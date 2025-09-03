Họp báo U23 Việt Nam - U23 Bangladesh: Thầy Kim tán dương Xuân Bắc, Lê Viktor (U23 châu Á)

Diễn biến Diễn biến chính HLV Kim Sang Sik nói lý do khiến U23 Việt Nam chỉ ghi 2 bàn "Trận vừa rồi U23 Việt Nam đã tạo nhiều cơ hội nhưng không gặp may một số tình huống bóng chạm xà ngang, cột dọc. Hiệp 2 đối thủ chơi tốt, thủ môn của họ còn cứu thua hay. Về tổng thể tôi chưa hài lòng nhưng cả đội sẽ cải thiện để chuẩn bị cho những trận sau". HLV Kim Sang Sik đánh giá về U23 Yemen và U23 Singapore "Tôi có mặt theo dõi 2 đội U23 Yemen và U23 Singapore thi đấu. Điều quan trọng nhất là thể lực. Nhiệt độ cao ảnh hưởng nhiều đến cầu thủ trên sân. Trình độ 4 đội ở bảng C tương đương nhau nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất". Đến lượt Xuân Bắc được HLV Kim Sang Sik nhắc tên "Thể lực của Xuân Bắc tốt, chạy khá nhiều. Cậu ấy có thể cải thiện về đường chuyền và cách di chuyển trên sân thì sẽ toàn diện hơn trong tương lai". HLV Kim Sang Sik nói về Thanh Nhàn "Thanh Nhàn có trận đầu trở lại sau chấn thương và đó là màn trở lại ấn tượng. Cậu ấy di chuyển thông minh. Hy vọng 2 trận còn lại cậu ấy sẽ thể hiện tốt hơn". HLV Kim Sang Sik đánh giá về Lê Viktor Lê Viktor ghi 1 bàn ở trận này, góp công lớn vào chiến thắng của U23 Việt Nam. HLV Kim Sang Sik nhận xét về học trò: "Cậu ấy thể hiện tốt, tuấn thủ đấu pháp, chúc mừng Lê Viktor đã ghi bàn thắng hôm nay". HLV Kim Sang Sik đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam "Hôm nay trận đấu diễn ra trong thời tiết nóng nhưng chúng tôi có kết quả tốt, tôi hài lòng với kết quả trận đấu hôm nay. Trong hiệp hai, U23 Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng thủ môn đội bạn xuất sắc cản phá. Tôi hài lòng với kết quả này và chúng tôi sẽ hướng tới trận đấu tiếp theo". Thủ môn Srabon nhận xét các chân sút U23 Việt Nam "Tôi không đánh giá bất cứ cầu thủ cụ thể nào của U23 Việt Nam. Họ là tập thể đoàn kết, cùng tấn công và phòng ngự. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cản phá những pha tấn công nhưng chúng tôi không tránh khỏi bàn thua. Chúng tôi còn 2 trận đấu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi cảm thấy chút thất vọng vì mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng nhưng chúng tôi không hoàn thành được mục tiêu đó". Trợ lý Hasan Al Mamum đánh giá về U23 Yemen Sau trận gặp U23 Việt Nam, U23 Bangladesh sẽ gặp U23 Yemen. Trợ lý Hasan Al Mamum đã có đánh giá về đối thủ này: "Chắc chắn chúng tôi phải có kết quả tốt trước U23 Yemen. Chúng tôi tính toán cho từng trận nhưng chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng cho cả hai trận còn lại để giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026". Trợ lý Hasan Al Mamum nói lý do khiến U23 Bangladesh thua U23 Việt Nam "Nhiệm vụ của các cầu thủ là thi đấu dù có HLV hay không. Việc chúng tôi vắng HLV trưởng không phải nguyên nhân thất bại. U23 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng, đó là lý do chúng tôi thua".

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Bangladesh

U23 Việt Nam đã có ngày thi đấu áp đảo U23 Bangladesh. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik khuất phục đối thủ nhờ 2 bàn thắng của Ngọc Mỹ và Lê Viktor lần lượt ở các phút 15 và 83. Thắng lợi 2-0 trước U23 Bangladesh giúp U23 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik tự tin trước ngày U23 Việt Nam đấu U23 Bangladesh

Trước ngày diễn ra vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đã thể hiện tinh thần khá thoải mái: "Giải đấu trùng với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Tôi tin tất cả người dân Việt Nam đều tự hào trong ngày trọng đại này, đây là động lực cho các cầu thủ thi đấu lần ở các trận đấu sắp tới. U23 Việt Nam đã giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, điều này giúp các cầu thủ tự tin hơn ở vòng loại U23 châu Á 2026".

HLV Kim Sang Sik sẵn sàng cùng U23 Việt Nam đạt kết quả tốt ở vòng loại U23 châu Á 2026

U23 Bangladesh đánh giá cao U23 Việt Nam

Trợ lý HLV Hassan Al Mamun của U23 Bangladesh đã có những đề phòng về U23 Việt Nam ở trận đấu tới: "Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tìm kiếm tài năng cho ĐTQG. U23 Bangladesh có 1 tháng chuẩn bị và 2 tuần tập huấn tại Bahrain và thi đấu 2 trận giao hữu trước khi sang Việt Nam. U23 Việt Nam là đội mạnh, họ vừa vô địch U23 Đông Nam Á.

Các cầu thủ U23 Việt Nam có thể lực, kỹ chiến thuật tốt. Tôi thấy đội trưởng U23 Việt Nam (Khuất Văn Khang) đã thi đấu cho ĐTQG. Ngoài ra, chúng tôi còn ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc), số 9 (Quốc Việt). Hai đội còn lại (U23 Singapore và U23 Yemen), chúng tôi không có nhiều thông tin nhưng tôi nghĩ các đội có thể thi đấu ngang sức, cạnh tranh cao".

Ở trận đấu tới, trợ lý Hassan Al Mamun sẽ cầm quân U23 Bangladesh. Lý do bởi HLV trưởng Saiful Bari Titu gặp vấn đề sức khỏe.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn