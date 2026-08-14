FIFA ASEAN Cup có gì khác so với giải đấu ASEAN Cup ĐT Việt Nam đang tham dự?

Tên gọi gần giống nhưng là hai giải đấu khác nhau

Những ngày qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể bắt gặp hai cái tên giải đấu khá giống nhau: ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, đây không phải một giải đấu được đổi tên hay tổ chức thành hai giai đoạn.

Giải ASEAN Cup mà ĐT Việt Nam đang tham dự là Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á truyền thống, do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải năm nay diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 với 10 đội tuyển khu vực tranh tài. Đây chính là sân chơi trước đây được người hâm mộ quen gọi là AFF Cup.

Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 là một giải đấu hoàn toàn mới, được FIFA phê duyệt và trực tiếp quản lý, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống. FIFA đã phê duyệt điều lệ giải vào tháng 6/2026, sau khi Hội đồng FIFA thông qua việc ra mắt giải đấu hồi tháng 3.

Ý tưởng về FIFA ASEAN Cup được FIFA và ASEAN công bố từ tháng 10/2025, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác mới giữa hai bên. FIFA cho biết, giải đấu được xây dựng theo hướng tương tự FIFA Arab Cup, nhằm tạo thêm một sân chơi cấp đội tuyển cho khu vực.

ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia tại vòng loại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Quang Tiến)

FIFA ASEAN Cup lần đầu tổ chức vào tháng 9

Điểm đáng chú ý nhất là FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng 9 năm nay. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giải đấu diễn ra từ 24/9 đến 3/10/2026, nằm trọn trong giai đoạn FIFA Days mở rộng. Đây là khác biệt rất quan trọng so với ASEAN Cup truyền thống.

Việc FIFA ASEAN Cup được tổ chức vào giai đoạn FIFA Days đồng nghĩa các đội tuyển có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Các trận đấu cũng được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số tương ứng với các trận đấu quốc tế trong FIFA Days.

FIFA ASEAN Cup lần đầu cũng có quy mô lớn hơn ASEAN Cup truyền thống. Giải quy tụ 14 đội tuyển, gồm 11 đội thuộc khu vực Đông Nam Á và các khách mời. Giải được chia thành hai hạng đấu: Division 1 và Division 2. Division 1 gồm những đội tuyển có thứ hạng cao hơn, trong khi Division 2 dành cho nhóm đội còn lại. Mô hình này nhằm tạo ra những cuộc đối đầu cân bằng hơn, đồng thời mở ra cơ hội để các đội tuyển hướng tới mục tiêu thăng hạng ở những kỳ tiếp theo.

Chia bảng thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Các trận đấu Division 1 sẽ được tổ chức tại Indonesia, còn Division 2 diễn ra ở Hồng Kông (Trung Quốc).

ĐT Việt Nam sẽ gặp đội nào tại FIFA ASEAN Cup 2026?

ĐT Việt Nam góp mặt tại Division 1, nằm ở bảng B cùng ĐT Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Trong khi đó, bảng A Division 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Division 2 có Myanmar, Brunei, Hồng Kông (Trung Quốc), Campuchia, Lào và Timor-Leste được chia vào hai bảng.

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ có một năm đặc biệt khi ĐT Quốc gia liên tiếp tham dự hai giải đấu mang tên ASEAN Cup.

Trước mắt là ASEAN Cup 2026 đang diễn ra, nơi ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Sau khi giải đấu kết thúc vào cuối tháng 8, đội tuyển sẽ tiếp tục có một sân chơi mới vào cuối tháng 9 với ĐT Thái Lan, Philippines và Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup sẽ mang ý nghĩa khác so với những trận đấu ở ASEAN Cup truyền thống. Không chỉ là cuộc so tài giữa hai đối thủ lớn nhất khu vực Đông Nam Á, trận đấu còn diễn ra trong FIFA Days và có giá trị đối với bảng xếp hạng FIFA.

Nói một cách dễ hiểu: ASEAN Cup là giải bóng đá Đông Nam Á quen thuộc có "tuổi đời" khoảng 30 năm, còn FIFA ASEAN Cup là "sân chơi ASEAN phiên bản FIFA" vừa được ra mắt trong năm nay. Đáng chú ý, nếu ĐT Việt Nam vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, VFF sẽ nhận khoản thưởng 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) từ FIFA.