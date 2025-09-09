Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

UAE vs Bahrain 08/09/25 - Trực tiếp
Logo UAE - UAE UAE
1
Logo Bahrain - BHR Bahrain
0
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia 09/09/25 - Trực tiếp
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
1
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
0
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Công an Hà Nội gặp Nam Định, PVF-CAND đấu Thể Công ở VCK U17 quốc gia 2025

Sự kiện: Bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

VCK U17 quốc gia 2025 khởi tranh tại TP.HCM từ ngày 14/9, quy tụ 12 đội bóng trẻ hàng đầu. Những màn so tài nảy lửa như CAHN gặp Nam Định, hay PVF-CAND so tài Thể Công hứa hẹn tạo nên bệ phóng cho thế hệ tài năng mới của bóng đá Việt Nam.

Sáng 8/9 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết (VCK) U17 quốc gia 2025 đã chính thức diễn ra. Đây là giải đấu quan trọng bậc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam, vừa là sân chơi cọ xát, vừa là bước đệm chuẩn bị cho đội tuyển U17 Việt Nam trước vòng loại U17 châu Á vào tháng 11 tới.

PVF-CAND sẽ so tài quyết liệt với U17 Thể Công Viettel tại bảng C. Ảnh BTC

PVF-CAND sẽ so tài quyết liệt với U17 Thể Công Viettel tại bảng C. Ảnh BTC

12 đội tranh tài, chia 3 bảng đấu

Vòng chung kết U17 quốc gia 2025 quy tụ 12 đội bóng gồm Thể Công Viettel, Hà Nội, Công an Hà Nội (CAHN), PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An (SLNA), Nam Định, HAGL, Đà Nẵng, CLB Bóng đá TP.HCM, TP.HCM, An Giang và Becamex TP.HCM. 

Các đội được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Ba đội nhất bảng, ba đội nhì bảng cùng hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Kết quả bốc thăm chia bảng như sau. Bảng A gồm CLB BĐ TP.HCM, Công an Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng. Bảng B có Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Bảng C gồm TP.HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công Viettel. 

Với những màn đối đầu hấp dẫn ngay từ vòng bảng như CAHN - Nam Định, hay trận đấu giữa PVF-CAND đấu Thể Công Viettel, VCK U17 quốc gia 2025 được kỳ vọng sẽ là nơi chứng kiến sự tỏa sáng của những gương mặt trẻ, sẵn sàng bước lên sân chơi khu vực và châu lục.

Lượt trận khai mạc ngày 14/9 hứa hẹn nhiều cặp đấu hấp dẫn như An Giang gặp TP.HCM, SLNA đối đầu Becamex TP.HCM, PVF-CAND so tài với Thể Công Viettel và HAGL gặp Hà Nội. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra lúc 15h45 ngày 15/9 tại SVĐ Bà Rịa, ngay trước trận CLB BĐ TP.HCM gặp Đà Nẵng. Giải đấu dự kiến kéo dài đến ngày 26/9.

Buổi lễ diễn ra vào 8/9 tại&nbsp;VFF

Buổi lễ diễn ra vào 8/9 tại VFF

Bệ phóng cho thế hệ trẻ

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Giải U17 quốc gia 2025 là cơ sở quan trọng để phát hiện tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U17 tham dự vòng loại U17 châu Á. Đây cũng là thước đo đánh giá chất lượng đào tạo của các CLB và trung tâm bóng đá trẻ”.

Về phía nhà tài trợ, ông Trần Anh Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Sơn Nam chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng giải đấu ba năm liên tiếp. Đây là cơ hội giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn tâm lý và khẳng định bản thân trước khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp”.

Giải đấu năm nay diễn ra từ 14 - 26/9 tại TP.HCM, hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
U17 Việt Nam chiến đấu quả cảm dù mất vé World Cup
U17 Việt Nam chiến đấu quả cảm dù mất vé World Cup

U17 Việt Nam đã thi đấu một trận đầy kiên cường dù đánh rơi vé World Cup ở cuối trận.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/09/2025 22:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN