Nhận định bóng đá ĐT Nepal - ĐT Việt Nam: 3 điểm bắt buộc, cẩn trọng không thừa (Asian Cup)

⚽ Lượt đi thắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn còn điều phải cải thiện

Trận lượt đi ngày 9/10 trên sân Gò Đậu đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về ĐT Việt Nam. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik kiểm soát tốt thế trận, đặc biệt từ sau khi Nepal bị mất người vì thẻ đỏ ở phút 39. Dù vậy, bàn thua từ tình huống sơ hở ở hàng thủ vẫn cho thấy sự thiếu chắc chắn trong tổ chức phòng ngự – một điểm HLV người Hàn Quốc chắc chắn sẽ yêu cầu cải thiện ở trận lượt về.

Ngoài ra, khả năng chuyển đổi trạng thái và dứt điểm trong hiệp 1 cũng chưa thật sự sắc sảo. Với mục tiêu không chỉ thắng, mà còn thắng thuyết phục và thể hiện bản sắc, Việt Nam cần thể hiện rõ hơn sự gắn kết trong lối chơi – điều đang được xây dựng cho chiến dịch dài hơi hướng tới VCK Asian Cup 2027.

ĐT Việt Nam nhắm tới 3 điểm

🏟️ “Sân khách” hóa sân nhà – lợi thế lớn của Việt Nam

Một trong những điểm đáng chú ý trước trận tái đấu là việc Nepal chọn sân Thống Nhất (TP.HCM) làm “sân nhà” bất đắc dĩ. Lý do là điều kiện sân bãi và công tác tổ chức tại Nepal không đáp ứng được yêu cầu của AFC. Điều này vô tình giúp Việt Nam có được hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà, một lợi thế cực kỳ lớn về mặt địa lý, thời tiết và đặc biệt là tâm lý thi đấu.

Không chỉ tránh được việc phải di chuyển xa, đội tuyển Việt Nam còn có thêm thời gian phục hồi, ổn định chiến thuật và đặc biệt là sự hậu thuẫn từ hàng ngàn khán giả nhà tiếp thêm tinh thần thi đấu.

🔮 Nepal – khát điểm nhưng lực bất tòng tâm

Về phía đội tuyển Nepal, thất bại ở lượt đi nối dài chuỗi trận toàn thua của họ tại vòng loại. Việc chọn sân Thống Nhất làm “sân nhà” đã phần nào cho thấy hạn chế của họ không chỉ ở mặt chuyên môn, mà cả trong công tác tổ chức.

Dù vậy, không thể đánh giá thấp tinh thần chiến đấu của Nepal. Họ buộc phải thắng hoặc ít nhất là cầm hòa để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm và nền tảng kỹ thuật – thể lực đều ở mức trung bình, Nepal gần như không có nhiều phương án chiến thuật khả dĩ trước một Việt Nam vượt trội.

⚠️ Tự tin nhưng không chủ quan

Việt Nam đang nắm lợi thế rõ rệt về điểm số, lực lượng và cả điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, sự chủ quan là điều HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ cảnh báo học trò, nhất là khi đội hình ra sân có thể tiếp tục xuất hiện nhiều gương mặt trẻ. Bài học từ những lần "sẩy chân" trước các đối thủ yếu hơn trong quá khứ là lời nhắc nhở rõ ràng.

Nếu chơi đúng sức, tận dụng tốt các pha phối hợp nhóm ở biên và trung lộ, cùng khả năng pressing tầm cao, Việt Nam hoàn toàn có thể kết liễu trận đấu sớm và giữ sạch lưới – điều chưa làm được ở lượt đi.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3–0 Nepal

Đội hình dự kiến:

Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bista, Jung Karki, Subash Bam, Rohan Karki, Ayush Ghalan, Manish Dangi.

Việt Nam: Trần Trung Kiên, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Cao Quang Vinh Pendant, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Khuất Văn Khang, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc.