Hoàng Hên - Văn Hậu hừng hực khí thế, sẵn sàng ra mắt thời HLV Kim Sang Sik

Chiều ngày 25/3, ĐT Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân vận động Hàng Đẫy, chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Bangladesh (19h ngày 26/3).

Bộ ba thủ môn của ĐT Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đối đầu với các cầu thủ Bangladesh.

Ở phía trên, tân binh Hoàng Hên đang háo hức hơn bao giờ hết cho màn ra mắt ĐT Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu có lần trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài điều trị chấn thương và đây cũng là lần đầu hậu vệ của Công an Hà Nội ra mắt HLV Kim Sang Sik.

Nhiều người hâm mộ chờ đợi Hoàng Hên làm mới hàng công của ĐT Việt Nam.

Các tuyển thủ Việt Nam khác nỗ lực cạnh tranh vị trí.

Thủ thành Trung Kiên cũng có thể được trao cơ hội sau màn trình diễn chói sáng ở U23 Việt Nam.

Đây là buổi tập đầu tiên HLV Kim Sang Sik có đủ quân số để rèn chiến thuật. Các cầu thủ Công an Hà Nội hội quân ở ĐT Việt Nam chiều 24/3 nhưng chỉ có thể đi bộ, tập hồi phục.

Xuân Son tập luyện chăm chỉ trong buổi tập chiều 25/3.

HLV Kim Sang Sik theo sát từng học trò trên sân tập.

Sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng cũng được nhiều người kỳ vọng.

HLV Kim Sang Sik bàn chiến thuật cùng các trợ lý.

ĐT Việt Nam không còn cầu thủ nào chấn thương, toàn đội đang tỏ ra vô cùng sung sức trước màn so tài với Bangladesh tối ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy, trước khi bước vào cuộc thư hùng với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31/3 trên sân Thiên Trường).