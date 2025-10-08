Cuộc biểu tình của Gen Z đã ảnh hưởng thế nào đến đội tuyển Nepal trước trận gặp Việt Nam?

Bóng đá càng trì trệ vì biểu tình

“Chúng tôi đang trên xe bus đi tập luyện trước trận giao hữu với Bangladesh thì cảnh sát yêu cầu chúng tôi không đến sân vận động”, HLV Matt Ross của tuyển Nepal kể. “Sau đó, chúng tôi thấy tin tức về các cuộc biểu tình, các tòa nhà bị đốt cháy. Ban quản lý khách sạn bảo chúng tôi kéo rèm lại nhưng tôi nhìn ra ngoài và thấy tòa nhà bên cạnh đang cháy rực”.

Tình hình bất ổn leo thang nhanh chóng khiến ban tổ chức buộc phải hủy trận đấu giữa Nepal với Bangladesh, trận thứ hai trong loạt giao hữu giữa 2 đội. Đội khách Bangladesh thì kẹt lại thủ đô Kathmandu của Nepal, trong khi các thành viên của đội tuyển chủ nhà thì tản mác.

Ross nhớ lại, rằng ông phải xử lý một tình huống tế nhị. “Cháu trai của người quản lý trang phục đội tuyển đã đi biểu tình và thiệt mạng”, Ross kể. “Chúng tôi không có tâm trí để thi đấu nữa. Mọi thứ rất phức tạp. Chúng tôi bị bao vây bởi khói lửa, còi báo động và tiếng hô vang. Thật khó khăn vì đó là kiểu cảnh tượng bạn thấy trên TV ở những nơi khác, và rồi bạn nhận ra mình đang ở giữa tình huống và hoàn toàn bất lực.

Hồi đó, tôi cảm thấy mình như một bậc cha mẹ, lo lắng cho các cầu thủ. Tôi đã yêu cầu họ gọi điện khi về thăm gia đình ở khắp đất nước. Các cầu thủ hỏi thăm bố mẹ, hỏi thăm quê nhà. Rất nhiều cậu nhóc bây giờ vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện này, điều đó dễ hiểu”.

HLV Ross và các cộng sự đang đối diện với nhiều khó khăn

Xây dựng lại đội tuyển

10 ngày sau, vị HLV người Australia mới trở lại Nepal để bắt đầu gây dựng lại đội tuyển. Nhưng với ông, mọi thứ chẳng dễ dàng gì vì bóng đá vốn đã thiệt thòi ở Nepal, nay mọi thứ lại bị xới tung vì những vụ biểu tình.

“Chúng tôi không phải tự nhiên mà xếp hạng 175 thế giới”, Ross nói. “Tôi đến đây để giành chiến thắng và thay đổi tư duy đó. Các cầu thủ ở đây có tài năng. Khi có bóng trong chân, họ cũng giỏi như những cầu thủ tôi từng làm việc cùng. Điều họ thiếu là những nền tảng chiến thuật mà bạn có được từ một hệ thống học viện đúng nghĩa và tư duy đi kèm.

Ở đây, các cầu thủ di chuyển khắp đất nước, tham gia các giải đấu kéo dài cả tuần và nhận tiền mặt. Họ chỉ được ký hợp đồng 2 tuần. Vậy nên, việc xây dựng văn hóa bóng đá hay đội tuyển quốc gia ở đây không phải là điều lý tưởng. Tôi phải tìm kiếm môi trường để họ có thể thi đấu chuyên nghiệp, đưa họ đến Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Singapore, nhìn chung bất cứ nơi nào họ có thể thi đấu chuyên nghiệp”.

Lo lắng của vị HLV này là rất có cơ sở vì bóng đá không phải môn thể thao ưa thích ở Nepal. Giải vô địch quốc gia của họ gói gọn trong 1 tháng, các cầu thủ đến thi đấu và nhận tiền. Còn những tháng khác, họ phải tìm công việc để duy trì cuộc sống. Giờ đây, ông phải tập hợp các cầu thủ như thế để hành quân đến Việt Nam, thi đấu 2 trận gặp đội chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2027.

Cơ sở vật chất phục vụ bóng đá ở Nepal là rất khiêm tốn

“Không đến Việt Nam để ra về tay trắng”

Ross từng ấp ủ dự định làm trọng tài tại World Cup, nhưng sau khi bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng, ông đã chuyển sang làm huấn luyện viên. Ông làm trợ lý các CLB nhỏ trước khi thử sức mình với vai trò “thuyền trưởng” đội tuyển Nepal.

Phong thái điềm tĩnh của ông đặc biệt có giá trị trong bối cảnh hỗn loạn ngoài sân cỏ Nepal. Giờ đây, ông tập trung vào việc sử dụng bóng đá như một sự để đoàn kết người hâm mộ. Nhưng trước đối thủ Việt Nam, đội xếp cao hơn tới 61 bậc trên BXH FIFA, rõ ràng nhiệm vụ này không phải là dễ dàng.

“Giờ đây, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm rất lớn”, Ross nói trước thềm sang TPHCM đá 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam. “Vấn đề không phải là yêu cầu người dân ủng hộ chúng tôi mà ngược lại, chúng tôi cần phải cống hiến cho họ điều gì đó. Không ai mong đợi chúng tôi phải làm gì đó trong 2 trận đấu này. Nhưng tôi cần phải nhấn mạnh rằng chúng tôi có thể làm nên điều kỳ diệu trong 1 hoặc cả 2 trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi cần phải mang về nhà một điều gì đó cho NHM”.