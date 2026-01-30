Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Klopp xác nhận trở lại Liverpool, bỏ ngỏ khả năng ngồi ghế nóng thay Slot

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool HLV Jurgen Klopp

Người hâm mộ Liverpool đang phát cuồng trước thông tin Jurgen Klopp xác nhận tái xuất ở Anfield. Trước khi CLB công bố chính thức, nhà cầm quân người Đức đã sớm “đánh tiếng” về màn trở lại đầy cảm xúc này.

   

⚽ Klopp trở lại Anfield 

Jurgen Klopp sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV cho Sir Kenny Dalglish trong trận đấu từ thiện giữa huyền thoại Liverpool và huyền thoại Dortmund nhằm gây quỹ cho LFC Foundation vào tháng 3. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 28/3 tại Anfield, nơi Steven Gerrard sẽ mang băng đội trưởng đội huyền thoại Liverpool, với toàn bộ doanh thu dành cho quỹ từ thiện chính thức của CLB.

HLV Klopp từng gặt hái thành công vang dội ở Liverpool

HLV Klopp từng gặt hái thành công vang dội ở Liverpool

Rời Liverpool vào mùa hè 2024, Klopp hiện là đại sứ danh dự của LFC Foundation, và màn tái xuất lần này đánh dấu ngày ông trở lại “thánh địa” Anfield sau quãng thời gian xa cách. Niềm vui là có thật, nhưng với nhiều CĐV, đó cũng là khoảnh khắc man mác buồn khi biết rằng Klopp chỉ góp mặt một trận duy nhất.

🔙 “Trở lại Liverpool? Về lý thuyết là có thể”

Dù hiện giữ chức Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, Klopp từng để ngỏ khả năng trở lại Liverpool theo cách chính thức hơn. Trên podcast Diary of a CEO, trong bối cảnh rộ tin Arne Slot có thể ra đi, chiến lược gia người Đức chia sẻ thẳng thắn: “Tôi đã nói rằng mình sẽ không huấn luyện một đội bóng nào khác ở Anh. Nghĩa là, nếu tôi trở lại, thì đó chỉ có thể là Liverpool”.

Khi được hỏi liệu ngày đó có bao giờ đến, Klopp trả lời và thắp lên hy vọng cho người hâm mộ đội bóng: “Về lý thuyết, là có thể”.

HLV Slot đang chịu sức ép lớn

HLV Slot đang chịu sức ép lớn

🧠 Không còn là HLV trưởng?

Tuy nhiên, khả năng Klopp trở lại không phải với vai trò HLV trưởng. Chia sẻ với Welt về quyết định rời nghiệp cầm quân sau gần 25 năm, ông cho biết:

“Tôi không còn muốn làm HLV nữa. Hiện tại, tôi có một công việc vẫn rất căng nhưng khiến tôi thấy trọn vẹn. Tôi kiểm soát thời gian tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng vậy”.

Klopp nhấn mạnh áp lực khổng lồ của nghề HLV: hơn 1.081 trận đấu chính thức (chưa tính giao hữu), hàng nghìn buổi họp báo, lịch truyền thông dày đặc và vô số trách nhiệm quản lý tại Liverpool. “Đó là rất nhiều, thực sự rất nhiều”, Klopp chia sẻ.

Dẫu vậy, thật khó phủ nhận: những tràng pháo tay cuồng nhiệt từ "The Kop", sự tôn vinh và tình yêu dành cho Klopp trong ngày trở lại có thể đánh thức điều gì đó rất sâu bên trong ông. Và biết đâu đấy, ngọn lửa đam mê ấy sẽ lại đưa Jurgen Klopp trở về Liverpool theo cách nào đó.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/01/2026 07:42 AM (GMT+7)
