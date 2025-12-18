Trực tiếp họp báo U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: HLV Kim Sang Sik nói gì về trận đấu?

Căng như dây đàn

Thái Lan dẫn Việt Nam 2-0 sau hiệp một nhờ siêu phẩm sút phạt của Yotsakon Burapha và bàn thắng từ ngoài vòng cấm của Seksan Ratree. Nhưng sang hiệp hai, Việt Nam ghi liền 2 bàn thắng để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đình Bắc đem về quả phạt đền rồi tự mình bước lên thực hiện penalty thành công. Đến phút 60, Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp trong tình huống phạt góc, gây áp lực khiến Waris phản lưới nhà.

HLV Kim Sang Sik không lo vấn đề trọng tài trước trận

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games là lần thứ hai trong năm nay HLV Kim Sang Sik dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam tranh ngôi vô địch với Thái Lan trên sân Rajamangala. Hồi đầu năm 2025, cũng trên chính sân này, chiến lược gia Hàn Quốc cùng tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 ở lượt về chung kết và thắng 5-3 chung cuộc để lên ngôi vô địch AFF Cup 2024.

Hôm 17/12, tại buổi họp báo trước trận chung kết, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Hồi tháng 1, đội tuyển quốc gia đã nâng cup trên sân vận động này. Nên tôi hy vọng ngày mai, các cầu thủ U22 cũng được hưởng niềm vui tương tự, để bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 thật tốt đẹp”.

SEA Games 33 đang chứng kiến nhiều tranh cãi liên quan đến khâu trọng tài ở các môn thể thao khác, vì nhiều biểu hiện thiên vị đội chủ nhà. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik bác bỏ khả năng điều đó xảy ra ở chung kết bóng đá nam.

“Tôi không nghĩ trọng tài lại là đối thủ lớn nhất với chúng tôi như nhiều người quan ngại. Nhưng điều quan trọng là cầu thủ hai bên phải thi đấu an toàn, tránh các chấn thương không đáng có. Và trọng tài có vai trò rất quan trọng. Tôi mong trọng tài làm việc tốt để tạo điều kiện cho hai đội chơi đẹp, và trận đấu diễn ra một cách trọn vẹn nhất”, chiến lược gia người Hàn Quốc nói.