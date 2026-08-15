Kiếm tiền đỉnh như Federer, Nadal, Djokovic: Cách xây "đế chế" tài chính riêng của Big 3

Kỷ nguyên thống trị của Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic được ghi dấu bằng 66 danh hiệu Grand Slam cùng hàng loạt kỷ lục khó phá. Nhưng ngoài sân đấu, 3 huyền thoại còn xây dựng những "đế chế" tài chính theo 3 triết lý hoàn toàn khác nhau.

Thực tế, tiền thưởng thi đấu chỉ chiếm một phần trong khối tài sản của họ. Tính đến năm 2026, nguồn thu lớn nhất của "BIG 3" đến từ đầu tư, sở hữu doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh dài hạn, phản ánh rất rõ tính cách của từng người trên sân tennis.

"BIG 3" xây dựng mô hình đầu tư và kinh doanh hoàn toàn khác nhau

Federer và tư duy của một tỷ phú

Federer là tay vợt đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ USD thu nhập sự nghiệp. Điểm khác biệt nằm ở cách "Tàu tốc hành" sử dụng danh tiếng của mình.

Năm 2018, anh kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn hai thập kỷ với Nike để ký hợp đồng tài trợ mới cùng Uniqlo. Nhưng thương vụ quan trọng hơn lại đến sau đó, khi Federer đầu tư và sở hữu khoảng 3% cổ phần của thương hiệu giày Thụy Sĩ On Running.

Khi On Holding niêm yết trên sàn chứng khoán New York năm 2021, giá trị khoản đầu tư của Federer tăng vọt lên hàng trăm triệu USD.

Những khoản đầu tư đúng đắn đưa Federer gia nhập nhóm tỷ phú thể thao

Ít ai để ý rằng đây mới là thương vụ giúp tài sản của cựu số một thế giới bứt phá. Thay vì chỉ nhận tiền quảng cáo, Federer chọn trở thành cổ đông và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Đó là tư duy đã đưa anh vào nhóm những vận động viên giàu nhất thế giới.

Nadal chọn con đường bền vững

Nếu Federer theo đuổi mô hình đầu tư tăng trưởng, Rafael Nadal lại trung thành với những tài sản có giá trị lâu dài.

Trọng tâm trong hệ sinh thái kinh doanh của "Bò tót" là Rafa Nadal Academy. Học viện này đã mở rộng từ Mallorca sang Kuwait, Mexico, Hy Lạp và nhiều quốc gia khác, kết hợp đào tạo quần vợt với giáo dục quốc tế và dịch vụ thể thao.

Rafa Nadal Academy là trung tâm trong hệ sinh thái kinh doanh của Nadal

Ở chiều ngược lại, Nadal khá thận trọng với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ. Anh còn hợp tác với Melia Hotels International để phát triển thương hiệu khách sạn ZEL tại khu vực Địa Trung Hải và nhiều điểm đến du lịch quốc tế.

Cách đầu tư ấy khá giống phong cách thi đấu của chủ nhân 22 Grand Slam, kiên nhẫn, ít rủi ro và ưu tiên giá trị bền vững hơn tốc độ tăng trưởng.

Djokovic muốn thay đổi cuộc chơi

Novak Djokovic lại đi theo con đường khác. Tay vợt người Serbia đầu tư vào lĩnh vực công nghệ sinh học thông qua QuantBioRes, công ty nghiên cứu các phương pháp điều trị mới. Theo thông tin công bố, Djokovic cùng vợ Jelena là những cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Song song với đó, anh phát triển các dự án liên quan đến dinh dưỡng, sức khỏe và lối sống, phù hợp với triết lý thi đấu mà bản thân theo đuổi suốt nhiều năm.

Quan trọng hơn, Djokovic còn là người đồng sáng lập Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA). Mục tiêu của tổ chức này là bảo vệ quyền lợi kinh tế của các tay vợt, đặc biệt là nhóm ngoài top 100, thông qua việc thúc đẩy thay đổi trong cơ chế chia sẻ doanh thu và quyền thương mại của làng quần vợt.

Dù PTPA không phải dự án kinh doanh tạo lợi nhuận, nó cho thấy cách Djokovic sử dụng tầm ảnh hưởng và nguồn lực tài chính để tác động đến toàn bộ hệ thống.

Djokovic đồng sáng lập PTPA với mục tiêu bảo vệ quyền lợi các tay vợt chuyên nghiệp

3 con đường, 1 điểm chung

Federer, Nadal và Djokovic lựa chọn những hướng đi rất khác nhau sau ánh hào quang sân đấu.

Federer đặt niềm tin vào cổ phần doanh nghiệp và giá trị thương hiệu. Nadal ưu tiên học viện, bất động sản và các tài sản ổn định. Trong khi đó, Djokovic hướng dòng vốn vào sức khỏe, công nghệ sinh học và những dự án có khả năng tạo ra thay đổi cho quần vợt.

Xa hơn những con số về tài sản hay tiền thưởng, 3 huyền thoại đã chứng minh thành công đã được đo bằng danh hiệu. Cách họ quản lý đồng tiền cũng phản ánh rõ tư duy chiến thắng đã làm nên một trong những kỷ nguyên vĩ đại nhất lịch sử thể thao