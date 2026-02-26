Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Atalanta thắng nghẹt thở trước Dortmund, lọt top 8 màn ngược dòng lượt về hay nhất Cúp C1

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Paris Saint-Germain AC Milan

Atalanta với chiến thắng hết sức kịch tính trước Dortmund đã tạo nên một trong 8 màn ngược dòng lượt về đáng nhớ nhất trong lịch sử các vòng knock-out Cúp C1.

  

Trong đêm 25/2, chúng ta đã chứng kiến 1 màn ngược dòng thần kỳ của một CLB Italia và một màn ngược dòng khác kết thúc không có hậu cũng có sự góp mặt của một CLB Serie A.

Atalanta đã vượt qua Dortmund một cách đầy kịch tính để vào vòng 1/8 Cúp C1

Atalanta đã vượt qua Dortmund một cách đầy kịch tính để vào vòng 1/8 Cúp C1

Atalanta đã thua Dortmund 0-2 ở lượt đi nhưng vùng lên dẫn 3-0 ở trận lượt về, bị ghi bàn ở phút 75 khiến tổng tỷ số là 3-3 trước khi được hưởng penalty ở phút 90+8 để thắng với tổng tỷ số 4-3. Juventus còn có phần kiên cường hơn, họ thua đậm 2-5 trước Galatasaray ở lượt đi nhưng đã san bằng tổng tỷ số ở lượt về, tuy nhiên thua 2 bàn trong hiệp phụ trong thế thiếu người và bị loại với tổng tỷ số 5-7.

Tiếc cho Juventus, nhưng màn ngược dòng của Atalanta đã đưa họ lọt vào top những màn ngược dòng lượt về hay nhất trong lịch sử các cặp đấu knock-out Champions League.

Monaco – Real Madrid 2003/04

“Los Galacticos 1.0” đã thắng Monaco của Didier Deschamps 4-2 ở tứ kết lượt đi trên sân nhà Bernabeu, và ở lượt về Raul đã nâng tổng tỷ số lên 5-2 ở gần cuối hiệp 1. Nhưng Ludovic Giuly níu lại chút hy vọng trước khi hai đội vào giải lao, và ngay đầu hiệp 2, Fernando Morientes (mượn từ Real Madrid) đã đánh đầu đưa Monaco chỉ còn cách 1 bàn.

Monaco tiễn "Los Galacticos 1.0" khỏi Cúp C1 mùa 2003/04

Monaco tiễn "Los Galacticos 1.0" khỏi Cúp C1 mùa 2003/04

Real Madrid lúc này hoảng vì họ nhận ra rằng Monaco chỉ cần thêm 1 bàn nữa để đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách. Và bàn thắng đó đã đến với pha giật gót của Giuly, xuyên qua khe chân Roberto Carlos để đánh bại Iker Casillas. Monaco sau đó tiến thẳng tới chung kết và chỉ chịu thua Porto của Jose Mourinho.

Chelsea – Napoli 2011/12

Napoli đã thắng 3-1 ở lượt đi vòng 1/8 trên sân nhà và kết quả này khiến Chelsea sa thải Anđre Villas-Boas. Trận lượt về là trận thứ 2 của HLV tạm quyền Roberto Di Matteo, và dù Didier Drogba cùng John Terry giúp HLV người Italia san bằng tổng tỷ số, Napoli lại vượt lên sau bàn thắng của Gokhan Inler.

Tuy nhiên, Frank Lampard giúp Chelsea san bằng 4-4 từ một quả penalty và buộc trận đấu phải vào hiệp phụ, thời điểm mà bàn thắng của Branislav Ivanovic mang lại thắng lợi nghẹt thở cho “The Blues”. Hành trình tới chức vô địch lịch sử cho Chelsea đã bắt đầu.

PSG – MU 2018/19

PSG không chỉ thắng 2-0 ngay tại lượt đi vòng 1/8, MU còn vắng tận 11 cầu thủ cho lượt về, bao gồm Paul Pogba sau thẻ đỏ ở Old Trafford. Nhưng Romelu Lukaku đã thắp lên hy vọng cho MU chỉ sau 2 phút, vòng qua Gianluigi Buffon để ghi bàn rút ngắn.

MU tạo nên một bất ngờ không tưởng tại Parc des Princes

MU tạo nên một bất ngờ không tưởng tại Parc des Princes

Juan Bernat tái lập cách biệt 2 bàn cho PSG, nhưng một pha bắt không dính của Buffon giúp Lukaku một lần nữa ghi bàn. Và rồi ở phút bù giờ hiệp 2, pha chạm tay của Presnel Kimpembe đã bị VAR phát hiện dẫn tới quả penalty do Marcus Rashford thực hiện, MU thắng 3-1 và đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.

Roma – Barcelona 2017/18

Tận 2 pha đá phản của Daniele De Rossi và Kostas Manolas đã góp phần giúp Barcelona thắng 4-1 ở tứ kết lượt đi, nhưng một bàn của Edin Dzeko ở phút 80 đã thắp lên hy vọng cho Roma khi về sân nhà. Và chính Dzeko ghi bàn mở điểm trận lượt về chỉ sau 6 phút.

Roma bỏ lỡ một loạt cơ hội sau đó, nhưng phía Barca bắt đầu run rẩy và De Rossi đã rút ngắn còn 3-4 sau một quả penalty phút 58. Nhưng kịch tính lên tới đỉnh điểm ở phút 82 khi Manolas, cũng đá phản như De Rossi ở lượt đi, đã tung cú đánh đầu đưa Roma đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.

Liverpool – Barcelona 2018/19

Một màn sụp đổ còn tồi tệ hơn mùa trước đó, lần này Barcelona đã thắng 3-0 tại Nou Camp với một cú đúp của Messi, trong đó có một pha sút phạt thần sầu quỷ khốc. Tuy nhiên pha bỏ lỡ của Ousmane Dembele ở phút bù giờ như một điềm báo trước khi Liverpool trở về thánh địa Anfield.

Một trận đấu đi vào lịch sử của Liverpool

Một trận đấu đi vào lịch sử của Liverpool

Những gì diễn ra ở lượt về là một bản anh hùng ca của lịch sử Liverpool: Divock Origi đệm cận thành chỉ sau 7 phút, Alisson cản phá một loạt cơ hội của Barca, trước khi Georginio Wijnaldum ghi cú đúp ở hiệp 2 để san bằng tổng tỷ số. Và cuối cùng, pha đá phạt góc nhanh của Trent Alexander-Arnold cho Origi đã đi vào tiềm thức của không chỉ fan Liverpool nói riêng, nó còn được dùng để giới thiệu “TAA” khi anh gia nhập Real Madrid.

Deportivo La Coruna – AC Milan 2003/04

Kaka, Andriy Shevchenko, Cafu, Paolo Maldini và Andrea Pirlo đã khiến cơ hội như đóng lại chỉ sau trận lượt đi tứ kết tại San Siro khi AC Milan thắng 4-1. Tuy nhiên chỉ trong vòng 43 phút ở lượt về mọi thứ đã đảo chiều không thể ngờ nổi: Walter Pandiani, Juan Carlos Valeron và Albert Luque ghi 3 bàn ngay trong hiệp 1 để san bằng tổng tỷ số.

AC Milan cuống cuồng dâng lên tấn công do Deportivo sẽ đi tiếp với luật bàn thắng sân khách, nhưng “Super Depor” đứng vững và Gonzalez Fran tung đòn kết liễu nhà đương kim vô địch khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Cú sốc quá lớn khiến Pirlo trong tự truyện đã đặt ra đủ thuyết âm mưu để lý giải cho thất bại.

Barcelona – PSG 2016/17

Pirlo không có cơ sở nào chứng minh cho thuyết âm mưu của mình, nhưng các cầu thủ PSG năm 2017 thì có và đây là cú sốc khiến họ không nuốt trôi được trong nhiều năm. PSG thắng tưng bừng 4-0 ở Parc des Princes với màn trình diễn đã mang lại danh tiếng ngày hôm nay cho Adrien Rabiot, và trong lịch sử chưa từng có đội nào đi tiếp sau khi thua cách biệt 4 bàn ở lượt đi ở bất cứ vòng knock-out nào.

Nhưng Messi, Suarez và Neymar lâm trận như những kẻ bị quỷ nhập và Suarez ghi bàn chỉ sau 3 phút, trước khi một bàn đá phản rút cách biệt chỉ còn 2 bàn ở cuối hiệp 1. Messi ghi bàn từ một quả penalty đầu hiệp 2, nhưng thách thức bỗng tăng lên cho Barca khi Edinson Cavani lập công ở phút 62, khiến Barca cần tận 3 bàn nữa.

Địa chấn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đã xảy ra trong buổi tối 8/3/2017 tại Nou Camp

Địa chấn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đã xảy ra trong buổi tối 8/3/2017 tại Nou Camp

Cho đến phút 87 có vẻ mọi thứ vẫn ổn cho PSG, nhưng Neymar tung cú đá phạt ở phút 88 để thắp lên hy vọng cho Barca. Tranh cãi nổ ra không lâu sau khi Suarez bị phạm lỗi và Barca được penalty lần thứ 2, các cầu thủ PSG cho rằng trọng tài đã cố ý thiên vị Barca trong khi bỏ qua một tình huống Javier Mascherano đốn ngã cầu thủ của họ trong vòng cấm Barca và thoát thẻ đỏ.

Quyết định rốt cuộc không thay đổi và Neymar lập công trên chấm 11m. Và khi thời gian bù giờ chỉ còn khoảng 10 giây, Sergi Roberto đã có mặt đúng lúc để ghi bàn cho Barca ở phút 90+5 và tạo nên một vụ động đất mini (theo đúng nghĩa đen) khắp xứ Catalan.

Theo Q.D

26/02/2026 08:59 AM (GMT+7)
