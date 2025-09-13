Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Nam Định: Điểm tựa sân Thống Nhất (V-League)
(19h15, 13/9, đá sớm vòng 6) Với lợi thế sân nhà Thống Nhất, Công an TP.HCM được dự đoán sẽ gây ra khó khăn cho ĐKVĐ Nam Định.
V-League | 19h15, 13/9 | SVĐ Thống Nhất
Điểm
Nguyên Mạnh
Thanh Hào
Văn Tới
Văn Vĩ
Văn Kiên
A Mít
Romulo
Caio Cesar
Hoàng Anh
Lâm Ti Phông
Brenner Marlos
Điểm
Lê Giang
Gia Bảo
Matheus
Quang Hùng
Văn Toàn
Quốc Cường
Đức Phú
Huy Toàn
Endrick
Tiến Linh
Raphael
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Điểm tựa sân Thống Nhất
Công an TP.HCM bước vào trận đấu này với 6 điểm sau 3 trận đầu tiên, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, Nam Định cũng sở hữu cùng số điểm nhưng đứng thứ 5 nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (1 so với -1).
Đáng chú ý, Công an TP.HCM toàn thắng cả 2 trận trên sân nhà Thống Nhất đã qua. Đây có thể là điểm tựa mang đến lợi thế rất rõ ràng cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu chơi tập trung, Công an TP.HCM hoàn toàn có thể giành ít nhất trận hòa trước một ứng cử viên vô địch như Nam Định.
(Vòng 3 V-League) CLB Công an TP.HCM giành được chiến thắng trước HAGL khi ngôi sao Endrick tỏa sáng.
