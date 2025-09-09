Trực tiếp họp báo ĐT U23 Việt Nam - U23 Yemen: Thầy Kim nhắc học trò, đối thủ chỉ ra điểm ấn tượng
HLV Kim Sang Sik nhắc các học trò điểm cần cải thiện trong thời gian tới trong khi HLV U23 Yemen chỉ ra điểm ấn tượng của U23 Việt Nam.
HLV Kim Sang Sik kết thúc phần trả lời họp báo.
Tôi đã rút ra một số điểm cần rút kinh nghiệm cho các cầu thủ sau khi kết thúc 3 trận đấu của vòng loại U23 châu Á. Tôi đã nói chuyện và khuyên cầu thủ bình tĩnh ở khu vực cấm địa, tập trung hơn. Đây là điều họ cần phải cải thiện để hướng tới SEA Games sắp tới.
Trong khi đó, tiền vệ Thanh Nhàn tiết lộ thêm về cảm xúc sau khi giúp U23 Việt Nam thắng U23 Yemen. "Tôi vui và hạnh phúc vì đã ghi bàn sau khi lỡ hẹn giải U23 Đông Nam Á. Bàn thắng này giúp tôi giải tỏa mọi thứ".
Kế hoạch ban đầu của tôi là thay người ở hiệp 2 nhưng mọi thứ k đi đúng kế hoạch nên tôi đã thay đổi sớm hơn.
Tại vòng loại lần này, chúng tôi thi đấu 3 trận. Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam không thể thi đấu với cường độ như vậy nên chúng tôi phải dàn đều các cầu thủ. Với trận này, hiệp 2 đã có điều chỉnh và mang lại hiệu quả.
Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì đã giành vé vào chung kết. Tiếp theo, tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã tới sân và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Với U23 Việt Nam, đây là tuyển hoàn toàn khác với tuyển thời ông Park. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hướng tới vòng chung kết một cách tốt nhất.
HLV Kim Sang Sik bắt đầu trả lời phỏng vấn.
HLV U23 Yemen kết thúc.
Tôi nghĩ U23 Việt Nam đã chơi với tinh thần đồng đội cao nên tôi không ấn tượng với bất cứ cá nhân nào. Tôi ấn tượng với sự đoàn kết của họ.
Đầu tiên, tôi xin chúc mừng ĐT U23 Việt Nam đã giành chiến thắng và lọt vào VCK U23 châu Á 2026. Đây không phải trận đấu dễ dàng đối với chúng tôi bởi Việt Nam là đội mạnh, các bạn đã cải thiện qua từng trận. Các cầu thủ của chúng tôi rất khó khăn, dù có những cơ hội.
Lẽ ra chúng tôi đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1. Nhưng U23 Việt Nam đã tận dụng tốt hơn. Tôi hài lòng vì Yemen đã đối đầu sòng phẳng với đội bóng hàng đầu châu Á.
HLV Al Sunaini của U23 Yemen trả lời phỏng vấn trước.
Buổi họp báo sau trận bắt đầu!
U23 Việt Nam vừa trải qua trận đấu cuối cùng ở vòng loại U23 châu Á 2026. Một điểm đáng chú ý trong trận đấu này là HLV Kim Sang Sik bất ngờ thay toàn bộ hàng công chỉ sau khoảng hơn 30 phút thi đấu. Mặc dù, Quốc Việt, Văn Khang thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn bị thay thế bởi Đình Bắc, Văn Thuận. HLV Kim Sang Sik sẽ giải thích ra sao về vấn đề này trong buổi họp báo?
HLV Kim Sang Sik thay người từ rất sớm
(Lượt cuối vòng bảng) U23 Việt Nam suýt có bàn thắng thứ hai trong những phút cuối trận.
