suốt gần một thập kỷ qua.

Trận đấu cuối cùng của vòng loại, khi đối đầu với U-23 Yemen, chiến lược gia người Hàn Quốc đã tính toán kỹ lưỡng về nhân sự cùng lối chơi. Với lịch thi đấu dày 3 trận trong vòng ít ngày, ông Kim Sang-sik buộc phải xoay tua đội hình để các cầu thủ giữ được thể lực. Điều này lý giải vì sao ngay từ hiệp một, ông có đến 3 sự thay đổi người bất ngờ trên hàng tiền đạo.

Chính ông Kim đã thừa nhận ban đầu tính “để dành” 3 cầu thủ Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Đình Bắc cho hiệp hai, nhưng tình thế trên sân không đúng như kế hoạch, buộc ông phải ra tay sớm để đảm bảo sự cân bằng. Nhờ điều chỉnh kịp thời, thế trận của U-23 Việt Nam ổn định hơn và cuối cùng có bàn thắng duy nhất do công của Thanh Nhàn, khép lại vòng loại bằng chiến thắng tối thiểu.

Thanh Nhàn là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới U-23 Yemen ở trận cuối vòng bảng. Ảnh: CCT.

Thanh Nhàn là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới U-23 Yemen ở trận cuối vòng bảng. Ảnh: CCT.

Nhìn lại hành trình vòng loại, đội tuyển U-23 Việt Nam mở màn bằng trận thắng U-23 Bangladesh 2-0, tiếp tục vượt qua U-23 Singapore 1-0, rồi hạ gục U-23 Yemen 1-0, dù chỉ cần hòa là nhất bảng giành vé đi tiếp. Điểm đặc biệt là U-23 Việt Nam không để lọt lưới, một thành tích phòng ngự ấn tượng, thể hiện sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự lẫn khả năng tổ chức đội hình. Dù hiệu suất ghi bàn chưa quá bùng nổ, nhưng sự thực dụng và khả năng tận dụng cơ hội đúng lúc đã giúp học trò ông Kim đạt mục tiêu tối đa.

HLV Kim Sang-sik cũng thẳng thắn thừa nhận U-23 Việt Nam còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Ông nhấn mạnh các cầu thủ cần giữ bình tĩnh hơn trong vòng cấm, không được nôn nóng ở những tình huống quyết định. Đây là điểm mấu chốt khi các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá trong cả 3 trận đấu. Thầy Hàn cũng khuyến khích học trò khi trở lại CLB phải tiếp tục rèn luyện, đặc biệt là nâng cao kỹ năng xử lý bóng. Mục tiêu gần nhất chính là SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay, nơi tuyển U-23 Việt Nam kỳ vọng tái lập thành tích huy chương vàng như các đàn anh đã làm được.

Điểm nhấn khác từ vòng loại U-23 châu Á chính là tinh thần gắn kết trong đội, với sự kỷ luật và khát khao rõ rệt. Hình ảnh các cầu thủ tả xung hữu đội cho đến giây cuối cùng, cho đến những pha tranh chấp quyết liệt,… cho thấy một tập thể đoàn kết. Đây chính là điều kiện tiên quyết để U-23 Việt Nam tự tin bước vào vòng chung kết, nơi các đối thủ hàng đầu châu lục đang chờ đợi.

Khán giả đông đảo trên sân Việt Trì (Phú Thọ) là động lực rất lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ảnh: CCT.

Khán giả đông đảo trên sân Việt Trì (Phú Thọ) là động lực rất lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ảnh: CCT.

Kỷ lục 6 lần liên tiếp góp mặt ở cuộc chơi lớn châu Á với ba trận toàn thắng vòng bảng còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Sau những biến động và thay đổi ở các đội tuyển quốc gia gần đây, bóng đá Việt Nam cần những chiến tích từ lứa trẻ để củng cố niềm tin. Việc các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam giành vé bằng phong độ thuyết phục cho thấy họ vẫn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng.

HLV Kim Sang-sik cũng để lại nhiều dấu ấn. Dù mới có giải đấu quốc tế thứ hai với tuyển U-23 Việt Nam, sau ngôi vô địch Đông Nam Á hồi cuối tháng 7, ông nhanh chóng cho thấy sự am hiểu và khả năng điều chỉnh linh hoạt. Việc mạnh dạn xoay tua lực lượng, đưa ra những quyết định táo bạo giữa trận, hay luôn nhấn mạnh yếu tố tinh thần chiến đấu, đều phản ánh quan điểm huấn luyện mang tính hiện đại và thực dụng. Ông Kim tương tự đàn anh Park Hang-seo khi không chạy theo lối đá hoa mỹ, mà tập trung vào hiệu quả và sự cân bằng, phù hợp với nội lực của học trò.

Với chiếc vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á, đội tuyển U-23 Việt Nam có thêm nhiều cơ hội cọ xát quý giá. Giải đấu ở Saudi Arabia vào tháng 1-2026 sẽ giúp các cầu thủ trẻ tiếp tục thử thách bản thân trước những đối thủ mạnh hàng đầu.

Thầy Hàn có 2 cuộc chơi lớn thành công với lứa U-23 Việt Nam, sau chức vô địch Đông Nam Á là giành quyền vào vòng chung kết châu Á. Ảnh: CCT.

Thầy Hàn có 2 cuộc chơi lớn thành công với lứa U-23 Việt Nam, sau chức vô địch Đông Nam Á là giành quyền vào vòng chung kết châu Á. Ảnh: CCT.

Có thể nói, vòng loại châu Á ở sân Việt Trì vừa qua khép lại với nhiều tín hiệu tích cực. Sự chặt chẽ trong phòng ngự, tính kỷ luật, khả năng điều chỉnh chiến thuật của ban huấn luyện, cộng với khát vọng thi đấu của các cầu thủ, tất cả đã tạo nên một tập thể U-23 Việt Nam đầy hứa hẹn.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng hiện tại, người hâm mộ Việt Nam hy vọng vào một hành trình thành công tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026 và xa hơn nữa, một thế hệ cầu thủ đủ sức gánh vác trọng trách ở các đấu trường lớn.

