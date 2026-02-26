Bốc thăm thử vòng 1/8 Cúp C1: Arsenal dễ thở, Liverpool vào nhánh "tử thần"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Bốc thăm thử vòng 1/8 Cúp C1: Arsenal dễ thở, Liverpool vào nhánh "tử thần"

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Liverpool Manchester City

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã được mô phỏng, mang đến những kịch bản đáng chú ý cho các ông lớn châu Âu. Theo kết quả giả lập, Arsenal được dự đoán sẽ có hành trình tương đối thuận lợi trên con đường tiến tới trận chung kết.

  

Mô phỏng lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Danh tính các đội bóng góp mặt tại vòng 1/8 Champions League đã được xác định sau khi loạt trận play-off cuối cùng khép lại. Những ông lớn châu Âu như Real Madrid và PSG đã giành vé đi tiếp, cùng với Galatasaray, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atletico Madrid, Atalanta và “hiện tượng” Bodo/Glimt.

Nhánh đấu vòng knock-out Champions League

Nhánh đấu vòng knock-out Champions League

Tám đội vượt qua play-off sẽ được bốc thăm gặp một trong những CLB đã giành quyền vào thẳng vòng 16 đội nhờ thành tích ở giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên, trước khi lễ bốc thăm chính thức diễn ra vào ngày mai (18h, 27/2) tại trụ sở của UEFA ở Thụy Sĩ, một phần mềm mô phỏng của Sportbible đã được chạy thử để vẽ ra con đường tới trận chung kết cho từng đội, và kịch bản tạo ra mang đến tin không mấy vui vẻ cho Liverpool.

Ở vòng 1/8, các cặp đấu tiềm năng thực tế đã được định hình dựa trên vị trí của các đội trong những vòng bốc thăm trước đó. Điều này đồng nghĩa các đội thắng play-off đã được phân sẵn vào một trong hai nhánh, nhánh bạc hoặc nhánh xanh, trên hành trình tới chung kết. Lễ bốc thăm sắp tới chỉ còn quyết định họ sẽ đối đầu đội nào trong nhóm 8 CLB dẫn đầu vòng bảng.

Đáng chú ý, không có bất kỳ giới hạn nào ở vòng này. Theo đó, các CLB có thể chạm trán đội bóng cùng quốc gia, hoặc tái ngộ đối thủ từng gặp ở vòng bảng. Điều đó khiến khả năng xuất hiện những đại chiến sớm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Kịch bản “ác mộng” chờ Liverpool

Trong số các đại diện Ngoại hạng Anh, Liverpool bị xem là đội nhận kết quả bất lợi nhất khi rơi vào nhánh bạc và phải chạm trán Galatasaray ở vòng 16 đội. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Arne Slot, đặc biệt khi họ từng đánh bại Liverpool ở giai đoạn vòng bảng.

Liverpool rơi vào “nhánh tử thần” ở mô phỏng&nbsp;bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Liverpool rơi vào “nhánh tử thần” ở mô phỏng bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Chưa dừng lại ở đó, nếu vượt qua Galatasaray, Liverpool có thể đối mặt một trận tứ kết khắc nghiệt với đội thắng trong cặp đại chiến giữa PSG và Barcelona, màn so tài được ví như cuộc đụng độ của hai “gã khổng lồ” châu Âu.

Ở phần còn lại của nhánh bạc, Real Madrid gặp Sporting Lisbon, trong khi Atalanta đối đầu Bayern Munich. Hai đội thắng ở các cặp đấu này sẽ chạm trán nhau tại tứ kết, trước khi có khả năng gặp một trong các đội Liverpool, Galatasaray, PSG hoặc Barcelona ở bán kết.

Đại chiến nội bộ Ngoại hạng Anh ở nhánh xanh

Tại nhánh xanh, Newcastle và Chelsea tạo nên cuộc đối đầu nội bộ Ngoại hạng Anh ngay từ vòng 1/8. Đội thắng sẽ gặp CLB đi tiếp trong cặp đấu giữa Atletico Madrid và Tottenham ở tứ kết. Ở một cặp đấu khác, Bodo/Glimt tiếp tục có dịp tái đấu Man City, trong khi Bayer Leverkusen chạm trán Arsenal.

Kết quả mô phỏng bốc thăm vòng knock-out&nbsp;Champions League đã mở ra khả năng về cuộc đại chiến&nbsp;giữa Arsenal và Man City ở tứ kết

Kết quả mô phỏng bốc thăm vòng knock-out Champions League đã mở ra khả năng về cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City ở tứ kết

Theo kịch bản mô phỏng, nếu Man City và Arsenal cùng giành chiến thắng như dự đoán, hai ứng viên cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh sẽ phải loại nhau ở tứ kết Champions League. Đội thắng sau đó nhiều khả năng sẽ chạm trán một trong các CLB Newcastle, Chelsea, Atletico Madrid hoặc Tottenham ở bán kết.

Kết quả mô phỏng bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Nhánh bạc (Silver Bracket)

PSG - Barcelona

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Sporting Lisbon

Atalanta - Bayern Munich

Nhánh xanh (Blue Bracket)

Newcastle - Chelsea

Atletico Madrid - Tottenham

Bodo/Glimt - Man City

Bayer Leverkusen - Arsenal

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
16 anh hào vào vòng 1/8 Cúp C1: Real Madrid - PSG vượt khó, lộ diện đối thủ
16 anh hào vào vòng 1/8 Cúp C1: Real Madrid - PSG vượt khó, lộ diện đối thủ

Sau khi vòng play-off Champions League khép lại, 16 đội góp mặt ở vòng 1/8 đã xác định được những đối thủ tiềm năng trước lễ bốc thăm diễn ra vào thứ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/02/2026 17:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN