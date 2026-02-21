Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ĐT Lào bổ nhiệm HLV châu Âu trước lượt trận cuối Vòng loại Asian Cup 2027

Sự kiện: Bóng đá Asian Cup 2027

ĐT Lào công bố tân huấn luyện viên trưởng trước lượt trận cuối tại Vòng loại Asian Cup 2027 gặp ĐT Nepal.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Lào chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Vladica Grujic làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và kiêm nhiệm đội U23. Nhà cầm quân người Serbia được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới, giúp ĐT Lào cải thiện thành tích trong giai đoạn chuyển giao quan trọng.

Ảnh: LFF

Ảnh: LFF

Sinh năm 1970, Grujic từng là tiền vệ chuyên nghiệp với hơn một thập kỷ thi đấu đỉnh cao trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ông sở hữu bằng UEFA Pro License danh giá và có kinh nghiệm làm việc tại nhiều môi trường bóng đá phát triển như Áo, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thái Lan, Ấn Độ và Serbia.

Đáng chú ý, Grujic không phải cái tên xa lạ khi từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tuyển Lào trong giai đoạn 2010 - 2011. Sự trở lại lần này được xem là bước đi chiến lược nhằm tái thiết đội bóng, xây dựng lối chơi hiện đại và nâng cao tính cạnh tranh trên đấu trường khu vực.

Nhiệm vụ trước mắt của vị chiến lược gia người Serbia là chuẩn bị lực lượng cho cuộc đối đầu với ĐT Nepal tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra vào ngày 31/3 trên sân SVĐ Quốc gia Lào.

Bên cạnh đó, Grujic còn được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2026 vào mùa hè năm nay. Tại vòng bảng, Lào sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ mạnh như ĐT Thái Lan, ĐT Malaysia, ĐT Philippines và ĐT Myanmar.

