SAO tennis giải mã "hiện tượng" 20 tuổi, tự tin tranh vô địch Miami Open với Sinner

Giải Miami Open 2026 đang nóng dần lên theo cách ít ai ngờ tới. Khi Carlos Alcaraz sớm dừng bước, đường đua vô địch bỗng rộng mở, nhưng cũng vì thế mà trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh ấy, Jannik Sinner nổi lên như ứng viên sáng giá nhất, song phía sau anh, những kẻ thách thức đang lần lượt xuất hiện và Jiri Lehecka là cái tên đáng chú ý bậc nhất.

Lehecka sẵn sàng đua ngôi vô địch Miami Open 2026

Bản lĩnh trước “thần đồng” và bước tiến lớn của Lehecka

Chạm trán Martin Landaluce, tay vợt 20 tuổi đang lên của Tây Ban Nha, Lehecka hiểu rằng đây không phải trận đấu dễ dàng. Đối thủ trẻ chơi đầy táo bạo, liên tục dâng cao và chủ động kết thúc điểm số, buộc tay vợt CH Séc phải duy trì sự tập trung cao độ.

Set 1 chứng kiến màn giằng co căng thẳng trước khi Lehecka thể hiện đẳng cấp ở loạt tie-break. Sang set 2, Landaluce tiếp tục gây áp lực lớn, thậm chí kéo trận đấu đến những thời điểm “cân não”. Nhưng chính ở đó, kinh nghiệm và sự lạnh lùng đã giúp Lehecka tạo khác biệt, khép lại trận đấu với chiến thắng 7-6(1), 7-5.

Chiến thắng này đưa tay vợt 24 tuổi vào bán kết Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp, và là lời khẳng định rõ ràng, anh đã sẵn sàng bước lên một đẳng cấp mới.

“Tôi có đủ vũ khí” cho cuộc đua vô địch

Sau trận đấu, Lehecka không giấu sự tự tin. Anh thẳng thắn cho rằng mình đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu tại Miami năm nay.

Đối thủ tiếp theo của Lehecka sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Tommy Paul và Arthur Fils. Dù là Paul với lợi thế sân nhà hay Fils đang đạt phong độ cao, thử thách đều không nhỏ.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Lehecka cho thấy anh không còn là “hiện tượng nhất thời”, mà là một đối thủ thực sự đáng gờm trong cuộc đua đường dài.

Sinner là ứng viên sáng giá nhất. Tay vợt người Ý, hiện xếp hạng 2 thế giới, sẽ bước vào tứ kết ngày 27/3 với áp lực không nhỏ. Sự trỗi dậy của Lehecka, cùng những ẩn số khác, đang khiến hành trình của Sinner trở nên khó lường hơn.