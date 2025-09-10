Ngày 2-10 bốc thăm U-23 châu Á: U-23 Việt Nam có tái hiện “Thường Châu 2018”?

16 đội dự vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á, trong đó U-23 Việt Nam nhất bảng C đã được xác định khuya ngày 9-9 khi 11 bảng đấu vòng loại đã kết thúc. AFC sẽ tiến hành bốc thăm 4 bảng đấu vào ngày 2-10 tới.

VCK U-23 châu Á 2026 sẽ diễn từ ngày 7 đến 25-1 tại Saudi Arabia. Khả năng cao tại lễ bốc thăm, U-23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Yemen, Bangladesh và Singapore đều là những đội "vô danh" ở sân chơi VCK U-23 châu Á. Ảnh: AFC

Sáu kỳ U-23 châu Á gần nhất, U-23 Việt Nam đều góp mặt trong đó đỉnh điểm là “Thường Châu 2018” khi U-23 Việt Nam vào đến chung kết và chỉ chịu thua Uzbekistan qua 120 phút với bàn thắng của đối thủ ấn định 2-1 ở phút 118.

Nay HLV Kim Sang-sik cùng học trò U-23 Việt Nam có lặp lại lịch sử “Thường Châu 2018” khi giải đấu còn hơn 3 tháng nữa khai cuộc.

Từ nay đến cuối năm, U-23 Việt Nam theo lộ trình chuẩn bị đã vạch ra, đó là ngôi vô địch SEA Games 33 (từ ngày 9 đến 20-12), rồi bước sang tháng 1-2026 là chinh phục giải châu Á ngay.

Lượt trận cuối tối 9-9, Thái Lan đã đánh bại Malaysia 2-1 và có ngôi nhất bảng. Ảnh:AFC

Lộ trình này tương đối thuận lợi vì trong vòng 3 tháng, U-23 Việt Nam tham dự 2 giải đấu gồm SEA Games 33 và VCK U-23 châu Á.

Với việc U-23 Việt Nam góp mặt ở VCK U-23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng cùng việc liên tục có mặt những giải gần đây, khả năng cao là U-23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2.

VCK U-23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia chỉ là giải đấu châu Á đơn thuần không phải vòng loại Olympic.

U-23 Việt Nam là 1 trong 11 đội nhất của 11 bảng đấu. Khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đội gồm U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan (không tính U-23 Úc) dự VCK. Trong khi đó những đội bóng lớn của khu vực được đặt hy vọng vượt qua vòng loại như Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar cùng những đội không hy vọng như Campuchia, Lào, Brunei, Singapore, Đông Timor... thì bị loại.

Nhóm hạt giống số 1 có thể sẽ gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Uzbekistan có thể không vào nhóm 1 vì đội bóng mạnh Trung Á này lần này góp mặt bằng ngôi nhì bảng, tức vé vớt ở vòng loại.

Nhóm hạt giống số 2 khả năng cao là Uzbekistan, Việt Nam, Iran, Iraq.

Việc U-23 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống nào là điều rất quan trọng, nhất là nhóm hạt giống tốp 2 mỗi bảng bởi điều này mang tính quyết định cạnh tranh vé đi tiếp vào tứ kết với mỗi bảng 2 vé.

U-23 Việt Nam trên lý thuyết thi đấu rất ấn tượng với 3 trận toàn thắng ghi bốn bàn, không thể thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên cách thể hiện qua 3 trận này của Việt Nam là không ấn tượng, nhạt nhòa, mảng miếng không rõ ràng. Yemen tuy là được đánh giá “cằn cựa” ngôi nhất bảng C với U-23 Việt Nam, nhưng đội này quá khứ cũng chỉ góp mặt ở VCK U-23 châu Á chỉ 2 lần. Hai đội vô danh Bangladesh và Singapore không được đánh giá cao. Tuy nhiên U-23 Việt Nam rất khó để ghi bàn vào lưới những đội này. Hàng phòng ngự U-23 Việt Nam chưa đánh giá cao được vì hỏa lực đối thủ không mạnh.

Ngược lại hỏa lực của U-23 Việt Nam qua 3 trận ở bảng C không ấn tượng, thiếu mảng miếng bất ngờ, thiếu cá nhân tỏa sáng đúng lúc.

Hãy hình dung 3 đối thủ bảng C vòng loại của U-23 Việt Nam và những “anh tài” ở VCK U-23 châu Á mà thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối mặt là sẽ khác nhau... một trời, một vực.

U-23 Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn nữa mới mong làm điều gì đó tại VCK U-23 châu Á đầu năm tới ngay sau SEA Games 33 chừng nửa tháng.