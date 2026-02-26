Bốc thăm thử vòng 1/8 Cúp C1: Arsenal dễ thở, Liverpool vào nhánh "tử thần"

Mô phỏng lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Danh tính các đội bóng góp mặt tại vòng 1/8 Champions League đã được xác định sau khi loạt trận play-off cuối cùng khép lại. Những ông lớn châu Âu như Real Madrid và PSG đã giành vé đi tiếp, cùng với Galatasaray, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atletico Madrid, Atalanta và “hiện tượng” Bodo/Glimt.

Nhánh đấu vòng knock-out Champions League

Tám đội vượt qua play-off sẽ được bốc thăm gặp một trong những CLB đã giành quyền vào thẳng vòng 16 đội nhờ thành tích ở giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên, trước khi lễ bốc thăm chính thức diễn ra vào ngày mai (18h, 27/2) tại trụ sở của UEFA ở Thụy Sĩ, một phần mềm mô phỏng của Sportbible đã được chạy thử để vẽ ra con đường tới trận chung kết cho từng đội, và kịch bản tạo ra mang đến tin không mấy vui vẻ cho Liverpool.

Ở vòng 1/8, các cặp đấu tiềm năng thực tế đã được định hình dựa trên vị trí của các đội trong những vòng bốc thăm trước đó. Điều này đồng nghĩa các đội thắng play-off đã được phân sẵn vào một trong hai nhánh, nhánh bạc hoặc nhánh xanh, trên hành trình tới chung kết. Lễ bốc thăm sắp tới chỉ còn quyết định họ sẽ đối đầu đội nào trong nhóm 8 CLB dẫn đầu vòng bảng.

Đáng chú ý, không có bất kỳ giới hạn nào ở vòng này. Theo đó, các CLB có thể chạm trán đội bóng cùng quốc gia, hoặc tái ngộ đối thủ từng gặp ở vòng bảng. Điều đó khiến khả năng xuất hiện những đại chiến sớm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Kịch bản “ác mộng” chờ Liverpool

Trong số các đại diện Ngoại hạng Anh, Liverpool bị xem là đội nhận kết quả bất lợi nhất khi rơi vào nhánh bạc và phải chạm trán Galatasaray ở vòng 16 đội. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Arne Slot, đặc biệt khi họ từng đánh bại Liverpool ở giai đoạn vòng bảng.

Liverpool rơi vào “nhánh tử thần” ở mô phỏng bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Chưa dừng lại ở đó, nếu vượt qua Galatasaray, Liverpool có thể đối mặt một trận tứ kết khắc nghiệt với đội thắng trong cặp đại chiến giữa PSG và Barcelona, màn so tài được ví như cuộc đụng độ của hai “gã khổng lồ” châu Âu.

Ở phần còn lại của nhánh bạc, Real Madrid gặp Sporting Lisbon, trong khi Atalanta đối đầu Bayern Munich. Hai đội thắng ở các cặp đấu này sẽ chạm trán nhau tại tứ kết, trước khi có khả năng gặp một trong các đội Liverpool, Galatasaray, PSG hoặc Barcelona ở bán kết.

Đại chiến nội bộ Ngoại hạng Anh ở nhánh xanh

Tại nhánh xanh, Newcastle và Chelsea tạo nên cuộc đối đầu nội bộ Ngoại hạng Anh ngay từ vòng 1/8. Đội thắng sẽ gặp CLB đi tiếp trong cặp đấu giữa Atletico Madrid và Tottenham ở tứ kết. Ở một cặp đấu khác, Bodo/Glimt tiếp tục có dịp tái đấu Man City, trong khi Bayer Leverkusen chạm trán Arsenal.

Kết quả mô phỏng bốc thăm vòng knock-out Champions League đã mở ra khả năng về cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City ở tứ kết

Theo kịch bản mô phỏng, nếu Man City và Arsenal cùng giành chiến thắng như dự đoán, hai ứng viên cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh sẽ phải loại nhau ở tứ kết Champions League. Đội thắng sau đó nhiều khả năng sẽ chạm trán một trong các CLB Newcastle, Chelsea, Atletico Madrid hoặc Tottenham ở bán kết.