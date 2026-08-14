Báo chí Malaysia e ngại sức công phá của hàng công ĐT Việt Nam

Malaysia cảnh giác với “hỏa lực” mạnh nhất giải

Còn ba ngày nữa mới tới trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, nhưng sức mạnh hàng công của ĐT Việt Nam đã trở thành một trong những chủ đề được truyền thông Malaysia đặc biệt quan tâm.

Sáng 13/8, tờ Kosmo! lựa chọn một cách đặt vấn đề khá hình tượng khi giật tiêu đề: “Azri sẵn sàng đối mặt với những loạt đạn của Việt Nam”. Ngay trong phần mở đầu, tờ báo Malaysia nhấn mạnh sự sắc bén của hàng công Việt Nam trước khi dẫn lời thủ môn Azri Ghani khẳng định anh không e ngại và sẵn sàng thử thách bản thân ở trận bán kết.

Sự sắc bén của hàng công ĐT Việt Nam khiến truyền thông Malaysia đăc biệt e ngại. Ảnh: Lê Hiếu

Sự thận trọng ấy không phải không có lý do, bởi trong số 10 đội tham dự ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam chính là đội sở hữu hàng công hiệu quả nhất sau vòng bảng với 13 bàn thắng sau 4 trận, trong khi hàng thủ mới để lọt lưới một lần. Chính Kosmo! đã đặt hai con số này cạnh nhau khi nói về thử thách đang chờ Azri và các đồng đội.

Trong khi đó, The Star thậm chí còn mở bài ngày 13/8 bằng nhận định rằng, với hỏa lực mà nhà đương kim vô địch đang sở hữu, ĐT Việt Nam có thể trở thành thử thách “quá nóng” để Malaysia xử lý trong trận bán kết lượt đi. Cách đặt vấn đề cho thấy sự dè chừng của truyền thông nước chủ nhà không chỉ xuất phát từ số bàn thắng, mà còn từ khả năng tạo sức ép liên tục của đội bóng dưới quyền HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, khi ĐT Malaysia vừa vượt qua Philippines để giành vé vào bán kết, The Star cũng mô tả ĐT Việt Nam là đội bóng đã có nhiều thời điểm thể hiện sức mạnh ở trạng thái áp đảo và đầy uy lực. Tờ báo đồng thời nhắc lại 13 bàn thắng của Việt Nam để lý giải vì sao HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đội bóng của ông ở thế cửa dưới trong cuộc đối đầu này.

Không chỉ có 13 bàn thắng

Nếu chỉ nhìn vào số bàn thắng, Malaysia đã có đủ lý do để cảnh giác, nhưng những thống kê phía sau còn cho thấy sức ép mà hàng phòng ngự Harimau Malaya có thể phải chịu lớn hơn thế.

Theo số liệu được The Star đăng tải ngày 12/8, ĐT Việt Nam thực hiện tới 74 cú dứt điểm trong 4 trận vòng bảng, nhiều nhất trong số các đội dự giải, trong đó có 24 lần đưa bóng đi trúng đích.

Không chỉ hiệu suất ghi bàn cao, lối chơi đa dạng của ĐT Việt Nam là thách thức lớn cho hệ thống phòng ngự của đội nhà. Ảnh: Lê Hiếu

Trung bình, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tung ra hơn 18 cú sút mỗi trận, một con số phản ánh khá rõ cách Việt Nam chủ động đẩy trận đấu sang phần sân đối phương thay vì chỉ chờ đợi cơ hội. Điều đáng chú ý là các bàn thắng cũng không phụ thuộc vào duy nhất một phương án tấn công, bởi ĐT Việt Nam có thể tiếp cận khung thành bằng phối hợp trung lộ, những tình huống đánh biên, chuyển trạng thái cũng như khả năng tạo đột biến của các cá nhân.

Chính vì thế, bài toán dành cho ĐT Malaysia không đơn giản là khóa một tiền đạo cụ thể. Tan Cheng Hoe cùng các học trò sẽ phải tìm cách giảm khả năng đưa bóng tới khu vực nguy hiểm của cả hệ thống tấn công ĐT Việt Nam, đồng thời hạn chế những khoảng trống trước vòng cấm nếu không muốn Azri Ghani liên tục phải đối mặt với những pha dứt điểm.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố tự tin của thủ môn Malaysia càng đáng chú ý. Azri cho biết anh đã chuẩn bị cho thử thách và muốn thể hiện tốt hơn khi đối đầu nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, việc cả Kosmo! lẫn The Star cùng lựa chọn người gác đền Malaysia làm nhân vật trung tâm trước trận cũng phần nào cho thấy mối quan tâm lớn nhất của truyền thông nước này lúc này đang nằm ở phía trước khung thành Harimau Malaya.

Nguyễn Đình Bắc trở thành cái tên khiến Malaysia phải chú ý

Giữa hàng công đang đạt phong độ cao của ĐT Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc đương nhiên là cái tên được truyền thông Malaysia quan tâm nhiều nhất.

Nguyễn Đình Bắc là cái tên khiến truyền thông Malaysia đặc biệt quan tâm. Ảnh: Lê Hiếu

The Star ngày 12/8 dành riêng một bài viết cho chân sút 21 tuổi, trong đó nhấn mạnh Nguyễn Đình Bắc đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup với 5 bàn thắng. Tiền đạo Việt Nam khởi đầu giải bằng cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, trước khi ghi thêm cú đúp vào lưới Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng.

Điều khiến Nguyễn Đình Bắc trở nên đáng ngại không chỉ nằm ở con số năm bàn, mà còn bởi những đối thủ gần nhất của anh trong cuộc đua Vua phá lưới đã bị loại. Mitch Baker của Indonesia và Win Naing Tun của Myanmar cùng có bốn bàn nhưng đều không còn cơ hội nâng thành tích, trong khi đội trưởng Malaysia Paulo Josué, với ba bàn, là một trong những người còn khả năng bám đuổi chân sút Việt Nam.

Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Kuala Lumpur Football Stadium không chỉ là bài kiểm tra đối với hàng phòng ngự Malaysia mà còn trực tiếp đặt Azri Ghani trước chân sút đang có phong độ cao nhất giải.

HLV Tan Cheng Hoe hiểu rõ thách thức ấy. Nhà cầm quân từng đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018 thừa nhận ĐT Việt Nam là ứng viên được đánh giá cao hơn, trong khi Harimau Malaya ở vị thế cửa dưới và “không có gì để mất”. Tuy nhiên, chính ông cũng kỳ vọng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả có thể giúp ĐT Malaysia tạo nên khác biệt ở lượt đi.

Quang Hải được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi gặp đối thủ quen thuộc. Ảnh: Lê Hiếu

Malaysia chắc chắn không bước vào bán kết với tâm thế buông xuôi, nhất là khi họ được chơi trận đầu tiên trên sân nhà. Nhưng qua cách Kosmo! nói về những “loạt đạn” của ĐT Việt Nam, The Star đặt câu hỏi liệu sức công phá ấy có trở nên “quá nóng” đối với đội chủ nhà, đồng thời dành riêng một bài để phân tích phong độ của Đình Bắc, có thể thấy mối đe dọa lớn nhất mà truyền thông Malaysia nhìn thấy trước trận đấu đã khá rõ ràng.

Đó là một ĐT Việt Nam đã ghi 13 bàn, thực hiện 74 cú dứt điểm và đang sở hữu chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.

Thủ thành Azri Ghani tuyên bố anh đã sẵn sàng. Nhưng để ngăn hàng công đang đạt phong độ cao nhất ASEAN Cup, có lẽ Malaysia sẽ cần nhiều hơn sự sẵn sàng của riêng người đứng trong khung gỗ.