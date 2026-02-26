CLB Nam Định 7 tháng không thắng tại V-League 2025/2026

Bước vào mùa bóng 2025/2026, Nam Định sở hữu giá trị đội hình cao nhất bóng đá Việt Nam và đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương, đồng thời tiến sâu tại đấu trường Cúp C2 châu Á.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy hình ảnh đáng thất vọng của đội bóng thành Nam. Dù được đầu tư mạnh mẽ, Xuân Son cùng các đồng đội liên tục phải nhận những kết quả bất lợi.

Nam Định đang phải đua trụ hạng.

Sau 13 vòng đấu, Nam Định mới giành được 12 điểm, đứng trong nhóm cuối bảng cùng các đội như Thanh Hóa, CLB TP.HCM, PVF CAND hay Đà Nẵng. Đáng chú ý, đội chủ sân Thiên Trường đã trải qua chuỗi 7 tháng không thắng tại V-League 2025/2026.

Chiến thắng gần nhất của Nam Định tại giải đấu cao nhất Việt Nam diễn ra ở vòng 3, khi họ vượt qua PVF CAND vào ngày 27/8. Kể từ đó đến nay, đội bóng này trải qua 10 trận liên tiếp không thắng, bao gồm 6 trận hòa và 4 thất bại.

Dù V-League 2025/2026 mới khép lại giai đoạn lượt đi, nhưng với phong độ hiện tại, Nam Định đứng trước nguy cơ lớn không thể bảo vệ chức vô địch. Khoảng cách lên tới 20 điểm so với đội đầu bảng CAHN đang phản ánh rõ sự tụt dốc đáng báo động của nhà đương kim vô địch.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn