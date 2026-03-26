Trực tiếp họp báo Việt Nam - Bangladesh: Thầy Kim nhận xét gì về Xuân Son - Hoàng Hên?

HLV Kim Sang Sik sẽ chia sẻ điều gì sau trận?

Sau trận giao hữu với ĐT Bangladesh, HLV Kim Sang Sik sẽ chia sẻ cảm nghĩ về màn trình diễn của ĐT Việt Nam. Hai cầu thủ nhập tịch, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên liệu có đáp ứng được kỳ vọng của ông thầy người Hàn Quốc hay không? Sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu, hai cầu thủ thuộc lứa U23 ở Thường Châu có được được như kỳ vọng?

HLV Kim Sang Sik mong chờ Hoàng Hên tỏa sáng

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik đã bày tỏ mong muốn tiền vệ Đỗ Hoàng Hên có thể toả sáng trong màu áo ĐT Việt Nam. "Sau 5 năm cống hiến cho các đội bóng ở V-League, Hoàng Hên có cơ hội đầu tiên thi đấu cho ĐT Việt Nam, do vậy tôi rất vui mừng.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội thi đấu ở ĐT Việt Nam. Những ngày qua, sau khi xem Hên thi đấu, tôi đánh giá có thêm cậu ấy tạo cho ban huấn luyện nhiều phương án để tạo thêm các cơ hội dứt điểm ghi bàn. Xuân Son và Hoàng hên có thể sử dụng trong nhiều phương án tấn công, 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son bị đau nhẹ cơ đùi. Nhưng khi kiểm tra, cậu ấy vẫn đạt thể trạng tốt nhất để ra sân vào ngày mai".

Thầy Kim nói về sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu ở ĐT Việt Nam

Một điểm đáng chú ý trong đợt tập trung lần này là sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu. Hai cầu thủ này từng là khách quen của ĐT Việt Nam nhưng vắng bóng một thời gian do chấn thương. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên thi đấu và có lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik triệu tập.

"Hai cầu thủ đã có khoảng thời gian thi đấu tốt ở V-league, đủ tư cách thi đấu cho ĐTQG. Đình trọng, Văn Hậu có khoảng thời gian dài đối mặt chấn thương, điều đó thực sự vất vả và khó khăn. Sau thời gian như vậy, Văn Hậu trở lại với sức khỏe thể trạng tốt. Rất đáng chờ đợi hai cầu thủ này trở lại. Với sự góp mặt của họ ở hàng thủ, đội tuyển Việt Nam càng mạnh, tạo ra sự cạnh tranh công bằng và giúp chúng tôi có đội hình tốt nhất".