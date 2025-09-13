Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Nam Định: Điểm tựa sân Thống Nhất (V-League)

V-League | 19h15, 13/9 | SVĐ Thống Nhất Công an TP.HCM 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM vs Nam Định Nam Định Điểm Nguyên Mạnh Thanh Hào Văn Tới Văn Vĩ Văn Kiên A Mít Romulo Caio Cesar Hoàng Anh Lâm Ti Phông Brenner Marlos Điểm Lê Giang Gia Bảo Matheus Quang Hùng Văn Toàn Quốc Cường Đức Phú Huy Toàn Endrick Tiến Linh Raphael Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Văn Tới, Văn Vĩ, Văn Kiên, A Mít, Romulo, Caio Cesar, Hoàng Anh, Lâm Ti Phông, Brenner Marlos Lê Giang, Gia Bảo, Matheus, Quang Hùng, Văn Toàn, Quốc Cường, Đức Phú, Huy Toàn, Endrick, Tiến Linh, Raphael

Điểm tựa sân Thống Nhất

Công an TP.HCM bước vào trận đấu này với 6 điểm sau 3 trận đầu tiên, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, Nam Định cũng sở hữu cùng số điểm nhưng đứng thứ 5 nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (1 so với -1).

Đáng chú ý, Công an TP.HCM toàn thắng cả 2 trận trên sân nhà Thống Nhất đã qua. Đây có thể là điểm tựa mang đến lợi thế rất rõ ràng cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu chơi tập trung, Công an TP.HCM hoàn toàn có thể giành ít nhất trận hòa trước một ứng cử viên vô địch như Nam Định.