Hồ bơi Đại hội Thể thao toàn quốc ‘dậy sóng’ vì kình ngư vô địch Mỹ Watson Nguyễn

Theo thông tin từ đại diện Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Watson Nguyễn đã được An Giang đăng ký vào lực lượng bơi của đơn vị này để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Môn bơi của đại hội dự kiến được tổ chức tại TP.HCM vào cuối năm.

Sự góp mặt của Watson đặc biệt gây chú ý bởi chỉ ít ngày trước, kình ngư 20 tuổi đã tạo dấu ấn lớn tại 2026 Toyota National Championships, giải vô địch quốc gia do USA Swimming tổ chức ở Irvine, California.

Ở chung kết 50m ếch nam, Watson Nguyễn cán đích đầu tiên với thành tích 26,65 giây, qua đó giành chức vô địch quốc gia Mỹ. Đây không chỉ là thành tích cá nhân tốt nhất của anh mà còn giúp Watson vươn lên vị trí thứ tư trong lịch sử các kình ngư Mỹ ở cự ly này. Anh bỏ xa thành tích cá nhân tốt nhất trước đó là 27,49 giây và đánh bại nhiều đối thủ mạnh, trong đó VĐV từng dự Olympic Michael Andrew.

Một ngày sau, Watson tiếp tục khẳng định sở trường ở bơi ếch khi giành HCĐ 100m ếch với thời gian 59,79 giây. World Aquatics hiện ghi nhận 26,65 giây ở 50m và 59,79 giây ở 100m đều là những thông số tốt nhất của anh.

Watson Nguyễn sinh năm 2005 trong một gia đình người Việt tại Mỹ. Cha và mẹ anh đều có quê gốc TP.HCM trước khi sang Mỹ học tập và sau đó định cư tại Dallas, Texas. Hiện Watson là sinh viên Đại học Pennsylvania, một trong những trường thuộc nhóm Ivy League, đồng thời thi đấu cho đội bơi của trường.

Mùa giải 2025/2026 đánh dấu bước tiến mạnh của Watson ở hệ thống thể thao đại học Mỹ. Anh vô địch hai nội dung 100m và 200m ếch tại Ivy League Championships, trong đó thông số 51,18 giây ở 100m vừa là kỷ lục của Đại học Pennsylvania, vừa phá kỷ lục bể DeNunzio của Đại học Princeton. Thành tích này giúp Watson lần đầu giành quyền tham dự NCAA Championships - sân chơi hàng đầu của thể thao đại học Mỹ.

Tài năng của Watson thực tế đã được thể hiện từ cấp độ trẻ quốc tế. Tại Giải vô địch bơi trẻ thế giới 2023 ở Netanya, Israel, anh khoác áo đội tuyển Mỹ và giành tổng cộng 2 HCV, 2 HCĐ. Hai HCV đến ở các nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam và 4x100m hỗn hợp nam nữ, trong khi hai HCĐ thuộc về 50m và 100m ếch nam.

Vì thế, việc Watson Nguyễn xuất hiện tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không đơn thuần bổ sung một VĐV chất lượng cho An Giang. Anh có thể làm thay đổi đáng kể tương quan ở các cự ly bơi ếch nam vốn lâu nay là thế mạnh của Phạm Thanh Bảo.

Thanh Bảo đang giữ kỷ lục quốc gia 50m ếch với 27,70, được thiết lập tại Giải vô địch quốc gia 2024. Ở 100m ếch, kỷ lục quốc gia của “hoàng tử ếch” là 1 phút 00 giây 97, thành tích anh đạt được khi giành HCV SEA Games 32 năm 2023.

Nếu đặt cạnh nhau về thông số tốt nhất hiện tại, Watson Nguyễn đang nhanh hơn kỷ lục quốc gia của Thanh Bảo 1,05 giây ở 50m ếch và 1,18 giây ở 100m ếch. Dĩ nhiên, thành tích ở hai giải đấu khác nhau không thể được xem là thước đo tuyệt đối cho một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng khoảng cách này đủ cho thấy năng lực chuyên môn đáng chú ý của kình ngư Việt kiều.

Thanh Bảo vẫn sở hữu lợi thế lớn về kinh nghiệm thi đấu trong nước cũng như nhiều năm khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Watson được đào tạo và cọ xát thường xuyên trong môi trường bơi đỉnh cao của Mỹ, đồng thời đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhất của sự nghiệp.

Bởi vậy, nếu cả hai cùng xuất phát tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, cuộc đối đầu giữa nhà vô địch Mỹ Watson Nguyễn và kỷ lục gia Việt Nam Phạm Thanh Bảo có thể trở thành tâm điểm của đường đua xanh. Xa hơn câu chuyện huy chương giữa các đơn vị, sự xuất hiện của Watson cũng mở ra thêm một gương mặt rất đáng chú ý cho bơi lội Việt Nam trong tương lai.