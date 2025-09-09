Trực tiếp họp báo ĐT U23 Việt Nam - U23 Yemen: Thầy Kim nhắc học trò, đối thủ chỉ ra điểm ấn tượng

Trên quan điểm của mình, xin HLV cho biết ông cho các học trò bao nhiêu điểm?

Tôi đã rút ra một số điểm cần rút kinh nghiệm cho các cầu thủ sau khi kết thúc 3 trận đấu của vòng loại U23 châu Á. Tôi đã nói chuyện và khuyên cầu thủ bình tĩnh ở khu vực cấm địa, tập trung hơn. Đây là điều họ cần phải cải thiện để hướng tới SEA Games sắp tới.

Trong khi đó, tiền vệ Thanh Nhàn tiết lộ thêm về cảm xúc sau khi giúp U23 Việt Nam thắng U23 Yemen. "Tôi vui và hạnh phúc vì đã ghi bàn sau khi lỡ hẹn giải U23 Đông Nam Á. Bàn thắng này giúp tôi giải tỏa mọi thứ".