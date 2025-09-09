Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp họp báo ĐT U23 Việt Nam - U23 Yemen: Thầy Kim nhắc học trò, đối thủ chỉ ra điểm ấn tượng

Sự kiện: U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik Giải U23 châu Á 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Kim Sang Sik nhắc các học trò điểm cần cải thiện trong thời gian tới trong khi HLV U23 Yemen chỉ ra điểm ấn tượng của U23 Việt Nam.

Diễn biến
Buổi họp báo kết thúc!

HLV Kim Sang Sik kết thúc phần trả lời họp báo. 

Trên quan điểm của mình, xin HLV cho biết ông cho các học trò bao nhiêu điểm?

Tôi đã rút ra một số điểm cần rút kinh nghiệm cho các cầu thủ sau khi kết thúc 3 trận đấu của vòng loại U23 châu Á. Tôi đã nói chuyện và khuyên cầu thủ bình tĩnh ở khu vực cấm địa, tập trung hơn. Đây là điều họ cần phải cải thiện để hướng tới SEA Games sắp tới. 

Trực tiếp họp báo ĐT U23 Việt Nam - U23 Yemen: Thầy Kim nhắc học trò, đối thủ chỉ ra điểm ấn tượng - 1

Trong khi đó, tiền vệ Thanh Nhàn tiết lộ thêm về cảm xúc sau khi giúp U23 Việt Nam thắng U23 Yemen. "Tôi vui và hạnh phúc vì đã ghi bàn sau khi lỡ hẹn giải U23 Đông Nam Á. Bàn thắng này giúp tôi giải tỏa mọi thứ".

Lý do gì khiến HLV thay người ngay trong hiệp một?

Kế hoạch ban đầu của tôi là thay người ở hiệp 2 nhưng mọi thứ k đi đúng kế hoạch nên tôi đã thay đổi sớm hơn.

Xin HLV cho biết về việc xoay vòng cầu thủ?

Tại vòng loại lần này, chúng tôi thi đấu 3 trận. Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam không thể thi đấu với cường độ như vậy nên chúng tôi phải dàn đều các cầu thủ. Với trận này, hiệp 2 đã có điều chỉnh và mang lại hiệu quả.

Xin HLV cho biết liệu có áp lực nào tới từ thành công của HLV Park Hang Seo hay không?

Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì đã giành vé vào chung kết. Tiếp theo, tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã tới sân và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Với U23 Việt Nam, đây là tuyển hoàn toàn khác với tuyển thời ông Park. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hướng tới vòng chung kết một cách tốt nhất.

HLV Kim Sang Sik bắt đầu trả lời phỏng vấn!

HLV Kim Sang Sik bắt đầu trả lời phỏng vấn.

Trực tiếp họp báo ĐT U23 Việt Nam - U23 Yemen: Thầy Kim nhắc học trò, đối thủ chỉ ra điểm ấn tượng - 2

HLV U23 Yemen kết thúc!

HLV U23 Yemen kết thúc.

Xin HLV cho biết ông có ấn tượng với cầu thủ Việt Nam nào không?

Tôi nghĩ U23 Việt Nam đã chơi với tinh thần đồng đội cao nên tôi không ấn tượng với bất cứ cá nhân nào. Tôi ấn tượng với sự đoàn kết của họ.

Xin HLV cho biết điều gì đã đến thất bại của U23 Yemen?

Đầu tiên, tôi xin chúc mừng ĐT U23 Việt Nam đã giành chiến thắng và lọt vào VCK U23 châu Á 2026. Đây không phải trận đấu dễ dàng đối với chúng tôi bởi Việt Nam là đội mạnh, các bạn đã cải thiện qua từng trận. Các cầu thủ của chúng tôi rất khó khăn, dù có những cơ hội.

Lẽ ra chúng tôi đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1. Nhưng U23 Việt Nam đã tận dụng tốt hơn. Tôi hài lòng vì Yemen đã đối đầu sòng phẳng với đội bóng hàng đầu châu Á.

HLV U23 Yemen trả lời phỏng vấn!

HLV Al Sunaini của U23 Yemen trả lời phỏng vấn trước.

Trực tiếp họp báo ĐT U23 Việt Nam - U23 Yemen: Thầy Kim nhắc học trò, đối thủ chỉ ra điểm ấn tượng - 3

Buổi họp báo sau trận bắt đầu!

Buổi họp báo sau trận bắt đầu!

U23 Việt Nam vừa trải qua trận đấu cuối cùng ở vòng loại U23 châu Á 2026. Một điểm đáng chú ý trong trận đấu này là HLV Kim Sang Sik bất ngờ thay toàn bộ hàng công chỉ sau khoảng hơn 30 phút thi đấu. Mặc dù, Quốc Việt, Văn Khang thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn bị thay thế bởi Đình Bắc, Văn Thuận. HLV Kim Sang Sik sẽ giải thích ra sao về vấn đề này trong buổi họp báo?

HLV Kim Sang Sik thay người từ rất sớm

HLV Kim Sang Sik thay người từ rất sớm

....tiếp tục cập nhật

Theo Nhật Anh - Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

09/09/2025 20:04 PM (GMT+7)
