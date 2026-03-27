Tương lai Messi ở World Cup 2026 chưa rõ ràng, HLV Argentina thấp thỏm chờ đợi

Câu hỏi liệu Messi dự World Cup 2026 hay không được các phóng viên gửi tới HLV Scaloni trước ngày Argentina gặp Mauritania (6h15, 28/3) và Zambia (6h15, 1/4) thuộc loạt trận giao hữu. Thuyền trưởng của "La Albiceleste" chia sẻ:

"Đó là câu hỏi dành cho Messi. Tôi không cần phải trả lời. Các bạn đã biết tôi nghĩ gì rồi. Tôi muốn cậu ấy có mặt, nhưng người quyết định là do cậu ấy. Messi đã xứng đáng được bình tĩnh đưa ra quyết định. Chúng tôi không vội. Hy vọng cậu ấy sẽ nói có".

Người hâm mộ rất trông đợi Messi dự World Cup 2026, kỳ World Cup có thể coi như cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của siêu sao sinh năm 1987. Kịch bản sẽ càng trở nên ngọt ngào nếu tiền đạo người Argentina cùng các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vương World Cup.

HLV Scaloni còn xác nhận Messi ra sân ở 2 trận giao hữu kể trên: "Đội hình thi đấu với Mauritania sẽ là sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ. Chúng tôi muốn các cầu thủ nâng cao trình độ. Messi sẽ thi đấu. Tôi chưa biết là từ đầu trận hay trong trận thứ hai, nhưng đây là cơ hội tốt để thấy cậu ấy trên sân. Thật tuyệt khi mọi người được chứng kiến chúng tôi thi đấu".

Quá trình chuẩn bị cho World Cup của ĐT Argentina bị xáo trộn bởi họ không thể gặp Tây Ban Nha ở trận tranh Siêu cúp Liên lục địa Finalissima. HLV Scaloni bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi nói rằng phải tìm giải pháp thay thế cho trận gặp Tây Ban Nha khi mọi thứ đều bị trì hoãn. Đây không phải lỗi của ai cả. Có những tình huống khiến bóng đá trở thành thứ yếu. Không thỏa thuận nào được đạt được.

Chúng tôi bắt đầu tìm đối thủ. Không có kế hoạch nào từ trước. Ngay cả cơ sở vật chất cũng chưa sẵn sàng đón các cầu thủ. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải nhìn vào mặt tích cực".