Bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1: Nhiều đại chiến "kinh thiên động địa", ông lớn NHA dễ đối đầu

Cup C1 - Champions League 2025/26 Barcelona Real Madrid

(18h, 27/2) Vào tối nay, các đội bóng sẽ xác định được đối thủ ở vòng 1/8 và không loại trừ khả năng xuất hiện "chung kết sớm".

  

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26 sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27/2 tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Âu ở Nyon, Thụy Sĩ, lúc 12h theo giờ Trung Âu (CET), tức 18h giờ Việt Nam.

Những trận "chung kết sớm" nhiều khả năng xuất hiện ngay vòng 1/8 Champions League

Những trận "chung kết sớm" nhiều khả năng xuất hiện ngay vòng 1/8 Champions League

Giai đoạn quyết định của Champions League hiện đã bắt đầu và sự háo hức từ dư luận đang tăng cao khi giải đấu bước vào chặng đường then chốt. Sau loạt trận play-off đầy kịch tính, 16 đội xứng đáng cũng chính thức lộ diện và tất cả đều nuôi hy vọng tiến gần hơn đến chiếc cúp danh giá.

Đáng chú ý, lễ bốc thăm này không chỉ xác định các cặp đấu ở vòng 1/8 mà còn vạch ra lộ trình đến tứ kết và bán kết cho từng đội.

Các đội đã giành quyền đi tiếp

Các đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 sau khi kết thúc trong top 8 giai đoạn vòng bảng gồm: Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting Lisbon, Manchester City.

Trong khi đó ở vòng play-off, Real Madrid giành vé đi tiếp nhờ đánh bại Benfica. Bodo/Glimt và Galatasaray lần lượt gây bất ngờ khi loại các "ông lớn" Serie A là Inter và Juventus. Bên cạnh đó, đương kim vô địch PSG vượt qua đội bóng đồng hương Monaco.

Leverkusen tiến bước khá dễ dàng sau khi loại Olympiacos. Atletico Madrid cũng làm được điều tương tự trước Club Brugge. Ấn tượng hơn cả phải kể đến Newcastle, đội hủy diệt Qarabag với tổng tỷ số 9-3 để vào vòng 16 đội. Atalanta cũng giành vé theo kịch bản nghẹt thở với quả phạt đền phút chót loại Dortmund, qua đó trở thành đại diện duy nhất của Serie A đi tiếp.

Thể thức bốc thăm như thế nào?

8 đội giành vé trực tiếp được chia thành 4 cặp hạt giống theo thứ tự xếp hạng. Mỗi cặp sẽ được bốc để xác định vị trí ở vòng tiếp theo, gặp các đội thắng play-off (những đội đã có vị trí sẵn trong nhánh đấu từ lễ bốc thăm trước).

Cặp 1: hạng 1 & hạng 2

Cặp 2: hạng 3 & hạng 4

Cặp 3: hạng 5 & hạng 6

Cặp 4: hạng 7 & hạng 8

Các cặp đấu thi đấu theo thể thức hai lượt sân nhà – sân khách. Khác với thể thức cũ, vòng 1/8 hiện nay không còn quy định tránh các đội cùng quốc gia hoặc từng gặp nhau ở vòng bảng, nên mọi khả năng đối đầu đều có thể xảy ra. 

Bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1: Nhiều đại chiến "kinh thiên động địa", ông lớn NHA dễ đối đầu - 2

Các cặp đấu có thể xảy ra ở vòng 16 đội

Lễ bốc thăm hứa hẹn tạo nên nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn. Mỗi đội vượt qua play-off có thể gặp một trong hai đối thủ tiềm năng.

- Nhánh 1:

PSG gặp Barcelona hoặc Chelsea.

Galatasaray gặp Liverpool hoặc Tottenham.

Real Madrid gặp Sporting hoặc Man City.

Atalanta gặp Arsenal hoặc Bayern Munich.

- Nhánh 2:

Newcastle gặp Barcelona hoặc Chelsea.

Atletico Madrid gặp Liverpool hoặc Tottenham.

Bodo/Glimt gặp Sporting hoặc Man City.

Bayer Leverkusen gặp Arsenal hoặc Bayern Munich.

Bốc thăm thử vòng 1/8 Cúp C1: Arsenal dễ thở, Liverpool vào nhánh "tử thần"
Bốc thăm thử vòng 1/8 Cúp C1: Arsenal dễ thở, Liverpool vào nhánh "tử thần"

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã được mô phỏng, mang đến những kịch bản đáng chú ý cho các ông lớn châu Âu. Theo kết quả giả lập, Arsenal được...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 04:46 AM (GMT+7)
