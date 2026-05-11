Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
FIFA gặp bế tắc khi chào bán bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc và Ấn Độ

Khi VCK World Cup 2026 chỉ còn 1 tháng sẽ khởi tranh, thị trường tỷ dân Trung Quốc lại đang trở thành tâm điểm của một cuộc đấu trí căng thẳng. FIFA đang đặt mức giá "khủng" cho bản quyền truyền hình tại đây, nhưng kênh truyền hình chủ nhà không chấp nhận đáp ứng, tạo nên thế bế tắc trên bàn đàm phán.

FIFA đã đưa ra yêu cầu con số từ 250 đến 300 triệu USD để sở hữu quyền phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu World Cup 2026 trên lãnh thổ Trung Quốc. Đây là mức tăng đột biến so với các kỳ đại hội trước. Lý giải cho mức giá này, phía FIFA cho rằng việc số đội tham dự tăng lên 48 và số lượng trận đấu tăng thêm 40% là cơ sở để họ định giá lại giá trị thương mại của giải đấu.

Ngoài ra, sức hút từ các ngôi sao hàng đầu thế giới vẫn là thỏi nam châm cực lớn đối với người hâm mộ Trung Quốc, bất chấp việc đội tuyển quốc gia nước này không góp mặt và thực tế là bóng đá vẫn không phải môn thể thao được ưa chuộng nhất xứ tỷ dân.

FIFA có quan điểm của riêng mình. Họ tin rằng với quy mô khổng lồ của thị trường, con số 300 triệu USD là hoàn toàn tương xứng với tiềm năng quảng cáo và thuê bao trực tuyến ở Trung Quốc.

Trái ngược với sự kỳ vọng của FIFA, Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) - đơn vị nắm giữ ưu thế đàm phán - chỉ đưa ra mức giá đề nghị 80 triệu USD. Khoảng cách gần 4 lần giữa giá chào bán và giá mua đã khiến cuộc thương thảo rơi vào tình trạng đóng băng suốt nhiều tuần qua.

Theo New York Times thì sáng nay (11/5), FIFA đã nhượng bộ khi giảm tới 50% mức giá. Tuy vậy, CMG vẫn nhất quyết bảo lưu quan điểm không trả hơn 80 triệu USD. Phía Trung Quốc lập luận rằng, múi giờ tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico) là rào cản lớn nhất. Phần lớn các trận đấu sẽ diễn ra vào khung giờ sáng sớm theo giờ Bắc Kinh, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất người xem và doanh thu quảng cáo.

Các nhãn hàng lớn tại Trung Quốc cũng đang thắt chặt chi tiêu, khiến các nhà đài không dám mạo hiểm đầu tư một khoản tiền khổng lồ mà khả năng thu hồi vốn còn bỏ ngỏ. Chưa kể việc nhiều NHM xứ tỷ dân không mặn mà với bóng đá cũng là lý do lớn.

Lịch sử cho thấy FIFA thường chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán nhờ tính độc quyền của World Cup. Tuy nhiên, với một thị trường đặc thù như Trung Quốc, FIFA có thể phải đối mặt với kịch bản "trắng sóng" nếu không chịu nhượng bộ.

Hiện tại, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đang đứng trước nỗi lo không được xem World Cup miễn phí trên các kênh quảng bá truyền thống. Nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung trong "phút bù giờ", đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên vắng bóng ở thị trường lớn nhất châu Á.

Đối tác Ấn Độ cũng làm căng với FIFA

Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Ấn Độ. FIFA và các kênh truyền hình ở quốc gia Nam Á đang ở rất xa nhau về mức giá. Nếu không thể bán cho Ấn Độ, FIFA sẽ nhận bàn thua đau. Theo thống kê, Ấn Độ sở hữu tới 49,8% lượng xem trực tuyến các trận đấu ở World Cup 2022. Độ đam mê của NHM Ấn Độ dành cho World Cup là rất lớn và chắc chắn FIFA không muốn mất đi nguồn thu lớn từ nơi này.
Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.

Theo Đặng Lai

Nguồn: [Link nguồn]

-11/05/2026 13:51 PM (GMT+7)
