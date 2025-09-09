Công an Hà Nội gặp Nam Định, PVF-CAND đấu Thể Công ở VCK U17 quốc gia 2025

Sáng 8/9 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết (VCK) U17 quốc gia 2025 đã chính thức diễn ra. Đây là giải đấu quan trọng bậc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam, vừa là sân chơi cọ xát, vừa là bước đệm chuẩn bị cho đội tuyển U17 Việt Nam trước vòng loại U17 châu Á vào tháng 11 tới.

PVF-CAND sẽ so tài quyết liệt với U17 Thể Công Viettel tại bảng C. Ảnh BTC

12 đội tranh tài, chia 3 bảng đấu

Vòng chung kết U17 quốc gia 2025 quy tụ 12 đội bóng gồm Thể Công Viettel, Hà Nội, Công an Hà Nội (CAHN), PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An (SLNA), Nam Định, HAGL, Đà Nẵng, CLB Bóng đá TP.HCM, TP.HCM, An Giang và Becamex TP.HCM.

Các đội được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Ba đội nhất bảng, ba đội nhì bảng cùng hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Kết quả bốc thăm chia bảng như sau. Bảng A gồm CLB BĐ TP.HCM, Công an Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng. Bảng B có Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Bảng C gồm TP.HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công Viettel.

Với những màn đối đầu hấp dẫn ngay từ vòng bảng như CAHN - Nam Định, hay trận đấu giữa PVF-CAND đấu Thể Công Viettel, VCK U17 quốc gia 2025 được kỳ vọng sẽ là nơi chứng kiến sự tỏa sáng của những gương mặt trẻ, sẵn sàng bước lên sân chơi khu vực và châu lục.

Lượt trận khai mạc ngày 14/9 hứa hẹn nhiều cặp đấu hấp dẫn như An Giang gặp TP.HCM, SLNA đối đầu Becamex TP.HCM, PVF-CAND so tài với Thể Công Viettel và HAGL gặp Hà Nội. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra lúc 15h45 ngày 15/9 tại SVĐ Bà Rịa, ngay trước trận CLB BĐ TP.HCM gặp Đà Nẵng. Giải đấu dự kiến kéo dài đến ngày 26/9.

Buổi lễ diễn ra vào 8/9 tại VFF

Bệ phóng cho thế hệ trẻ

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Giải U17 quốc gia 2025 là cơ sở quan trọng để phát hiện tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U17 tham dự vòng loại U17 châu Á. Đây cũng là thước đo đánh giá chất lượng đào tạo của các CLB và trung tâm bóng đá trẻ”.

Về phía nhà tài trợ, ông Trần Anh Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Sơn Nam chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng giải đấu ba năm liên tiếp. Đây là cơ hội giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn tâm lý và khẳng định bản thân trước khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp”.

Giải đấu năm nay diễn ra từ 14 - 26/9 tại TP.HCM, hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn.