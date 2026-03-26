Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Bangladesh: Sân khấu cho cặp Xuân Son - Hoàng Hên

Giao Hữu | 19h, 26/3 | Hàng Đẫy Việt Nam 0 - 0 Bangladesh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Việt Nam vs Bangladesh Bangladesh Điểm Trung Kiên Đình Trọng Việt Anh Duy Mạnh Văn Hậu Quang Hải Hoàng Đức Thành Long Tuấn Hải Hoàng Hên Xuân Son Điểm Mitul Marma Tariq Kazi Rahmat Mia Zayyan Saad Uddin Quazem Morselin Ridoy Chouhhury Sumon Reza Fahamedul Islam Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Việt Nam Việt Nam Bangladesh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Đình Trọng, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Tuấn Hải, Hoàng Hên, Xuân Son Mitul Marma, Tariq Kazi, Rahmat Mia, Zayyan, Saad Uddin, Quazem, Morselin, Ridoy, Chouhhury, Sumon Reza, Fahamedul Islam

Bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên tái hợp

ĐT Việt Nam sẽ chào đón tiền vệ công Đỗ Hoàng Hên ra mắt tối nay, và đây là trận đấu đầu tiên của anh đá cặp cùng Nguyễn Xuân Son ở cấp độ ĐTQG. Họ đã từng là đồng đội ăn ý của nhau tại cấp CLB khi rực sáng ở cả Bình Định và Nam Định.

V-League mùa 2022 chứng kiến Bình Định FC thăng hoa và cặp Hên - Son mỗi người ghi 12 bàn. Tại Nam Định, bộ đôi này đưa CLB chủ sân Thiên Trường đến chức vô địch V-League mùa 2023/24 với 31 bàn cho Xuân Son và 10 bàn cho Hoàng Hên.

Bangladesh - Đối thủ vừa tầm

Bangladesh không được đánh giá cao về lực lượng dù từng tạo bất ngờ với chiến thắng trước Ấn Độ. Lối chơi thiên về thể lực và tranh chấp của đội bóng Nam Á có thể gây ra một số khó khăn, nhưng nhìn chung họ vẫn ở “cửa dưới” so với ĐT Việt Nam.

Tiền vệ Hamza Choudhury sẽ là nhân vật đáng chú ý nhất của Bangladesh, anh đang khoác áo Leicester City tại Anh và đã từng là tuyển thủ U21 Anh. Cầu thủ sinh năm 1997 hứa hẹn sẽ "cân" cả tuyến giữa và là đối trọng đáng kể cho Hoàng Hên.

Duy Mạnh giữ băng thủ quân

HLV Kim Sang Sik tiếp tục tin tưởng Đỗ Duy Mạnh cho vai trò thủ lĩnh, quyết định này được đưa ra ngay trước thềm trận giao hữu. Đây được xem là sự ghi nhận cho vai trò đầu tàu của anh trong hành trình vô địch AFF Cup 2024 và những màn trình diễn ổn định tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cơ hội trở lại top 100

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách tốp 100 thế giới (FIFA) 3 bậc, hiện xếp thứ 103 với 1213,62 điểm. Nếu toàn thắng ở 2 trận quốc tế dịp FIFA Days tháng 3, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ trở lại vị trí mà bóng đá Việt Nam từng đạt được dưới thời HLV Park Hang Seo.

Phát biểu trước trận HLV Kim Sang Sik (ĐT Việt Nam): "Sau 5 năm cống hiến cho các đội bóng ở V-League, Hoàng Hên có cơ hội đầu tiên thi đấu cho ĐT Việt Nam, do vậy tôi rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội thi đấu ở ĐT Việt Nam. Những ngày qua, sau khi xem Hên thi đấu, tôi đánh giá có thêm cậu ấy tạo cho ban huấn luyện nhiều phương án để tạo thêm các cơ hội dứt điểm ghi bàn. Xuân Son và Hoàng hên có thể sử dụng trong nhiều phương án tấn công, 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son bị đau nhẹ cơ đùi. Nhưng khi kiểm tra, cậu ấy vẫn đạt thể trạng tốt nhất để ra sân vào ngày mai". HLV Javier Canbera (Bangladesh): "Trận đấu ngày rất quan trọng. Chúng tôi gặp tuyển Việt Nam, đối thủ Đông Nam Á đã có phần thể hiện tốt trong thời gian qua. Khi thi đấu với đội mạnh như vậy, Bangladesh chắn chắn sẽ có thêm sự tự tin để hướng đến trận đấu chính thức gặp Singapore. Chúng tôi đã có đầy đủ thông tin về tuyển Việt Nam cũng như nhìn thấy hành trình của các một số cầu thủ ở giải U23 châu Á vừa qua. Bóng đá Việt Nam đang phát triển tích cực".

