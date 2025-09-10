Ngày 2-10 bốc thăm U-23 châu Á: U-23 Việt Nam có tái hiện “Thường Châu 2018”?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Ngày 2-10 bốc thăm U-23 châu Á: U-23 Việt Nam có tái hiện “Thường Châu 2018”?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)-AFC đã ấn định ngày 2-10 sẽ bốc thăm VCK U-23 châu Á, U-23 Việt Nam sẽ ở nhóm hạt giống số 2?

16 đội dự vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á, trong đó U-23 Việt Nam nhất bảng C đã được xác định khuya ngày 9-9 khi 11 bảng đấu vòng loại đã kết thúc. AFC sẽ tiến hành bốc thăm 4 bảng đấu vào ngày 2-10 tới.

VCK U-23 châu Á 2026 sẽ diễn từ ngày 7 đến 25-1 tại Saudi Arabia. Khả năng cao tại lễ bốc thăm, U-23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Yemen, Bangladesh và Singapore đều là những đội "vô danh" ở sân chơi VCK U-23 châu Á. Ảnh: AFC

Yemen, Bangladesh và Singapore đều là những đội "vô danh" ở sân chơi VCK U-23 châu Á. Ảnh: AFC

Sáu kỳ U-23 châu Á gần nhất, U-23 Việt Nam đều góp mặt trong đó đỉnh điểm là “Thường Châu 2018” khi U-23 Việt Nam vào đến chung kết và chỉ chịu thua Uzbekistan qua 120 phút với bàn thắng của đối thủ ấn định 2-1 ở phút 118.

Nay HLV Kim Sang-sik cùng học trò U-23 Việt Nam có lặp lại lịch sử “Thường Châu 2018” khi giải đấu còn hơn 3 tháng nữa khai cuộc.

Từ nay đến cuối năm, U-23 Việt Nam theo lộ trình chuẩn bị đã vạch ra, đó là ngôi vô địch SEA Games 33 (từ ngày 9 đến 20-12), rồi bước sang tháng 1-2026 là chinh phục giải châu Á ngay.

Lượt trận cuối tối 9-9, Thái Lan đã đánh bại Malaysia 2-1 và có ngôi nhất bảng. Ảnh:AFC

Lượt trận cuối tối 9-9, Thái Lan đã đánh bại Malaysia 2-1 và có ngôi nhất bảng. Ảnh:AFC

Lộ trình này tương đối thuận lợi vì trong vòng 3 tháng, U-23 Việt Nam tham dự 2 giải đấu gồm SEA Games 33 và VCK U-23 châu Á.

Với việc U-23 Việt Nam góp mặt ở VCK U-23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng cùng việc liên tục có mặt những giải gần đây, khả năng cao là U-23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2.

VCK U-23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia chỉ là giải đấu châu Á đơn thuần không phải vòng loại Olympic.

U-23 Việt Nam là 1 trong 11 đội nhất của 11 bảng đấu. Khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đội gồm U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan (không tính U-23 Úc) dự VCK. Trong khi đó những đội bóng lớn của khu vực được đặt hy vọng vượt qua vòng loại như Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar cùng những đội không hy vọng như Campuchia, Lào, Brunei, Singapore, Đông Timor... thì bị loại.

Nhóm hạt giống số 1 có thể sẽ gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Uzbekistan có thể không vào nhóm 1 vì đội bóng mạnh Trung Á này lần này góp mặt bằng ngôi nhì bảng, tức vé vớt ở vòng loại.

Nhóm hạt giống số 2 khả năng cao là Uzbekistan, Việt Nam, Iran, Iraq.

Việc U-23 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống nào là điều rất quan trọng, nhất là nhóm hạt giống tốp 2 mỗi bảng bởi điều này mang tính quyết định cạnh tranh vé đi tiếp vào tứ kết với mỗi bảng 2 vé.

U-23 Việt Nam trên lý thuyết thi đấu rất ấn tượng với 3 trận toàn thắng ghi bốn bàn, không thể thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên cách thể hiện qua 3 trận này của Việt Nam là không ấn tượng, nhạt nhòa, mảng miếng không rõ ràng. Yemen tuy là được đánh giá “cằn cựa” ngôi nhất bảng C với U-23 Việt Nam, nhưng đội này quá khứ cũng chỉ góp mặt ở VCK U-23 châu Á chỉ 2 lần. Hai đội vô danh Bangladesh và Singapore không được đánh giá cao. Tuy nhiên U-23 Việt Nam rất khó để ghi bàn vào lưới những đội này. Hàng phòng ngự U-23 Việt Nam chưa đánh giá cao được vì hỏa lực đối thủ không mạnh.

Ngược lại hỏa lực của U-23 Việt Nam qua 3 trận ở bảng C không ấn tượng, thiếu mảng miếng bất ngờ, thiếu cá nhân tỏa sáng đúng lúc.

Hãy hình dung 3 đối thủ bảng C vòng loại của U-23 Việt Nam và những “anh tài” ở VCK U-23 châu Á mà thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối mặt là sẽ khác nhau... một trời, một vực.

U-23 Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn nữa mới mong làm điều gì đó tại VCK U-23 châu Á đầu năm tới ngay sau SEA Games 33 chừng nửa tháng.

U23 Việt Nam toàn thắng U23 châu Á: Chạy đà hoàn hảo cho SEA Games, thầy Kim cao tay
U23 Việt Nam toàn thắng U23 châu Á: Chạy đà hoàn hảo cho SEA Games, thầy Kim cao tay

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình ở vòng loại U23 châu Á 2026 khá thuận lợi, khi toàn bộ không để đánh rơi điểm số nào.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DUY ĐỨC ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2025 11:26 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN