Tương lai Messi ở World Cup 2026 chưa rõ ràng, HLV Argentina thấp thỏm chờ đợi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Trung Quốc vs Curaçao 27/03/26 - Trực tiếp
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
1
Logo Curaçao - CUW Curaçao
0
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Tương lai Messi ở World Cup 2026 chưa rõ ràng, HLV Argentina thấp thỏm chờ đợi

Sự kiện: World Cup 2026 Lionel Messi Đội tuyển Argentina

HLV Lionel Scaloni rất muốn Lionel Messi dự World Cup 2026 nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào "El Pulga".

Câu hỏi liệu Messi dự World Cup 2026 hay không được các phóng viên gửi tới HLV Scaloni trước ngày Argentina gặp Mauritania (6h15, 28/3) và Zambia (6h15, 1/4) thuộc loạt trận giao hữu. Thuyền trưởng của "La Albiceleste" chia sẻ: 

"Đó là câu hỏi dành cho Messi. Tôi không cần phải trả lời. Các bạn đã biết tôi nghĩ gì rồi. Tôi muốn cậu ấy có mặt, nhưng người quyết định là do cậu ấy. Messi đã xứng đáng được bình tĩnh đưa ra quyết định. Chúng tôi không vội. Hy vọng cậu ấy sẽ nói có".

Messi vẫn chưa chốt dự World Cup 2026

Người hâm mộ rất trông đợi Messi dự World Cup 2026, kỳ World Cup có thể coi như cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của siêu sao sinh năm 1987. Kịch bản sẽ càng trở nên ngọt ngào nếu tiền đạo người Argentina cùng các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vương World Cup. 

HLV Scaloni còn xác nhận Messi ra sân ở 2 trận giao hữu kể trên: "Đội hình thi đấu với Mauritania sẽ là sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ. Chúng tôi muốn các cầu thủ nâng cao trình độ. Messi sẽ thi đấu. Tôi chưa biết là từ đầu trận hay trong trận thứ hai, nhưng đây là cơ hội tốt để thấy cậu ấy trên sân. Thật tuyệt khi mọi người được chứng kiến chúng tôi thi đấu".

Quá trình chuẩn bị cho World Cup của ĐT Argentina bị xáo trộn bởi họ không thể gặp Tây Ban Nha ở trận tranh Siêu cúp Liên lục địa Finalissima. HLV Scaloni bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi nói rằng phải tìm giải pháp thay thế cho trận gặp Tây Ban Nha khi mọi thứ đều bị trì hoãn. Đây không phải lỗi của ai cả. Có những tình huống khiến bóng đá trở thành thứ yếu. Không thỏa thuận nào được đạt được. 

Chúng tôi bắt đầu tìm đối thủ. Không có kế hoạch nào từ trước. Ngay cả cơ sở vật chất cũng chưa sẵn sàng đón các cầu thủ. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải nhìn vào mặt tích cực".

Video bóng đá Angola - Argentina: Messi thăng hoa, 1 bàn & 1 kiến tạo
(Giao hữu) Trong trận đấu cuối cùng của năm 2025, ĐKVĐ thế giới Argentina đã giành chiến thắng nhẹ nhàng trước chủ nhà Angola. Cả Lionel Messi lẫn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức

Nguồn:

-27/03/2026 11:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN