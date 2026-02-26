Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nam Định chia tay HLV Bồ Đào Nha, ghế nóng thầy Xuân Son lại “dậy sóng”

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Nam Định

Nhà đương kim vô địch V-League chính thức đạt thoả thuận chia tay HLV Mauro Jeronimo sau thành tích tệ hại tại V-League thời gian qua.

Sáng ngày 26/2, Thép Xanh Nam Định phát đi thông báo chính thức chia tay HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo sau chưa đầy 4 tháng nắm quyền. Nhà đương kim vô địch V-League tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn, trong khi danh tính thuyền trưởng mới của “thầy Xuân Son” vẫn là dấu hỏi lớn.

Chưa đầy 4 tháng, HLV Mauro Jeronimo nói lời chia tay

Trong thông báo đăng tải sáng 26/2, CLB Nam Định gửi lời cảm ơn tới HLV Mauro Jeronimo vì những nỗ lực và tâm huyết dành cho đội bóng. Theo tìm hiểu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xin từ chức và được lãnh đạo đội bóng thành Nam chấp thuận.

HLV Mauro bắt đầu dẫn dắt Nam Định từ giữa tháng 11/2025, trong bối cảnh đội bóng liên tục xáo trộn vị trí “ghế nóng”. Tuy nhiên, thành tích không những không được cải thiện mà còn sa sút nghiêm trọng.

HLV&nbsp;Mauro Jeronimo không có thành công trong màu áo Nam Định

HLV Mauro Jeronimo không có thành công trong màu áo Nam Định

Ở trận đấu gần nhất thuộc lượt bù vòng 10 V-League, Nam Định thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel. Trận thua này khiến nhà đương kim vô địch chìm sâu xuống nhóm cuối bảng, đứng thứ 10 với 12 điểm sau 13 vòng đấu, bằng điểm với Becamex TP.HCM và Đông Á Thanh Hóa.

Đáng lo hơn, Nam Định đã kém đội đầu bảng Công an Hà Nội tới 20 điểm – khoảng cách gần như không tưởng nếu muốn bảo vệ ngôi vương.

7 tháng chưa biết mùi chiến thắng

Thực tế, khủng hoảng của Nam Định không chỉ nằm ở một vài trận thua. Đội bóng thành Nam đang trải qua quãng thời gian kéo dài tới 7 tháng chưa thể giành chiến thắng tại V-League mùa này.

Việc liên tục thay đổi HLV nhưng không mang lại hiệu ứng tích cực cho thấy vấn đề của đội bóng không đơn thuần nằm ở chiến thuật. Tâm lý, phong độ lẫn sự ổn định trong nội bộ đều đang là dấu hỏi lớn với nhà vô địch.

Trong bối cảnh đó, quyết định chia tay HLV Mauro Jeronimo được xem là bước đi buộc phải làm để “cắt lỗ” trước khi mùa giải trượt dài ngoài tầm kiểm soát.

Ai sẽ ngồi ghế nóng, làm thầy của Xuân Son?

Sau khi chấp thuận đơn từ chức của HLV Mauro, lãnh đạo Nam Định đang ráo riết tìm kiếm thuyền trưởng mới cho giai đoạn then chốt sắp tới. Đội bóng không chỉ phải xoay chuyển tình thế ở V-League mà còn chuẩn bị cho đấu trường Cúp các CLB Đông Nam Á.

Trước mắt, ở vòng 14 diễn ra ngày 1/3, Nam Định sẽ có trận “đại chiến” với Ninh Bình. Người tạm quyền dẫn dắt đội bóng là HLV Vũ Hồng Việt, người đang giữ vị trí Tổng giám đốc CLB Thép Xanh Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt tạm thời trở lại để cứu lấy CLB Nam Định

HLV Vũ Hồng Việt tạm thời trở lại để cứu lấy CLB Nam Định

Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn nằm ở phương án dài hạn: Ai sẽ trở thành “thầy mới” của Xuân Son và dàn sao Nam Định? Liệu CLB tiếp tục đặt niềm tin vào một chiến lược gia ngoại, hay trao cơ hội cho HLV nội để ổn định phòng thay đồ?

Trong bối cảnh thành tích lao dốc, áp lực từ người hâm mộ ngày càng lớn, chiếc ghế nóng tại sân Thiên Trường rõ ràng đang là một trong những vị trí “khó ngồi” nhất V-League thời điểm này.

Nhà đương kim vô địch đang đứng trước bước ngoặt quan trọng của mùa giải. Và quyết định nhân sự sắp tới có thể sẽ định đoạt số phận của Nam Định trong phần còn lại của mùa bóng.

Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/02/2026 09:16 AM (GMT+7)
