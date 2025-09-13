Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Nam Định: Điểm tựa sân Thống Nhất (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB TP Hồ Chí Minh V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(19h15, 13/9, đá sớm vòng 6) Với lợi thế sân nhà Thống Nhất, Công an TP.HCM được dự đoán sẽ gây ra khó khăn cho ĐKVĐ Nam Định.

   

V-League | 19h15, 13/9 | SVĐ Thống Nhất

Công an TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Nam Định: Điểm tựa sân Thống Nhất (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Nam Định: Điểm tựa sân Thống Nhất (V-League) - 1
Nam Định
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Nam Định: Điểm tựa sân Thống Nhất (V-League) - 1
Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Văn Tới, Văn Vĩ, Văn Kiên, A Mít, Romulo, Caio Cesar, Hoàng Anh, Lâm Ti Phông, Brenner Marlos
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Nam Định: Điểm tựa sân Thống Nhất (V-League) - 1
Lê Giang, Gia Bảo, Matheus, Quang Hùng, Văn Toàn, Quốc Cường, Đức Phú, Huy Toàn, Endrick, Tiến Linh, Raphael

Điểm tựa sân Thống Nhất

Công an TP.HCM bước vào trận đấu này với 6 điểm sau 3 trận đầu tiên, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, Nam Định cũng sở hữu cùng số điểm nhưng đứng thứ 5 nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (1 so với -1).

Đáng chú ý, Công an TP.HCM toàn thắng cả 2 trận trên sân nhà Thống Nhất đã qua. Đây có thể là điểm tựa mang đến lợi thế rất rõ ràng cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu chơi tập trung, Công an TP.HCM hoàn toàn có thể giành ít nhất trận hòa trước một ứng cử viên vô địch như Nam Định.

8

Man City - Man U 14.09

13/09/2025 11:57 AM (GMT+7)
