Đua tiền thưởng Cúp C1: Real Madrid leo lên top 6, đại gia nào dẫn đầu?

Cup C1 - Champions League 2025/26

Cuộc chiến tiền thưởng tại Cúp C1 đang nóng lên sau khi xác định được 16 đội lọt vào vòng 1/8.

  

Cấu trúc tiền thưởng

Champions League đã xác định được 16 đội lọt vào vòng 1/8 và đây đều sẽ là những CLB “ấm” nhất về mặt tiền thưởng của giải đấu. Từ khi thể thức Cúp C1 thay đổi vào mùa giải trước, số tiền thu về cho mỗi mùa dự giải của các đội cũng tăng vọt khiến việc đoạt vé ở giải VĐQG trở nên cực kỳ quan trọng, thậm chí sống còn với nền tài chính của nhiều CLB.

Real Madrid lọt vào top 6 đội kiếm tiền thưởng nhiều nhất Cúp C1 mùa này sau khi vượt qua vòng playoff

Real Madrid lọt vào top 6 đội kiếm tiền thưởng nhiều nhất Cúp C1 mùa này sau khi vượt qua vòng playoff

Tới 8/10 đội chi tiêu nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng của năm 2025 là các CLB Premier League và trong đó có 6 đội đều đã đoạt vé dự Cúp C1 mùa này. Quỹ tiền thưởng của UEFA cho Champions League lên tới 2,1 tỷ bảng và những đội về cuối ở vòng bảng cũng sẽ ít nhất đút túi khoảng 20 triệu bảng.

Mỗi đội đều được trả mức phí khởi điểm 16,2 triệu bảng, kế đến là tiền thưởng cho từng trận (1,8 triệu bảng/thắng, 608.000 bảng/hòa), và sau đó là tiền thưởng cho vị trí ở vòng bảng (khởi điểm là 238.000 bảng cho vị trí cuối bảng, sau đó cộng lên theo từng bậc – đội dẫn đầu được trả 8,57 triệu bảng).

Ngoài ra các đội lọt vào top 8 cũng sẽ được trả thêm một khoản thưởng phụ, sau đó là các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 16 cũng được trả một khoản khác nhưng thấp hơn. Và với thành tích vào được vòng 1/8, mỗi đội sẽ được trả tận 9,55 triệu bảng.

Bên cạnh những con số trên, UEFA còn chi trả thêm tiền cho các đội có số trận được phát sóng rộng rãi nhiều hơn, lẫn những đội có thứ hạng thành tích cao trên bảng xếp hạng của UEFA. Con số này chủ yếu chảy vào các đội bóng có danh tiếng.

Dưới đây là thống kê tiền thưởng cho các đội đã lọt vào vòng 1/8.

1) Bayern Munich: 85,76 triệu bảng

2) Manchester City: 83,41 triệu bảng

3) Liverpool: 83,28 triệu bảng

4) Arsenal: 82,59 triệu bảng

5) Paris Saint-Germain: 80,38 triệu bảng

6) Real Madrid: 79,1 triệu bảng

7) Chelsea: 78,91 triệu bảng

8) Barcelona: 76,23 triệu bảng

9) Tottenham: 71,86 triệu bảng

10) Bayer Leverkusen: 69,29 triệu bảng

11) Atletico Madrid: 69,24 triệu bảng

12) Atalanta: 61,37 triệu bảng

13) Newcastle: 55,99 triệu bảng

14) Sporting: 55 triệu bảng

15) Bodo/Glimt: 45,77 triệu bảng

16) Galatasaray: 42,83 triệu bảng

Việc Atalanta tạo nên màn ngược dòng xuất sắc trước Dortmund đã khiến họ kiếm được một khoản thưởng cực kỳ “màu mỡ”, trên thực tế họ là đội Serie A kiếm được nhiều tiền nhất từ chiến dịch Cúp C1 mùa này. Đối với một đội hiện đang cố sức bám đuổi nhóm top 4 ở Serie A, lọt vào vòng 1/8 và đút túi tận hơn 60 triệu bảng sẽ khiến đội bóng thành Bergamo thêm động lực chiến đấu để mùa sau lại đi Champions League.

Atalanta cầm chắc hơn 60 triệu bảng tiền thưởng sau chiến công ngược dòng trước Dortmund

Atalanta cầm chắc hơn 60 triệu bảng tiền thưởng sau chiến công ngược dòng trước Dortmund

Tottenham đang ngụp lặn ở gần khu vực xuống hạng tại Premier League và cánh cửa dự Cúp C1 mùa sau qua suất top 5 đã không còn về mặt thực tế. Họ sẽ chỉ có cách vô địch Champions League để lại được đá mùa tới, nhưng dù thế nào thì Spurs cũng đã kiếm về một khoản kếch xù để lo chuẩn bị lực lượng cho mùa sau, chỉ là chưa biết họ có đá ở Premier League hay không.

"Kho báu" còn ở phía trước

Vậy với phần còn lại của mùa giải, các CLB có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền? Dưới đây là thống kê mức thưởng cho thành tích của các vòng knock-out sắp tới.

Vào tứ kết: 10,85 triệu bảng

Vào bán kết: 13,02 triệu bảng

Á quân: 16,06 triệu bảng

Vô địch: 21,7 triệu bảng

Cần nói thêm rằng đội vô địch sẽ được đá trận Siêu cúp châu Âu mùa sau và trận đấu này sẽ đi kèm khoản thưởng 3,47 triệu bảng cho mỗi đội tham dự. Vô địch Siêu cúp châu Âu sẽ được trả 868.000 bảng.

Champions League quả thực là giải đấu nhiều “chất béo” nhất châu Âu và chỉ riêng việc vào được vòng 1/8 đã mang lại lợi nhuận kếch xù cho tất cả các đội góp mặt. Nhưng những rương kho báu lớn hơn vẫn còn chờ các con thuyền đi tìm kiếm, và 16 CLB còn trụ lại sẽ quyết chiến cho những khoản thưởng to lớn kia.

Theo Q.D (Tổng hợp)

26/02/2026 12:42 PM (GMT+7)
