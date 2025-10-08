MU công thủ nhịp nhàng cánh phải, Amorim giúp Mbeumo và Diallo “lột xác”

⚡ Dấu ấn cánh phải MU ở trận thắng “Mèo đen”

Manchester United khép lại vòng 7 Premier League bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Sunderland tại Old Trafford cuối tuần qua. 2 bàn thắng của Mason Mount và Benjamin Sesko không chỉ giúp “Quỷ đỏ” chấm dứt chuỗi trận thất thường, mà còn mang lại luồng sinh khí tích cực cho đội bóng đang trong quá trình tái thiết dưới thời Ruben Amorim.

Với Mount, đó là bàn thắng khẳng định tầm vóc, còn Sesko tiếp tục đập tan mọi chỉ trích từ dư luận. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào 90 phút tại “Nhà hát của những giấc mơ”, điểm nhấn lớn nhất của trận phải nằm ở hành lang phải, nơi các pha rê bóng của Amad Diallo hay khả năng xâm nhập vòng cấm từ Bryan Mbeumo khiến các vị khách mệt nhoài.

🗣️ “Chúng tôi không thể kiểm soát Amad và Mbeumo”

Sau trận đấu, HLV Sunderland, Regis Le Bris thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân khiến đội bóng của ông vỡ vụn về thế trận. “Cánh phải của họ với Amad và Mbeumo thật sự rất mạnh,” ông nói trong buổi họp báo. “Chúng tôi đã không thể kiểm soát được khu vực đó”.

Nhà cầm quân người Pháp thậm chí phải thay đổi chiến thuật ngay trong hiệp một để giảm thiểu sức ép cho hậu vệ trái Arthur Masuaku, song nỗ lực đó cũng không đủ để kiềm tỏa sự bùng nổ của bộ đôi bên phía chủ nhà.

Diallo (trái), Mbeumo (phải) khiến HLV Sunderland tâm phục, khẩu phục

Trận đấu này, Diallo tiếp tục được bố trí ở vai trò wingback phải (hay hậu vệ cánh tấn công, là cầu thủ chơi ở hai biên trong sơ đồ 3-5-2 hoặc 5-3-2, có vai trò phòng ngự hai cánh và tích cực tham gia tấn công, thường là kết hợp giữa hậu vệ biên và tiền vệ cánh), vị trí đòi hỏi cầu thủ vừa phải có tốc độ, vừa có khả năng xử lý bóng và đưa ra quyết định thông minh trong không gian hẹp.

Trước Sunderland, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã biến hành lang này thành sân khấu riêng. Anh thực hiện tới 6 pha rê bóng thành công, con số cao nhất của Amad trong một trận đấu tại Old Trafford dưới thời Amorim và cũng là kỷ lục ngang bằng với Matheus Cunha ở trận gặp Arsenal, cao nhất của một cầu thủ Man United tại Premier League mùa này.

Mỗi lần nhận bóng, chân sút 23 tuổi đều tạo ra sóng gió. Những pha dốc biên tốc độ, cắt bóng táo bạo hay xoay xở gọn gàng trong phạm vi hẹp của cầu thủ sinh năm 2002 khiến hàng thủ Sunderland liên tục rơi vào thế bị động.

“Mỗi lần Amad có bóng, một đối một, cậu ấy đều mang lại cho chúng tôi rất nhiều cơ hội ghi bàn”, Ruben Amorim nhận xét đầy tự hào sau trận.

🔥 Khi tốc độ và sự thông minh đều nhịp nhàng

Nếu Diallo mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá, thì Mbeumo là hình mẫu của 1 sát thủ di chuyển thông minh. Tiền đạo người Cameroon có xu hướng bó vào trung lộ, tận dụng chân trái sở trường để xâm nhập vòng cấm và tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm. Sự linh hoạt trong tư duy chơi bóng giúp Mbeumo không chỉ là mũi khoan phá đơn thuần ở biên mà còn trở thành điểm đến cho các đường căng ngang, trả ngược từ Amad.

Chính sự kết hợp ấy khiến hành lang phải của MU trở nên biến ảo. Khi Amad dốc biên xuống sát đáy sân, Mbeumo lập tức bó vào trong, khai thác khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ đối phương. Điều này không chỉ giúp đội hình “Quỷ đỏ” mở rộng chiều ngang mà còn tạo ra nhiều hướng tấn công hơn, tránh được sự đơn điệu vốn là điểm yếu của họ ở các mùa giải trước.

Hình ảnh minh chứng cho công thức Mbeumo - Diallo bên hành lang phải Man United

Thực tế, trong hiệp một trận gặp Sunderland, từ một pha xử lý như thế, Amad đã tạo cơ hội ngon ăn cho Mbeumo, minh chứng rõ ràng cho sự ăn ý đang hình thành giữa cả hai.

Đáng chú ý, đây cũng là tầm hoạt động ưa thích mà Mbeumo từng thể hiện rất thành công trong màu áo Brentford. Cầu thủ 26 tuổi quen với việc nhận bóng trong tư thế xoay lưng khung thành, sau đó di chuyển cắt vào giữa, tạo ra đột biến từ những pha xâm nhập vòng cấm. Giờ đây, dưới bàn tay Amorim, Mbeumo có thêm một người đồng hành lý tưởng để phát huy hết điểm mạnh đó.

Bản đồ nhiệt của Mbeumo khi không có (trái) & có Diallo (phải) sát cánh ở vai trò wingback phải

🎯 Amorim và giải pháp mang tên Diallo

“Cậu ấy giúp Bryan chơi bó vào trong, tập trung hơn vào những pha di chuyển sau lưng hàng thủ. Chúng tôi đã rất nhớ Amad trong trận gặp Brentford, đặc biệt khi tỷ số đang là 2-1 trong hiệp hai. Có một cầu thủ như Amad thực sự là khác biệt lớn”, Amorim chia sẻ sau trận thắng Sunderland. Trong mắt ông, Amad không chỉ là một hậu vệ cánh tấn công đơn thuần, mà là nhân tố tạo thêm quân số trong mỗi pha tấn công, khiến đối phương luôn rơi vào thế phải lùi sâu và co cụm phòng ngự.

Trong sơ đồ 3-4-2-1 mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang áp dụng, Bruno Fernandes thường lùi sâu để điều tiết nhịp độ và khởi phát các đường lên bóng. Quyết định này giúp Man United kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn, nhưng cũng vô tình làm giảm đi sự sáng tạo ở khu vực cuối sân. Chính vì vậy, hai hành lang biên trở thành mũi nhọn tấn công chủ lực, nơi Amorim đặt trọn niềm tin vào tốc độ, sự cơ động và khả năng gây đột biến của Amad và Mbeumo.

Amorim đặt nhiều niềm tin vào Diallo

Thật khó tin rằng chỉ mới 2 tháng trước, họ từng là tâm điểm chỉ trích. Trong trận mở màn mùa giải, khi Man United để thua Arsenal 0-1, người hâm mộ đã nhanh chóng ngờ vực về màn kết hợp giữa Mbeumo và Amad. Cả hai đều thuận chân trái, cùng muốn bó vào trung lộ để dứt điểm, dẫn tới việc “giẫm chân nhau” và khiến cánh phải của MU trở nên vô hại.

Những lời chê ấy không sai ở thời điểm đó, nhưng cũng chính là động lực để bộ đôi này thay đổi. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Amorim, Diallo điều chỉnh thói quen xử lý, học cách chọn thời điểm để xâm nhập hoặc dạt biên hợp lý hơn.

Trong khi đó, Mbeumo cải thiện khả năng kết nối, không còn chỉ chăm chăm vào những pha cắt bóng vào trung lộ, mà chủ động di chuyển để mở khoảng trống cho đồng đội. Kết quả là trong những vòng đấu gần đây, cả hai như được “lột xác”, vừa hiểu nhau hơn trong di chuyển, vừa hỗ trợ nhau hiệu quả trong các tình huống tấn công.