Bố cầu thủ Nguyễn Nhật Minh - U23 Việt Nam: Nhìn ra tố chất con trai từ món quà là quả bóng nhựa xanh

Cầu thủ Nguyễn Nhật Minh cùng gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp

Niềm tự hào từ cậu con trai mê bóng đá

Chiều muộn ngày 19/1, PV báo điện tử Dân Việt đã có buổi gặp gỡ với bố mẹ Nguyễn Nhật Minh tại gia đình. Căn nhà bé nhỏ nằm ngay lối đi vào sân vận động thể thao phường An Dương, TP Hải Phòng. Trong nhà được trưng bày rất nhiều những kỷ niệm và thành tích của cầu thủ Nguyễn Nhật Minh.

Chia sẻ cùng PV, bà Bùi Minh Thu – mẹ của cầu thủ Nguyễn Nhật Minh cho biết, ngay từ lớp 1, Nguyễn Nhật Minh đã có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng. Hễ cứ tan học về nhà là nhăm nhăm quả bóng trên tay, vất balo sách vở xuống, Nguyễn Nhật Minh “ba chân bốn cẳng” chạy thẳng sang sân vận động để đá bóng cùng các anh lớn hơn mình.

Cầu thủ Nguyễn Nhật Minh "áo xanh đứng giữa" cùng các cầu thủ xuất sắc trong lễ trao giải "Cúp báo Hải Phòng". Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhìn đôi chân bé xíu của con trai đưa bóng rất uyển chuyển, y chang cầu thủ chuyên nghiệp, gia đình thấy Nguyễn Nhật Minh có triển vọng nên đã ủng hộ và cho con cho tham gia nhiều giải bóng đá của xã, huyện, thành phố... Nguyễn Nhật Minh đã bộc lộ tài năng của mình trong tất cả các giải và luôn đạt giải “cầu thủ xuất sắc”, sau đó được nhiều CLB để mắt tới.

Vượt qua hàng trăm bạn cùng trang lứa, Nguyễn Nhật Minh đã được trúng tuyển vào trường đào tạo năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai năm 2014, lúc đó Nguyễn Nhật Minh 12 tuổi.

Mừng vì con trai được thoả sức với đam mê trái bóng, nhưng bà Thu xót xa thương con phải xa nhà, tự lập khi còn quá bé. Nhưng ngược lại, Nguyễn Nhật Minh lại không ngại xa gia đình mà quyết tâm xin mẹ chuyển trường để được yên tâm ở lại CLB bằng được.

Cầu thủ Nguyễn Nhật Minh tự tập tâng bóng tại nhà khi còn nhỏ. Ảnh: Gia đình cung cấp

“Minh trầm tĩnh, ít nói nhưng luôn chăm chỉ, chịu khó và có kỷ luật. Dù bận đến đâu cũng phải ưu tiên việc tập luyện, nhiều lúc bố mẹ chỉ muốn con đi chơi cùng mình 1 buổi cũng không được”- mẹ Nguyễn Nhật Minh chia sẻ thêm.

Thấy con có năng khiếu nên cả bố lẫn mẹ đều bị cuốn theo, mặc dù rất bận rộn với công việc dạy học nhưng mẹ Nguyễn Nhật Minh vẫn dành cho cậu con trai sự quan tâm đặc biệt. Trong những ngày tập luyện, cứ tuần 3 buổi, bà Thu chở con đến địa điểm tập cách nhà gần 20km. Ngày mưa cũng như ngày nắng, những lúc bố mẹ bận không nghỉ làm được, gia đình Nguyễn Nhật Minh phải nhờ người nhà đưa giúp.

Sân cỏ nhân tạo phường An Dương, trước đây đã gắn bó với tuổi thơ của cầu thủ Nguyễn Nhật Minh. Ảnh: Nguyễn Đại

Riêng bố Nguyễn Nhật Minh cũng là người đam mê bóng đá, nhưng ông lại có năng khiếu với môn bóng bàn, ông là cây vợt mang nhiều huy chương về cho Điện lực Hải Phòng. Chính ông là người nhìn ra tố chất của con mình và ủng hộ Nguyễn Nhật Minh tuyệt đối.

Chia sẻ niềm tự hào về con trai, ông Nguyễn Văn Thắng – bố của Nguyễn Nhật Minh cho biết, lúc Nguyễn Nhật Minh 3 tuổi, ông mua cho con trai quả bóng nhựa xanh, ngày ngày chơi bóng cùng con, nhìn đôi chân của con trai đưa bóng, ông Thắng đã nhận ra triển vọng của Nguyễn Nhật Minh. Với tố chất bẩm sinh của con, nếu được đào tạo trong trường một cách bài bản, Minh sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tài năng. Đó là lý do ông Thắng nộp hồ sơ dự tuyển cho con vào Học viện đào tạo HAGL.

Bố cầu thủ Nguyễn Nhật Minh đứng trước cổng sân bóng (gần cạnh nhà) - nơi ươm mầm con trai từ nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đại

Cầu thủ Nguyễn Nhật Minh trong chặng đường lăn bóng

Cầu thủ Nguyễn Nhật Minh cứ thế trưởng thành qua các năm trong câu lạc bộ HAGL, ở các giải trẻ quốc nội, Nguyễn Nhật Minh đã ghi dấu ấn với hai lần giành Á quân U19 Quốc gia và chức vô địch U21 Quốc gia trong màu áo HAGL, qua đó liên tục được triệu tập lên các đội tuyển U17, U18, U19, U20, U22 và U23 Việt Nam.

Đánh giá về tài năng của cầu thủ Nguyễn Nhật Minh, ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng cho hay, Nguyễn Nhật Minh là một trong những cầu thủ chăm chỉ, chịu khó tập luyện. Năm 2022, Nguyễn Nhật Minh về với CLB Hải Phòng, là cầu thủ trẻ nhưng Minh đã vượt qua nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm, chiếm lĩnh được tình cảm của rất nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá Hải Phòng.

Với chiều cao 1m75, nặng 65 kg, nhưng Nguyễn Nhật Minh có tốc độ và khả năng đọc tình huống, phán đoán và bọc lót hiệu quả, có phong cách của một trung vệ hành lang trái hiện đại, chắc chắn và ổn định.

Ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng và gia đình cầu thủ Nguyễn Nhật Minh. Ảnh: Thu Thuỷ.

Đặc biệt, trong các giải giao hữu quốc tế tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 9, Nguyễn Nhật Minh cũng để lại dấu ấn tích cực khi đối đầu những đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan – minh chứng cho sự trưởng thành nhanh chóng của Nguyễn Nhật Minh ở sân chơi khu vực.

Tại SEA Games 33 vừa qua, Nguyễn Nhật Minh tiếp tục trở thành nhân tố quan trọng ở thủ U22 Việt Nam, cùng đoạt HCV ngay trên đất Thái Lan. Bước vào VCK U23 châu Á 2026, cùng với Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh là 1 trong 4 cầu thủ đã ra sân cả 4 trận, chơi đủ 390 phút...

Ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng bên phòng trưng bày kỷ niệm và huy chương của cầu thủ Nguyễn Nhật Minh. Ảnh: Thu Thuỷ

Hướng tới trận gặp U23 Trung Quốc tại bán kết VCK U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 tối nay, cả bố và mẹ Nguyễn Nhật Minh đều mong muốn U23 Việt Nam sẽ chiến thắng, đồng thời gửi lời động viên Nguyễn Nhật Minh, cũng như các cầu thủ hãy chiến đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của dân tộc.