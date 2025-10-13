ĐT Việt Nam hừng hực khí thế, Tiến Linh cười tươi hết cỡ trước ngày tái đấu Nepal

Chiều ngày 13/10, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Thống Nhất trước khi tái đấu với Nepal ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027 lúc 19h30 ngày 14/10.

Nụ cười tươi hết cỡ của Tiến Linh ở buổi tập lúc 17h chiều 13/10 của ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất, sân bóng đá Nepal chọn làm sân nhà ở vòng loại Asian Cup 2027.

Các cầu thủ trẻ trong màu áo ĐT Việt Nam thể hiện sự tự tin trước cơ hội được ra sân trong trận đấu lượt về với ĐT Nepal.

Đội trưởng Duy Mạnh cùng đồng đội hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp ở bảng F, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đua ngôi đầu bảng với Malaysia.

Cầu thủ chạy cánh Phạm Xuân Mạnh hừng hực khí thế sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG ở trận lượt đi.

Trong khi chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc đang khát khao thể hiện mình hơn bao giờ hết ở cấp độ ĐTQG.

HLV Kim Sang Sik chỉ đạo học trò tập luyện ở buổi tập cuối cùng của ĐT Việt Nam trước trận lượt về với Nepal. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng không thể có sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng do chấn thương.

Các tuyển thủ Việt Nam được kỳ vọng có màn trình diễn tốt hơn so với trận đấu lượt đi. Bởi dù mang tiếng thi đấu trên sân khách, nhưng các học trò của HLV Kim Sang Sik dự kiến nhận được sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên trên sân Thống Nhất.

Đội phó Cao Pendant Quang Vinh giữ cho mình sự tập trung vốn có trong suốt buổi tập của ĐT Việt Nam.

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái trong khoảng thời gian 1 tiếng, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik nhường sân tập cho đối thủ Nepal.

Ngay khi ĐT Việt Nam rời sân, ĐT Nepal bước vào buổi tập đầu tiên và duy nhất trên sân Thống Nhất.

Các học trò của HLV Matt Ross gặp đôi chút khó khăn khi trời đổ mưa trong lúc tập làm quen sân Thống Nhất. Ở bảng F của vòng loại Asian Cup, ĐT Nepal vẫn chưa giành được điểm số nào sau 3 trận đã đấu. Dù vậy, HLV Matt Ross tuyên bố ông cùng các học trò sẽ quyết không bỏ cuộc và muốn gây bất ngờ trước ĐT Việt Nam ở trận tái đấu tối 14/10.