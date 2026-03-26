Người đẹp vật WWE mặc quá hớ hênh, lộ tình huống "đỏ mặt" trên sàn đấu

Một khoảnh khắc ngoài kịch bản đã khiến đêm Women’s Elimination Chamber tại Chicago trở thành tâm điểm tranh luận, khi nữ đô vật 28 tuổi Kiana James gặp sự cố trang phục ngay trên sóng trực tiếp của WWE.

Kiana James gặp sự cố trang phục trên sóng truyền hình

Sự cố bất ngờ giữa lồng thép

Bước vào trận đấu trong bộ crop top xẻ sâu và quần thi đấu đồng bộ, Kiana James đối đầu Tiffany Stratton bên trong kết cấu lồng thép khắc nghiệt, nơi các pha va chạm mạnh là điều khó tránh khỏi.

Giữa trận, sau một tình huống bị đối thủ tung đòn trực diện khiến ngã xuống sàn, trang phục của James bất ngờ xô lệch khi cô nằm lại vài giây để hồi phục. Hình ảnh trên sóng truyền hình ghi lại khoảnh khắc nhạy cảm, và máy quay đã không chuyển góc ngay lập tức.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ê-kíp sản xuất nên xử lý linh hoạt hơn để tránh đặt vận động viên vào thế khó xử.

Hành trình rẽ hướng vì đam mê

Dù sự cố trở thành đề tài bàn tán, Kiana James vốn được biết đến với câu chuyện theo đuổi đam mê đầy quyết đoán. Trước khi gia nhập WWE, cô từng làm việc trong môi trường doanh nghiệp tại Mỹ. Chính tình yêu dành cho vật biểu diễn đã khiến cô từ bỏ công việc văn phòng để bước vào sàn đấu chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc không may của người đẹp 28 tuổi

Xuất thân từ thể dục dụng cụ, nhảy múa và cổ động thể thao, James sở hữu nền tảng thể lực và khả năng trình diễn nổi bật. Ra mắt NXT năm 2022, cô từng bước xây dựng hình ảnh một nữ đô vật kết hợp giữa kỹ thuật, sức mạnh và phong thái tự tin.

Trong thế giới đấu vật Mỹ - WWE, nơi mọi chuyển động đều được phóng đại dưới ánh đèn và hàng triệu khán giả theo dõi, ranh giới giữa kịch bản và tai nạn nghề nghiệp đôi khi rất mong manh. Với Kiana James, điều quan trọng không chỉ là vượt qua một khoảnh khắc “đỏ mặt”, mà là cách cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh và vị thế của mình trên sàn đấu.