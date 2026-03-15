Trận siêu cúp liên lục địa giữa Tây Ban Nha và Argentina chính thức bị hủy

Trận Finalissima chính thức bị hủy

Trong thông báo chính thức, UEFA cho biết: “Sau các cuộc thảo luận sâu rộng giữa UEFA và các cơ quan tổ chức tại Qatar, hôm nay chúng tôi xác nhận rằng do tình hình chính trị hiện tại trong khu vực, trận Finalissima giữa Tây Ban Nha, nhà vô địch UEFA EURO 2024, và Argentina, nhà vô địch Copa America 2024, không thể được tổ chức như kế hoạch tại Qatar vào ngày 27/3”.

Trận Finalissima 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina bị hủy do các bên không tìm được tiếng nói chung

Thông báo của UEFA nêu rõ: “Đây là điều khiến UEFA và các đơn vị tổ chức vô cùng thất vọng khi hoàn cảnh và yếu tố thời điểm đã khiến hai đội tuyển không có cơ hội cạnh tranh danh hiệu danh giá này tại Qatar, quốc gia nhiều lần chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ thế giới với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

UEFA cũng xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới ban tổ chức và các cơ quan chức năng của Qatar vì những nỗ lực nhằm đăng cai trận đấu, đồng thời tin tưởng rằng hòa bình sẽ sớm trở lại với khu vực”.

Các bên không thể tìm ra tiếng nói chung

Theo thông cáo của UEFA: “Với quyết tâm lớn nhằm cứu vãn sự kiện, và dù hiểu rõ những khó khăn trong việc sắp xếp lại một trận đấu quan trọng như vậy trong thời gian gấp rút, UEFA đã xem xét mọi phương án khả thi, nhưng tất cả đều không thể thực hiện được đối với Argentine”.

Phương án đầu tiên là tổ chức trận Finalissima trên sân nhà Santiago Bernabeu của Real Madrid vào đúng ngày dự kiến, với số lượng cổ động viên của hai đội chia đều trên khán đài. Điều này sẽ đảm bảo một địa điểm đẳng cấp thế giới, xứng tầm với một sự kiện danh giá. Tuy nhiên, phía Argentina đã từ chối.

Phương án thứ hai là tổ chức trận đấu theo thể thức hai lượt, một trận tại sân Bernabeu vào ngày 27/3 và trận còn lại tại Buenos Aires (Argentina) trong một đợt FIFA Days trước thềm EURO 2028 và Copa America. Phương án này cũng dự kiến chia đều lượng cổ động viên tại Madrid theo tỷ lệ 50-50, nhưng tiếp tục bị từ chối.

Ở phương án cuối cùng, UEFA đề nghị nếu tìm được một địa điểm trung lập tại châu Âu, trận đấu có thể diễn ra vào ngày 27 hoặc 30/3. Tuy nhiên, đề xuất này cũng không được phía Argentina chấp thuận.

Sau đó, Argentina đưa ra đề xuất tổ chức trận đấu sau kỳ World Cup 2026, nhưng Tây Ban Nha không có lịch trống nên phương án này buộc phải loại bỏ. Cuối cùng, trái với kế hoạch ban đầu, Argentina đồng ý thi đấu vào ngày 31/3, nhưng thời điểm này cũng không khả thi.

“Vì vậy, với sự tiếc nuối lớn, UEFA buộc phải thông báo rằng kỳ Finalissima lần này đã bị hủy bỏ”, UEFA chốt lại.