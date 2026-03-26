Họp báo Việt Nam - Bangladesh: Thầy Kim khen Hoàng Hên, Xuân Son tăng cân có lo?

Diễn biến Diễn biến chính Buổi họp báo kết thúc! HLV Kim Sang Sik kết thúc phần trả lời phỏng vấn. Theo HLV, ĐT Việt Nam cần cải thiện điểm gì khi đá với Malaysia? Trận này, tôi chủ yếu yêu cầu về mặt chiến thuật và kiểm tra thể lực thể trạng cầu thủ. Trong thời gian vừa qua, cầu thủ thi đấu mệt mỏi do V-League kéo dài. Thông qua thay đổi người, nhiều vị trí có thể duy trì thể trạng, đạt điểm rơi phong độ khi gặp Malaysia. HLV Kim Sang Sik Hiệp 1, tôi để cho Hoàng Đức và Quang Hải thi đấu. Hiệp 2, tôi thay người để chuẩn bị cho tình huống hai cầu thủ này không có trên sân thì nên điều chỉnh thế nào. Đó vẫn là điều cần suy nghĩ thêm. HLV thấy Văn Hậu đá như thế nào? Văn Hậu có thể đá tốt là trung vệ lệch và hậu vệ trái. Với thời gian qua, cậu ấy đá tốt ở V-League, thể hiện rất tốt khi lên tuyển. Trận này, Văn Hậu cần điều chỉnh thể lực và cách chơi. Tôi cho Văn Hậu đá cánh để giảm thiểu số phút thi đấu, cự ly di chuyển ít đi một chút, để điều chỉnh khi vào trận gặp Malaysia có phong độ tốt nhất. Cậu ấy có thể thi đấu tốt với trung vệ lệch, đó là một khả năng ở trận tới. Về Hoàng Hên, vì sao HLV thử nghiệm nhiều vị trí như đá cắm, tiền đạo phải, tiền vệ trung tâm? Trước trận, tôi đã nói chuyện với Hên. Vào sân có thể thay đổi vị trí, cậu cảm thấy thế nào? Chơi được không? Hên đồng ý. Cậu ấy bảo rằng có thể làm được. Khi thi đấu, Hên có thể thay đổi được nhiều vị trí khác nhau. Với khả năng của cậu ấy, đặc biệt là trong trận đấu với Malaysia, tôi sẽ tìm ra vị trí thích hợp nhất với Hoàng Hên. Hình như Xuân Son đang tăng cân. Theo HLV có vấn đề gì khác khiến cậu ấy thiếu tự tin không? Vấn đề cân nặng của Xuân Son, phải kiểm tra lại lần nữa. Cậu ấy đã tăng 4kg. Thời gian qua, Xuân Son dính chấn thương bắp đùi nên di chuyển chưa được tốt lắm. Son đang trong quá tình hồi phục và lấy lại phong độ. Đó là điều rất đáng chờ đợi ở trận tới, khi cậu ấy có thể hoạt động rộng rãi hơn, phối hợp tốt hơn. HLV của Bangladesh kết thúc phần họp báo, HLV Kim Sang Sik bắt đầu! HLV Kim Sang Sik bắt đầu buổi họp báo. HLV có tiếc nuối khi Bangladesh suýt có bàn thắng vào lưới Việt Nam không? Đó là một trong những điểm khác biệt trong ngày hôm nay. ĐT Việt Nam có cơ hội thì chuyển hóa tốt. Trong khi, chúng tôi có cơ hội rõ ràng, nhưng còn thiếu kỹ năng. Điểm tích cực là chúng tôi có thể tạo ra được cơ hội trước đội bóng mạnh như Việt Nam. Đó là điều tốt trước khi gặp Singapore. HLV đánh giá thế nào về ĐT Việt Nam, có ấn tượng với cầu thủ nào không? Trận này thực sự khó khăn. Tôi biết khả năng của Việt Nam, đội của tôi đã cạnh tranh tốt ở hiệp 2. Việt Nam là đội mạnh. Họ sẽ gặp Malaysia sau đây và có cơ hội để chiến thắng. HLV có nhận xét gì về hai cầu thủ nhập tịch của Việt Nam? ĐT Việt Nam có nhiều tài năng và đang ở độ có thể phát triển. Tôi ấn tượng với một vài cầu thủ tại giải U23 châu Á vừa qua. Những cầu thủ ngoại chỉ là thêm cho điều đó thôi. Điều gì khiến cho các cầu thủ Bangladesh ra sân muộn trong hiệp hai? Chỉ là chúng tôi một số cuộc hội thoại để có thể tiếp tục bước vào hiệp hai. Không có gì quan trọng. Quãng đường từ phòng thay đồ ra sân cũng xa mà. Bangladesh đã có những điều chỉnh gì trong hiệp hai khiến ĐT Việt Nam việt vị nhiều hơn? Đúng là có một số thay đổi ở hai hậu vệ cánh. Nhưng đó không phải thay đổi rõ rệt. Hiệp 1 Việt Nam giữ vị trí tốt hơn. Họ tận dụng tốt khoảng trống và các tình huống cố định. Đó là những gì tôi nói ở giữa giờ để thay đổi. Đó cũng là sự thất vọng của tôi trận này. Sang hiệp hai, đội của tôi chơi tốt hơn. Buổi họp báo bắt đầu! HLV của Bangladesh,Javier Cabrera trả lời phỏng vấn trước!

Sau trận giao hữu với ĐT Bangladesh, HLV Kim Sang Sik sẽ chia sẻ cảm nghĩ về màn trình diễn của ĐT Việt Nam. Hai cầu thủ nhập tịch, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên liệu có đáp ứng được kỳ vọng của ông thầy người Hàn Quốc hay không? Sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu, hai cầu thủ thuộc lứa U23 ở Thường Châu có được được như kỳ vọng?

HLV Kim Sang Sik mong chờ Hoàng Hên tỏa sáng

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik đã bày tỏ mong muốn tiền vệ Đỗ Hoàng Hên có thể toả sáng trong màu áo ĐT Việt Nam. "Sau 5 năm cống hiến cho các đội bóng ở V-League, Hoàng Hên có cơ hội đầu tiên thi đấu cho ĐT Việt Nam, do vậy tôi rất vui mừng.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội thi đấu ở ĐT Việt Nam. Những ngày qua, sau khi xem Hên thi đấu, tôi đánh giá có thêm cậu ấy tạo cho ban huấn luyện nhiều phương án để tạo thêm các cơ hội dứt điểm ghi bàn. Xuân Son và Hoàng hên có thể sử dụng trong nhiều phương án tấn công, 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son bị đau nhẹ cơ đùi. Nhưng khi kiểm tra, cậu ấy vẫn đạt thể trạng tốt nhất để ra sân vào ngày mai".

Thầy Kim nói về sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu ở ĐT Việt Nam

Một điểm đáng chú ý trong đợt tập trung lần này là sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu. Hai cầu thủ này từng là khách quen của ĐT Việt Nam nhưng vắng bóng một thời gian do chấn thương. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên thi đấu và có lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik triệu tập.

"Hai cầu thủ đã có khoảng thời gian thi đấu tốt ở V-league, đủ tư cách thi đấu cho ĐTQG. Đình trọng, Văn Hậu có khoảng thời gian dài đối mặt chấn thương, điều đó thực sự vất vả và khó khăn. Sau thời gian như vậy, Văn Hậu trở lại với sức khỏe thể trạng tốt. Rất đáng chờ đợi hai cầu thủ này trở lại. Với sự góp mặt của họ ở hàng thủ, đội tuyển Việt Nam càng mạnh, tạo ra sự cạnh tranh công bằng và giúp chúng tôi có đội hình tốt nhất".