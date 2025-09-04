U23 Việt Nam thắng trận ra quân vòng loại U23 châu Á: Dấu ấn Lê Viktor, nỗi lo tuyến giữa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Singapore
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Kazakhstan vs Wales
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Na Uy vs Phần Lan
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
UAE vs Syria
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Syria - SYR Syria
-
Nga vs Jordan
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Hà Lan vs Ba Lan
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Liechtenstein vs Bỉ
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Bulgaria vs Tây Ban Nha
Logo Bulgaria - BUL Bulgaria
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Slovakia vs Đức
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Đức - GER Đức
-
Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

U23 Việt Nam thắng trận ra quân vòng loại U23 châu Á: Dấu ấn Lê Viktor, nỗi lo tuyến giữa

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2023
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

U23 Việt Nam đã có khởi đầu tốt ở vòng loại U23 châu Á, và Lê Viktor đã tạo ra điểm nhấn tích cực.

U23 Việt Nam khởi đầu tốt với trận thắng 2-0 trước U23 Bangladesh ở vòng loại U23 châu Á. Tỷ số có thể đậm hơn nếu thủ môn bên phía U23 Bangladesh chơi rất hay lẫn cột dọc và xà ngang giải cứu họ.

Lê Viktor bừng sáng

Màn trình diễn của Lê Viktor là dấu ấn lớn của trận đấu này, tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết nối rất tốt với Đình Bắc và các đồng đội xung quanh để tạo ra các pha bóng nguy hiểm. Thậm chí pha ghi bàn của anh còn không hẳn là pha bóng hay nhất trận của tiền đạo này, các tình huống anh sút chệch cột dọc rồi đập xà ở phút 75 và 77 còn hay hơn.

Lê Viktor xoay người trước khi sút chạm xà ngang, pha bóng xử lý hay nhất trận của anh

Lê Viktor xoay người trước khi sút chạm xà ngang, pha bóng xử lý hay nhất trận của anh

Đã có những hoài nghi về khả năng chơi trung phong của Lê Viktor từ những trận ở giải U23 Đông Nam Á, nhưng trận này có vẻ các đồng đội của anh đã hiểu rõ cách di chuyển và xử lý của chân sút này. Do đó Viktor tỏ ra thanh thoát trong các tình huống khống chế, bóng cũng thường được chuyền sát chân anh thay vì vào khoảng trống, và Viktor hay được xử lý ở gần vòng cấm địa.

Kỹ năng xoay người sau khi nhận bóng của Viktor đúng là của một trung phong cắm, giúp anh có thể dứt điểm ở chạm thứ 2 với góc sút rộng. Và tất nhiên Viktor đã có mặt đúng lúc trong tình huống đánh đầu cận thành, trong tình huống phạt góc đó anh thực ra lại là người di chuyển vào muộn nhất, nhưng rất vừa nhịp để dứt điểm được.

Việc Đình Bắc vẫn giữ được phong độ tốt, và nay Lê Viktor đã tiến bộ đáng kể, là tín hiệu đáng mừng cho hàng công của U23 Việt Nam. Tuy nhiên băng ghế dự bị đang khá nghèo nàn, Quốc Việt xuống phong độ nhiều dường như do không được đá thường xuyên ở CLB.

Dấu hỏi tuyến giữa

Tuyến giữa của U23 Việt Nam trận này có Xuân Bắc và Phi Hoàng chơi tốt, Phi Hoàng rất xui khi đưa bóng dội cột còn Xuân Bắc có không dưới 3 tình huống tấn công tuyến hai rất nguy hiểm.

Nhưng các cầu thủ khác đều để lại nhiều điều đáng để nhíu mày. Thái Sơn dường như không tiến bộ được hơn dù đã đá ở cả tuyển U23 lẫn ĐTQG. Mặc dù đối thủ không quá mạnh, tiền vệ này chuyền bóng quá tệ và cầm bóng quá lâu dẫn tới một số tình huống U23 Việt Nam bị dội ngược sức ép một cách không cần thiết. Nếu đá tiền vệ trụ mà chỉ tranh cướp được thì chưa đủ, vấn đề của Thái Sơn dường như nằm ở khâu xử lý bóng.

Thái Sơn có kinh nghiệm U23 và đội tuyển nhưng vẫn thi đấu không tốt

Thái Sơn có kinh nghiệm U23 và đội tuyển nhưng vẫn thi đấu không tốt

Lê Văn Thuận cũng có vẻ lóng ngóng khi xử lý, không rõ điều gì đang ảnh hưởng đến Văn Thuận bởi khi đá ở CLB anh luôn chơi rất ổn định. Văn Trường cũng đã có sự chững lại về chuyên môn, anh cầm nhịp không tốt và trận gặp U23 Yemen sức ép dành cho tuyến giữa của U23 Việt Nam sẽ còn lớn hơn nữa, nếu Văn Trường chơi mờ nhạt như trận này thì U23 Việt Nam dễ rơi vào thế bị động.

U23 Việt Nam vẫn có thể vượt qua vòng loại với lực lượng hiện tại, nhưng HLV Kim Sang Sik chưa chắc sẽ giữ họ ở các giải sau. Thầy Kim đã nói một cách rất mơ hồ về lý do vì sao ông loại Chung Nguyên Đỗ ở đợt triệu tập này, nhưng với thể hiện của nhiều tiền vệ trong trận vừa qua, hãy xem ông có gọi cầu thủ Việt kiều lên không những lần tới.

Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Bangladesh: Đình Bắc, Lê Viktor tỏa sáng (U23 châu Á)
Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Bangladesh: Đình Bắc, Lê Viktor tỏa sáng (U23 châu Á)

(Bảng C vòng loại U23 châu Á 2026) U23 Việt Nam có được màn trình diễn áp đảo U23 Bangladesh để giành chiến thắng quan trọng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2025 00:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN