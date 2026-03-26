Nóng: AFC hoãn bốc thăm Asian Cup có tuyển Việt Nam góp mặt

Ngày 26-3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo hủy kế hoạch bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út ngày 11-4 tới.

Theo kế hoạch, vòng loại Asian Cup 2027 sẽ khép lại vào ngày 31-3 tới, với việc xác định tổng cộng 24 đội bóng xuất sắc đủ điều kiện góp mặt giải đấu lớn nhất châu lục diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào năm sau.

Kế đó ngày 11-4, AFC phối hợp chủ nhà Ả Rập Xê Út tiến hành bốc thăm chia bảng.

Tuy nhiên ngày 26-3, AFC bất ngờ thông báo hủy kế hoạch bốc thăm ngày 11-4 tới.

"Quyết định được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận để đảm bảo sự tham dự không bị gián đoạn của tất cả các bên liên quan lễ bốc thăm", AFC thông báo và cho biết sẽ cập nhật lại thời điểm bốc thăm chính thức ngay sau khi ấn định được.

Theo truyền thông châu lục, căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến AFC hủy kế hoạch bốc thăm tại Ả Rập Xê Út ngày 11-4 tới. Sự kiện dự kiến thu hút đại diện quan chức FIFA, AFC, lãnh đạo các liên đoàn thành viên, HLV trưởng các đội tuyển. Vì vậy, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.

Có thông tin cho rằng AFC có thể phải cân nhắc kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út nếu chiến sự tại Trung Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Asian Cup 2027 là giải đấu lớn nhất châu Á, dành cho 24 đội bóng xuất sắc, trong đó 12 đội vượt qua vòng loại thứ ba World Cup 2026 giành vé vào thẳng, 11 đội khác thi đấu vòng loại và 1 suất đặc cách cho chủ nhà.

Ngày 31-3 tới, vòng loại sẽ hạ màn với việc xác định chủ nhân 3 tấm vé cuối.

Tuyển Việt Nam vừa giành quyền dự Asian Cup 2027, sau khi AFC xử thua Malaysia 0-3 trong trận đấu lượt đi giữa hai đội ngày 10-6-2025 do Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu".

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, thi đấu từ 25/3/2025 tới 31/3/2026.

Theo Băng Tâm

Nguồn:

