3 điểm trong túi đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp các học trò củng cố lợi thế sau chiến thắng Nepal 3-1 ở lượt đi trên sân Gò Đậu, và đây còn là dịp cho thầy Hàn thử nghiệm các gương mặt trẻ để tạo tuyến kế thừa cho đội nhà. Thực chất Nepal (hạng 176 thế giới) bị đánh giá yếu hơn tuyển Việt Nam (hạng 113) vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, nhưng ở cuộc tái đấu với họ chỉ còn là thủ tục.

Thầy Hàn tranh thủ thử nghiệm

Bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sau ba lượt trận, Nepal toàn thua và chưa có điểm nào, trong lúc tuyển Việt Nam có 6 điểm, xếp sau Malaysia, còn Lào mới có 3 điểm. Cục diện cuộc chơi thực tế chỉ còn là màn chạy đua song mã quyết liệt giữa Malaysia và tuyển Việt Nam.

Không bàn đến việc Malaysia đang chịu “án treo” của FIFA khi bị phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả mạo, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải dốc sức để thắng 3 trận còn lại, và cuộc tái đấu Nepal đêm 14-10 là mệnh lệnh phải thắng cho đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ chắc chắn sẽ không còn câu hỏi có thể thắng Nepal hay không mà chính là thắng bao nhiêu bàn ở trận lượt về, sau trận lượt đi qua mặt chính đối thủ này 3-1 trên sân Gò Đậu.

Các chiến binh áo đỏ dự báo sẽ tiếp tục có chiến thắng trước đội khách Nepal ở cuộc tái đấu. Ảnh: CCT.

Khi ván bài đã lật ngửa, HLV Kim Sang-sik trong 90 phút tiếp theo sẽ tranh thủ tung các cầu thủ trẻ ra sân để thử lửa, dĩ nhiên ông vẫn phải dựa trên sự cân bằng giữa tính tổ chức của cựu binh và hiệu ứng năng nổ của lứa đàn em. Hơn thế nữa, sức nóng trên sân Thống Nhất với không khí cổ vũ cuồng nhiệt chắc chắn là nguồn động lực to lớn giúp đội tuyển Việt Nam chơi bùng nổ trước một Nepal không mạnh.

Về phía đối thủ, Nepal mang đến Việt Nam đội hình có nhiều gương mặt từng thi đấu ở nước ngoài, nhưng chỉ ở hạng thấp như Bangladesh hay Campuchia. Họ cũng không mạnh về kỹ thuật hay thể hình, ngoài sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu đáng nể. Sau thất bại ở lượt đi trong thế 10 đánh 11 suốt hiệp hai, đội khách hiểu rằng họ không nhất thiết phải chơi với sự thận trọng cao nhất, khi đã chính thức bị loại.

Tuy nhiên, khao khát giành 1 điểm có thể khiến Nepal sẽ chủ động lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Các học trò của HLV Matt Ross có niềm tin vào những pha bóng cố định, thứ vũ khí đã giúp họ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam trong trận lượt đi.

Ở một trình độ thấp hơn và không còn khả năng đi tiếp, cơ hội cho đội khách Nepal lật ngược tình thế trước chủ nhà Việt Nam gần như không có. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Việt Nam không chủ quan

Xét một cách toàn diện về lực lượng, đẳng cấp, phong độ và lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế trước Nepal. Vấn đề chỉ còn nằm ở việc các học trò HLV Kim Sang-sik có thể tận dụng tốt cơ hội hay không. Vì trong nhiều thời điểm ở trận lượt đi, các chân sút Việt Nam có dấu hiệu bế tắc với các phương án đột nhập vòng cấm bằng miếng đánh trung lộ, chỉ cầu may nhiều vào khả năng lật cánh đánh đầu.

Điểm hạn chế khác của tuyển Việt Nam, không chỉ dưới thời ông Kim mà từng tồn tại rất dai dẳng là hàng công chưa có thuốc cải thiện năng lực dứt điểm. Trong các trận gần đây, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng hiệu suất ghi bàn của các chân sút vẫn chưa tương xứng. Ngược lại, hàng thủ phải giữ sự chắc chắn cần thiết, tránh sự hời hợt như khi để Nepal ghi bàn, đặc biệt trong những tình huống không chiến và phản công nhanh.

HLV Kim Sang-sik nói rõ việc ông nhắc đi nhắc lại các học trò, dù thắng trận lượt đi vẫn không thể chủ quan ở trận lượt về, bất chấp đội chủ nhà đang nắm nhiều ưu thế. Về mặt thể lực, đội tuyển Việt Nam cũng cần phải duy trì cường độ pressing trong suốt 90 phút. Điều quan trọng là cách điều tiết nhịp độ, tránh sa vào lối chơi vội vã khi không thể ghi bàn sớm. Với đối thủ chơi phòng ngự thấp như Nepal, sự kiên nhẫn mới là chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik luôn nhắc nhở các học trò không chủ quan ở lần thứ hai tiếp Nepal. Ảnh: CCT.

Sức mạnh lớn nhất của tuyển Việt Nam nằm ở tinh thần, sự hưng phấn và khả năng kiểm soát thế trận. Chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả trên sân Thống Nhất, các học trò HLV Kim Sang-sik sẽ không khó kiềm chế Nepal.

Dễ hình dung đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động cầm bóng và tìm cách khoan phá hệ thống phòng ngự của đối phương. Hệ thống chiến thuật 3-4-3 và biến thể 3-5-2 mà ông Kim áp dụng mang lại sự linh hoạt cao, giúp cầu thủ vừa có thể pressing tầm cao, vừa đủ nhân sự phòng ngự khi cần. Chủ nhà Việt Nam nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu, cố gắng tạo ra sức ép liên tục lên hàng thủ Nepal để sớm tìm kiếm bàn thắng. Nếu có thể ghi bàn trong 20 phút đầu tiên, trận đấu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho đội chủ sân Thống Nhất.

Khi đá bằng sự tập trung và tôn trọng đối thủ, cơ hội cho tuyển Việt Nam dội cơn mưa gôn vào lưới Nepal là rất cao.