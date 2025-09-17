TX. Nam Định có lấy trọn 3 điểm trước đại diện Thái Lan?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(PLO)- TX. Nam Định có lấy được 3 điểm đầu tiên trước Ratchaburi tại sân Thiên Trường tối 17-9?

19 giờ 15 ngày 17-9 trên sân nhà Thiên Trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt của TX. Nam Định sẽ đá với đối thủ vừa tầm Ratchaburi trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng F, AFC Champions League 2

Ratchaburi là CLB không mấy tiếng tăm của Thai-League, không ổn về phong độ, lên hạng, xuống hạng khá thường xuyên. Tuy nhiên mùa rồi và mùa này đội khởi đi tương đối ấn tượng. Thai-League 2025-2026 khởi đi 4 lượt thì Ratchaburi có 3 thắng, 1 hòa. Còn TX. Nam Định là 2 thắng, 1 hòa, 1 thua.

Phòng ngự TX.Nam Định sẽ "chăm sóc" tiền đạo Ikhsan Fandi. Ảnh: RC

Thú vị hơn nữa khi đối thủ đến từ Thái Lan làm khách trước TX. Nam Định có HLV trưởng rất quen mặt với bóng đá Việt Nam, đó là cựu trung phong cao kều Worrawut Srimaka. Đây là trung phong cùng thời với Kiatisak, Dusit... Đặc biệt Worrawut Srimaka cũng từng khoác áo CLB Bình Định những năm 2004, 2005... Gần đây nhất năm 2022, Worrawut Srimaka dẫn dắt U-23 Thái Lan. SEA Games 2017 tại Malaysia, Worrawut cũng dẫn đội U-23 Thái Lan vô địch...

Ratchaburi là vị khách không quá thách thức với TX.Nam Định như kiểu Bangkok Utd, Buriram Utd hay Pathum Utd, nhưng đội này cũng lắm "sắc màu".

Ratchaburi đang sở hữu tiền đạo Ikhsan Fandi, tuyển thủ Singapore, con trai thứ hai của huyền thoại bóng đá Singapore - Fandi Ahmad. Ratchaburi cũng có cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, Hoàng từ Faiq Jefri, đội trưởng đội tuyển Brunei. Faiq Jefri năm nay 27 tuổi, người sẽ kế thừa gia sản Hoàng gia Brunei trị giá 21 tỉ USD. Jefri sinh ra tại Mỹ, học bóng đá tại học viện của Chelsea...rồi đá cho đội trẻ CLB London này. Sau đó, Jefri sang Leicester City rồi về Thái Lan thi đấu cho Chonburi và bây giờ là Ratchaburi.

Đây là Hoàng tử Brunei- Tiền đạo Faiq Jefri. Ảnh:RC

Trong khi đó, TX. Nam Định dày dạn kinh nghiệm quốc tế, đây là mùa thứ 2 liên tiếp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tham dự giải châu lục. Mùa giải trước, TX. Nam Định bị Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) loại tại vòng 16 đội sau kết quả 0-7 (lượt đi và về).

Đá sân nhà Thiên Trường tiếp Ratchaburi, TX. Nam Định phải thắng trận mới mong đủ điểm đi tiếp, bởi hai đối thủ còn lại là Gamba Osaka (Nhật Bản) quá mạnh, còn đại diện Hong Kong là Eastern FC thì không hề yếu với rất nhiều ngoại binh.

Dự đoán: TX. Nam Định thắng 2-0.

Trung vệ tuyển Thái Lan Jonathan Khemdee. Ảnh:RC

Trận đấu sớm cùng bảng F lúc 17 giờ ngày 17-9, Gamba Osaka tiếp Eastern tại Suita. Eastern không có cửa lấy điểm, dù chỉ 1 điểm trước đại diện Nhật Bản. J-League 1 hiện nay đã đi được 30 vòng đấu, Gamba Osaka đứng thứ 9 với 43 điểm qua 13 thắng, 4 hòa, 13 thua. Tuy nhiên bóng đá Nhật thì ở đẳng cấp khác Hong Kong.

Dự đoán: Gamba Osaka thắng 4-0.

