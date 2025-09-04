U23 Việt Nam thắng trận ra quân vòng loại U23 châu Á: Dấu ấn Lê Viktor, nỗi lo tuyến giữa

U23 Việt Nam khởi đầu tốt với trận thắng 2-0 trước U23 Bangladesh ở vòng loại U23 châu Á. Tỷ số có thể đậm hơn nếu thủ môn bên phía U23 Bangladesh chơi rất hay lẫn cột dọc và xà ngang giải cứu họ.

Lê Viktor bừng sáng

Màn trình diễn của Lê Viktor là dấu ấn lớn của trận đấu này, tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết nối rất tốt với Đình Bắc và các đồng đội xung quanh để tạo ra các pha bóng nguy hiểm. Thậm chí pha ghi bàn của anh còn không hẳn là pha bóng hay nhất trận của tiền đạo này, các tình huống anh sút chệch cột dọc rồi đập xà ở phút 75 và 77 còn hay hơn.

Lê Viktor xoay người trước khi sút chạm xà ngang, pha bóng xử lý hay nhất trận của anh

Đã có những hoài nghi về khả năng chơi trung phong của Lê Viktor từ những trận ở giải U23 Đông Nam Á, nhưng trận này có vẻ các đồng đội của anh đã hiểu rõ cách di chuyển và xử lý của chân sút này. Do đó Viktor tỏ ra thanh thoát trong các tình huống khống chế, bóng cũng thường được chuyền sát chân anh thay vì vào khoảng trống, và Viktor hay được xử lý ở gần vòng cấm địa.

Kỹ năng xoay người sau khi nhận bóng của Viktor đúng là của một trung phong cắm, giúp anh có thể dứt điểm ở chạm thứ 2 với góc sút rộng. Và tất nhiên Viktor đã có mặt đúng lúc trong tình huống đánh đầu cận thành, trong tình huống phạt góc đó anh thực ra lại là người di chuyển vào muộn nhất, nhưng rất vừa nhịp để dứt điểm được.

Việc Đình Bắc vẫn giữ được phong độ tốt, và nay Lê Viktor đã tiến bộ đáng kể, là tín hiệu đáng mừng cho hàng công của U23 Việt Nam. Tuy nhiên băng ghế dự bị đang khá nghèo nàn, Quốc Việt xuống phong độ nhiều dường như do không được đá thường xuyên ở CLB.

Dấu hỏi tuyến giữa

Tuyến giữa của U23 Việt Nam trận này có Xuân Bắc và Phi Hoàng chơi tốt, Phi Hoàng rất xui khi đưa bóng dội cột còn Xuân Bắc có không dưới 3 tình huống tấn công tuyến hai rất nguy hiểm.

Nhưng các cầu thủ khác đều để lại nhiều điều đáng để nhíu mày. Thái Sơn dường như không tiến bộ được hơn dù đã đá ở cả tuyển U23 lẫn ĐTQG. Mặc dù đối thủ không quá mạnh, tiền vệ này chuyền bóng quá tệ và cầm bóng quá lâu dẫn tới một số tình huống U23 Việt Nam bị dội ngược sức ép một cách không cần thiết. Nếu đá tiền vệ trụ mà chỉ tranh cướp được thì chưa đủ, vấn đề của Thái Sơn dường như nằm ở khâu xử lý bóng.

Thái Sơn có kinh nghiệm U23 và đội tuyển nhưng vẫn thi đấu không tốt

Lê Văn Thuận cũng có vẻ lóng ngóng khi xử lý, không rõ điều gì đang ảnh hưởng đến Văn Thuận bởi khi đá ở CLB anh luôn chơi rất ổn định. Văn Trường cũng đã có sự chững lại về chuyên môn, anh cầm nhịp không tốt và trận gặp U23 Yemen sức ép dành cho tuyến giữa của U23 Việt Nam sẽ còn lớn hơn nữa, nếu Văn Trường chơi mờ nhạt như trận này thì U23 Việt Nam dễ rơi vào thế bị động.

U23 Việt Nam vẫn có thể vượt qua vòng loại với lực lượng hiện tại, nhưng HLV Kim Sang Sik chưa chắc sẽ giữ họ ở các giải sau. Thầy Kim đã nói một cách rất mơ hồ về lý do vì sao ông loại Chung Nguyên Đỗ ở đợt triệu tập này, nhưng với thể hiện của nhiều tiền vệ trong trận vừa qua, hãy xem ông có gọi cầu thủ Việt kiều lên không những lần tới.