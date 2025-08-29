Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Newcastle sắp cho Isak ra đi vì có tiền đạo mới, Liverpool ra mức giá kỷ lục

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Newcastle United Stuttgart FC
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool sẽ ra mức giá kỷ lục cho Alexander Isak sau khi Newcastle mua được tiền đạo mới từ Stuttgart.

   

🎯 Newcastle sắp có tiền đạo mới

Newcastle đã có một bước đột phá chuyển nhượng trong buổi tối ngày 28/8. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Wolverhampton bán tiền đạo Jorgen Strand Larsen, còn Brentford vẫn chưa chịu cho Yoane Wissa ra đi, Newcastle mới đây đã chi 65 triệu bảng mua Nick Woltemade từ Stuttgart.

Woltemade gia nhập sẽ khiến Newcastle hết lo vấn đề tiền đạo

Woltemade gia nhập sẽ khiến Newcastle hết lo vấn đề tiền đạo

Đây là một cú hích lớn cho Newcastle, bởi trong một mùa hè họ nhắm nhiều mục tiêu nhưng hay bị từ chối, Woltemade đã nhận lời đến St. James Park dù cách đây vài tuần anh vẫn còn đang đòi Stuttgart cho sang Bayern Munich. Quá trình đàm phán giữa các bên đang tiến triển nhanh và Newcastle sắp có được tiền đạo mình cần.

Không chỉ Woltemade, Newcastle cũng đang thúc giục Brentford về vụ Wissa. Nếu Brentford có tiền đạo thay thế trong những ngày tới, họ sẽ nhả Wissa. Mua được Wissa và Woltemade sẽ khiến Newcastle không còn lo vị trí trung phong, khi họ sẽ có 2 tân binh bên cạnh một William Osula trẻ và còn hơi non kinh nghiệm.

💲 Liverpool ra mức giá kỷ lục

Diễn biến này đồng nghĩa với việc ngày Alexander Isak rời Newcastle đang đến gần. Cách đây 3 ngày đã có tin các giám đốc Newcastle đến gặp Isak để thuyết phục anh ở lại lần cuối, nhưng trung phong người Thụy Điển không đổi ý. Có vẻ điều đó khiến Newcastle quyết định ra tay thật quyết đoán với vụ Woltemade, vì thị trường sẽ đóng cửa sau khi hết tuần này.

Isak sắp được Newcaste cho sang Liverpool

Isak sắp được Newcaste cho sang Liverpool

Và với diễn biến tại Newcastle, phía Liverpool cũng đã cử động. Theo Paul Joyce của tờ The Times, Liverpool đang chuẩn bị một đề nghị trị giá lên tới 130 triệu bảng để mua Isak. Newcastle dự kiến sẽ đồng ý với đề nghị này vì đây là số tiền cao nhất họ có thể kiếm được, Isak đã nói chỉ muốn sang Liverpool nên lúc này không có CLB nào khác theo đuổi anh để thổi giá lên cao hơn.

Paul Joyce thường xuyên được người của Liverpool trực tiếp mớm tin nên việc Isak được Newcastle bật đèn xanh cho rời CLB chỉ còn là vấn đề thời gian. Các bên đều muốn mọi thứ xong nhanh chóng sau khi vụ này đã dây dưa quá lâu.

Theo Q.D (Tổng hợp)

29/08/2025 08:57 AM (GMT+7)
