Arsenal - Man City đua vô địch nghẹt thở: Ông lớn nào bứt phá ở 5 trận tới?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn

Arsenal và Man City đang tạo ra cuộc đua song mã cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 cực kỳ căng thẳng, hấp dẫn. Ở 5 vòng đấu tới, rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến những bước ngoặt lớn.

   

Derby rực lửa, Arsenal khẳng định tham vọng vô địch

Arsenal tạo ra cú hích cực lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi vùi dập Tottenham 4-1 ở trận derby Bắc London hôm Chủ nhật. Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của thầy trò Mikel Arteta trong giai đoạn then chốt mùa giải.

Arsenal đại thắng trên sân Tottenham

Arsenal đại thắng trên sân Tottenham

Trước đó một ngày, Manchester City đánh bại Newcastle 2-1, gây áp lực không nhỏ lên đội bóng thành London. Tuy nhiên, Arsenal đã đáp trả theo cách không thể ấn tượng hơn khi quật ngã đối thủ cùng thành phố, với mỗi người hai bàn thuộc về Eberechi Eze và Viktor Gyokeres.

Ba điểm giành được giúp Arsenal nới rộng cách biệt lên 5 điểm trên đỉnh bảng. Dù vậy, họ đang đá nhiều hơn Man City một trận, sau khi bị Wolves cầm hòa 2-2 hồi giữa tuần trước trong trận đấu đầy tiếc nuối.

Arteta: “Chúng tôi biến nỗi đau thành bước ngoặt”

Phát biểu sau trận, HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự tự hào: ông hạnh phúc với màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt trong bối cảnh tinh thần bị thử thách nghiêm trọng chỉ vài ngày trước.

Arsenal và Man City đua vô địch hấp dẫn

Arsenal và Man City đua vô địch hấp dẫn

Trận hòa Wolves là ký ức khó nuốt trôi với Arsenal. Họ đánh rơi hai điểm ở những giây cuối cùng, trong một trận đấu mà theo Arteta, “nhìn theo bất kỳ góc độ nào cũng khó lý giải nổi vì sao lại không thể thắng”. Cảm xúc tức giận, thất vọng và thậm chí xấu hổ đã bao trùm phòng thay đồ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh tập thể Arsenal gồm nhiều cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau, với cá tính và cảm xúc khác nhau. Việc gắn kết tất cả, định hình lại tinh thần và cùng nhau bước tiếp sang “chương mới” là thử thách thực sự. Theo ông, điều quan trọng không phải là quên thất bại, mà là biến nó thành bước ngoặt để mạnh mẽ hơn.

Và trên sân, các học trò của ông đã đáp lại trọn vẹn. Từ đầu đến cuối trận derby, Arsenal chơi thứ bóng đá đầy năng lượng, kiểm soát thế trận và kết liễu đối thủ một cách thuyết phục. Arteta gọi đó là màn trình diễn “xuất sắc”.

Bảng xếp hạng dự đoán: Arsenal chiếm ưu thế trước Man City

Theo mô phỏng của Opta về cục diện chung cuộc Ngoại hạng Anh, Arsenal đang nắm lợi thế rõ ràng trong cuộc đua song mã.

Bảng xếp hạng dự đoán:

- Arsenal – 82 điểm

- Man City – 76 điểm

Khoảng cách gần 6 điểm trong dự báo cho thấy xác suất đăng quang của Arsenal đang cao hơn đáng kể so với Man City. Các đội xếp sau đã bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch, khiến màn cạnh tranh giờ đây chỉ còn là câu chuyện riêng giữa hai thế lực hàng đầu.

Tuy nhiên, với việc còn nhiều vòng đấu phía trước và Man City đá ít hơn một trận, cuộc đua hứa hẹn vẫn còn những khúc cua kịch tính. Arsenal đã bứt lên, nhưng để chạm tay vào chiếc cúp, họ sẽ phải duy trì sự lạnh lùng và bản lĩnh đến phút cuối cùng.

Hai HLV Pep Guardiola và Mikel Arteta sắp có dịp đấu trí trực tiếp

Hai HLV Pep Guardiola và Mikel Arteta sắp có dịp đấu trí trực tiếp

Lịch 5 trận tới của Arsenal: Thử thách dàn trải, đại chiến chờ phía trước

Chelsea (sân nhà) – 1/3

Brighton (sân khách) – 4/3

Everton (sân nhà) – 15/3

Bournemouth (sân nhà) – 11/4

Man City (sân khách) – 18/4

Chuỗi trận sắp tới của Arsenal nhìn qua tưởng “dễ thở”, nhưng thực tế không hề đơn giản. Chelsea và Brighton đều là những đội có khả năng gây khó chịu cực cao, đặc biệt Brighton khi chơi trên sân nhà luôn đá với cường độ pressing nghẹt thở. Everton và Bournemouth tại Emirates là cơ hội vàng để tích lũy điểm số, nhưng áp lực vô địch thường khiến những trận “phải thắng” trở thành cái bẫy tâm lý.

Tất cả sẽ dồn về màn thư hùng trên sân Etihad ngày 18/4, trận đấu có thể định đoạt cả mùa giải. Nếu giữ được khoảng cách điểm trước khi bước vào Etihad, Arsenal sẽ nắm lợi thế lớn về mặt tinh thần.

Lịch 5 trận tới của Man City: Đường đua không bằng phẳng

Leeds United (sân khách) – 28/2

Nottingham Forest (sân nhà) – 4/3

West Ham (sân khách) – 14/3

Chelsea (sân khách) – 11/4

Arsenal (sân nhà) – 18/4

Man City có lịch thi đấu đan xen giữa những trận “bắt buộc 3 điểm” và các chuyến làm khách tiềm ẩn rủi ro. Leeds và West Ham trên sân khách luôn là bài test về sự ổn định. Chelsea tại Stamford Bridge cũng chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu.

Khác biệt lớn nằm ở chỗ: Man City sẽ tiếp Arsenal trên sân nhà ở vòng đấu then chốt. Nếu còn giữ được khoảng cách sít sao, họ hoàn toàn có thể lật kèo bằng một chiến thắng trực tiếp.

Man đối đầu trực tiếp giữa Man City và Arsenal có ý nghĩa quan trọng

Man đối đầu trực tiếp giữa Man City và Arsenal có ý nghĩa quan trọng

Cuộc đua song mã đang tăng nhiệt

Về lý thuyết, Arsenal có lợi thế điểm số. Nhưng Man City lại có lợi thế trận đối đầu trực tiếp trên sân nhà. Bởi thế, đội nào sảy chân trước khi đại chiến diễn ra, đội đó tự làm khó mình.

Giai đoạn này không chỉ là bài toán chiến thuật, mà là bài kiểm tra bản lĩnh. Đội nào duy trì được sự lạnh lùng trước các đối thủ “chiếu dưới” sẽ bước vào trận quyết chiến với tâm thế cửa trên.

Cuộc đua vô địch đang vào pha nước rút. Và ngày 18/4 có thể sẽ là khoảnh khắc định nghĩa cả mùa giải.

Lịch thi đấu 5 vòng Ngoại hạng Anh kế tiếp
Arsenal Man City
Chelsea (sân nhà) – 1/3 Leeds United (sân khách) – 28/2
Brighton (sân khách) – 4/3 Nottingham Forest (sân nhà) – 4/3
Everton (sân nhà) – 15/3 West Ham (sân khách) – 14/3
Bournemouth (sân nhà) – 11/4 Chelsea (sân nhà) – 11/4
Man City (sân khách) – 18/4 Arsenal (sân nhà) – 18/4

24/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
