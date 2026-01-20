Trung vệ Phạm Lý Đức - U23 Việt Nam: “Con ráng đá banh cất cho mẹ cái nhà lầu, mua cho ba chiếc lamborghini”

Nhà trung vệ Phạm Lý Đức rộn ràng chờ trận bán kết của U23 Việt Nam

Đến nhà ấp Long Phi (xã Long Thuận, Tây Ninh) những ngày này, người dân đều trò chuyện rôm rả về một người con nơi đây đang cùng đồng đội ở U23 Việt Nam làm rạng danh bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Đó là trung vệ Phạm Lý Đức. Sân trước nhà anh lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười của bà con hàng xóm.

Quán bột chiên của mẹ bà Trần Thị Điệp đã đồng hành cùng trung vệ Phạm Lý Đức. Ảnh: LG

Đôi tay thoăn thoắt cắt từng mảng bột vuông vức đem chiên chuẩn bị bán buổi chiều tối, bà Trần Thị Điệp vừa bàn luận sôi nổi cùng các “chị em bà Tám” về trận bán kết mà cậu con trai út Phạm Lý Đức sẽ tranh tài vào tối nay 20/1.

“Tôi mong U23 Việt Nam tiếp tục chiến thắng trước U23 Trung Quốc để giành vé vào chung kết. Ai ghi bàn cũng được, nhưng phải thắng. Nếu Phạm Lý Đức ghi bàn về sẽ có thưởng nha. Tôi nghe mọi người nói trận đấu này sẽ khó khăn lắm. Giờ này tôi đang háo hức chờ tin vui chiến thắng của U23 Việt Nam”, bà Điệp hồ hởi nói.

Bà con hàng xóm đến nhà Phạm Lý Đức bàn luận rộn ràng về U23 Việt Nam.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Tuấn, ba của trung vệ Phạm Lý Đức cũng bình luận cùng các chiến hữu bên ly cà phê sáng. Vốn là người am hiểu bóng đá, ông cũng có những nhận định khá chi tiết không kém gì chuyên gia.

Ông Tuấn nói: “Suốt 4 trận đấu qua, U23 Trung Quốc chơi chặt chẽ lắm. Muốn thắng không phải dễ. Nhưng tôi tin U23 Việt Nam sẽ làm được. Các cầu thủ lứa này tự tin và bản lĩnh lắm. Nếu họ cứ phòng ngự tử thủ, chúng ta chơi pressing liên tục chắc chắn họ sẽ sai lầm, nếu tận dụng tốt sẽ mang về chiến thắng. Các đối thủ trước dứt điểm chưa sắc sảo nên chưa đánh bại được họ. U23 Việt Nam đa dạng hơn nên tôi tin sẽ đánh bại U23 Trung Quốc. Mà thắng đội Trung Quốc sướng lắm!”.

Trung vệ Phạm Lý Đức.

Theo ông Tuấn, sau mỗi trận đấu, Phạm Lý Đức đều gọi về nhà “báo công” với sự mừng vui khôn tả. Vợ chồng ông cũng không giấu nổi cảm xúc và niềm tự hào vì con trai của mình.

“Mỗi lần Đức gọi về hỏi ba thấy con đá thế nào, tôi toàn chê, ít khen. Nên đôi lúc con không thích lắm. Nhưng, thật lòng tôi rất tự hào về con. Tôi muốn Phạm Lý Đức phải luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn nữa. Chỉ mong con mình tốt hơn, tiến bộ hơn”, ông Tuấn tâm sự.

Ba mẹ Phạm Lý Đức cùng chiếc HCV và linh vật SEA Games 33 mà con trai mang về. Phía sau là chiếc tivi "sọc" màn hình vì vỡ một góc. Ảnh: LG

Đêm nay, ba mẹ Phạm Lý Đức định cùng thức để dõi theo con qua chiếc tivi bị bể một góc màn hình. Ông Tuấn chia sẻ, tôi định đem màn hình ra trước nhà xem cùng hàng xóm. Nhưng trận đấu trễ quá, ảnh hưởng giấc ngủ bà con dưới quê. Mặt khác, cái tivi bị bể góc màn hình nên xem không được rõ ràng.

"Đợt chung kết SEA Games 33, tôi mang ra sân chiếu để mọi người cùng cổ vũ. Sau khi chuyển ra vô bị va chạm vỡ góc màn hình", ông Tuấn nói.

Từ quán bột chiên của mẹ đến trung vệ thép U23 Việt Nam

Nhớ về hành trình bóng đá của Phạm Lý Đức, ba mẹ anh rưng rưng nước mắt. Theo ông bà, đây là một câu chuyện lắm thăng trầm trắc trở của cậu con trai út.

Bà Trần Thị Điệp nhớ lại: “Đức ham mê bóng đá từ nhỏ, suốt ngày ở sân bóng. Hồi đó, chiều nào tôi cũng phải cầm roi “dí” chạy lòng vòng quanh sân mới chịu về nhà đi học”.

Hình trung vệ Phạm Lý Đức trong màu áo học sinh. Ảnh: GĐCC

Nhưng niềm đam mê bóng đá của con quá lớn, lại có gen thể thao từ ông Phạm Văn Tuấn vốn là bộ đội. Trong môi trường quân ngũ ông Tuấn tham gia đội bóng đá, bóng chuyền của trung đội. Vì thế hai ông bà quyết định cho con theo niềm đam mê dù biết rằng nghiệp cầu thủ lắm chông gai và số người đạt thành công không phải ai cũng được.

“Tôi nhớ mãi câu nói của Phạm Lý Đức lúc cùng con đi thi tuyển. Ngồi ở quán, Đức nhìn thấy ngôi nhà lầu khang trang, liền nói “Con ráng đá banh cất cho mẹ cái nhà lầu, con mua cho ba chiếc lamborghini”. Lúc đó tôi muốn rơi nước mắt vì con mới 9-10 tuổi nhưng đã quyết tâm và nghĩ đến gia đình”, bà Trần Thị Điệp chia sẻ.

Gia đình trung vệ Phạm Lý Đức. Ảnh: GĐCC

Suốt hành trình của Phạm Lý Đức, hai ông bà luôn đồng hành và cùng con trải qua những chông gai.

Ông Phạm Văn Tuấn nhớ lại: “Hành trình cầu thủ của Phạm Lý Đức khổ và lắm gian nan lắm. Đức lận đận sự nghiệp ở giai đoạn đầu. Năm 2013, Đức trúng tuyển vào Học viện PVF. Nhưng sau 3 năm tập luyện nuôi ước mơ cầu thủ, ngày 15/5/2016, tôi nghe con báo bị loại sau đợt sàng lọc. Lúc này hoang mang lắm. Sau đó, Đức được trúng tuyển khóa 1 Học viện HAGL – Nutifood. Rồi lại về tăng cường cho Bà Rịa - Vũng Tàu cũng lận đận. Mãi đến giải U21 quốc gia được HLV Trịnh Duy Quang đưa về HAGL và giành chức vô địch, sau đó HLV Vũ Tiến Thành tạo điều kiện thi đấu ở V.League thì Phạm Lý Đức mới khẳng định được mình”.

Lần đầu tiên Phạm Lý Đức được ra sân ở V.League, đêm đó ba mẹ anh không ngủ được bởi cảm giác lâng lâng sung sướng trong lòng. Bà Điệp kể: “Lần đầu thấy con chơi ở V.League cảm giác mừng không biết diễn tả làm sao. Mừng lắm, sung sướng còn hơn trúng số nữa. Hai vợ chồng không ngủ được đến 2-3h sáng”.

Ba mẹ trung vệ Phạm Lý Đức tự hào bên những chiếc huy chương mà con trai giành được. Ảnh: LG

Một cột mốc nữa mà ông bà không thể nào quên đó là khi Phạm vLý Đức có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam. “Nghe tin như chết lặng luôn. Nó mừng vui làm sao đó. Ban đầu Đức gọi về nói không có trong danh sách U22. Tôi động viên con. Sau đó con gọi về nói có trong danh sách trên tuyển. Trời ơi nó hạnh phúc lắm”, ông Tuấn chia sẻ.

Hành trình của Phạm Lý Đức suốt 3 năm đầu khi gia nhập VPF đầy cảm xúc. Cuối tuần, bà Điệp chạy xe máy từ Tây Ninh lên trung tâm Thành Long (TP.HCM) để đón con. Sợ con ngủ gục, bà lấy khăn buộc chặt cậu bé vào lưng. Có lần trời lạnh, suốt chặng đường Đức ói nhiều lần khiến bà rơi nước mắt lo lắng cho con.

Ông Tuấn vốn là tài xế xe chở công nhân, còn bà Điệp với gian hàng tạp hoá. Cả hai gồng gánh vượt qua khó khăn để tiếp sức trên hành trình của Phạm Lý Đức. Khi đó bà cũng bán tạp phẩm nhiều lắm, theo con nhiều quá bỏ luôn. Vì mình đi nhiều mất mối hết. Sau xoay sở bán nhiều thứ, từ bột chiên, nui chiên, bánh flan… nhưng thu nhập bấp bênh vì con đá ở đâu, mẹ phải theo con đến đó.

Mẹ Phạm Lý Đức chuẩn bị bột chiên để bán vào buổi chiều tối. Ảnh: LG

“Nhớ hồi con thèm cái bánh Trung thu mà không có tiền mùa cho ăn. Lúc đó Đức nói con thèm cái bánh Như Lan, mà trong túi tôi không đủ tiền đành ngậm ngùi an ủi con. Nuốt nước mắt vào trong sợ con mình tủi”, bà Điệp ngậm ngùi nhớ lại.

Giờ đây, Phạm Lý Đức đã dần tạo được tên tuổi trở thành trung vệ thép của U23 Việt Nam và giành được nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2025: siêu cúp quốc gia, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33. Ông bà chờ đợi con trai cùng đồng đội vượt qua U23 Trung Quốc ở bán kết VCK U23 châu Á 2026 và ước mong lần đầu tiên U23 Việt Nam vô địch châu Á.