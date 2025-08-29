Mainoo chính thức xin rời MU, "Quỷ đỏ" đưa ra câu trả lời

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trận đấu nổi bật

Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tiền vệ Kobbie Mainoo đã xin được rời MU chỉ 1 ngày sau khi đội bị loại khỏi League Cup.

   

⏳ Mainoo muốn rời MU, nhưng chỉ tạm thời

Tiền vệ trung tâm Kobbie Mainoo đã đệ đơn xin được rời Manchester United dưới dạng cho mượn, theo các nguồn tin uy tín trong buổi tối ngày 28/8. Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn rằng Mainoo muốn rời MU để được thi đấu thường xuyên ở CLB khác, đây là lần đầu tiên thông tin này được xác nhận bởi các nhà báo thạo tin tại CLB.

Kobbie Mainoo đã xin được rời MU, nhưng chỉ dưới dạng cho mượn

Kobbie Mainoo đã xin được rời MU, nhưng chỉ dưới dạng cho mượn

Theo David Ornstein của tờ The Athletic, Mainoo đã xin rời CLB dưới dạng cho mượn, không phải bán đứt. Trong một cuộc gặp mặt hôm thứ Năm, Mainoo nói anh không có ý định “dứt tình” hoàn toàn với MU, đội bóng đã đào tạo anh, nhưng tình hình hiện tại không phù hợp để anh phát triển sự nghiệp. Do đó anh muốn tạm thời rời CLB.

Ornstein cho biết Mainoo rất cần được thi đấu thường xuyên, bởi cuộc cạnh tranh cho suất dự World Cup 2026 đang nóng lên và Mainoo, với tuổi đời còn trẻ, sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thuyết phục HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên với chiến thuật hiện tại của HLV Ruben Amorim, MU không thể bảo đảm cho anh cơ hội ra sân.

Sau khi Mainoo bày tỏ ý nguyện ra đi, một quan chức giấu tên của MU đã đáp lại rằng dù CLB hiểu được mong muốn của anh, MU sẽ không đồng ý cho mượn Mainoo. CLB vẫn đánh giá cao năng lực và tiềm năng của Mainoo, và muốn anh ở lại để chiến đấu cho một vị trí đá chính tại Old Trafford.

👀 Ban lãnh đạo MU ngờ vực Amorim?

Có nhiều điều rút ra từ câu chuyện này. Mainoo muốn được thi đấu nhưng chưa muốn rời hoàn toàn khỏi MU, và có cảm giác rằng nguyện vọng của Mainoo là tạm rời Old Trafford để không những được thi đấu, anh còn không phải góp phần trách nhiệm trong thành tích kém cỏi mà MU có nguy cơ thể hiện trong thời gian tới.

Mãi tới trân gặp Grimsby Town, HLV Amorim mới cho Mainoo đá chính

Mãi tới trân gặp Grimsby Town, HLV Amorim mới cho Mainoo đá chính

MU đã không thắng cả 2 vòng Premier League đầu tiên trước khi bị loại mất mặt khỏi League Cup ở vòng 2 bởi Grimsby Town. Mainoo vẫn chưa đá 1 phút nào tại Premier League, và anh chỉ được cho vào sân trước Grimsby Town, cho thấy rõ ràng HLV Ruben Amorim chỉ coi anh là lựa chọn xoay vòng.

Nhưng việc MU từ chối thỉnh cầu của Mainoo cũng đáng chú ý không kém. Nếu Amorim không tin dùng Mainoo, MU từ giờ cho tới tận tháng 1/2026 sẽ không đá trận nào ở giữa tuần. Do đó cơ hội của Mainoo để được đá chính sẽ hoàn toàn dựa vào khả năng Bruno Fernandes hay Mason Mount dính chấn thương hoặc bị treo giò.

Vậy thì MU cần giữ Mainoo làm gì, nếu không phải là ban lãnh đạo đã bắt đầu mất niềm tin vào Amorim? Không chừa khả năng INEOS đã bắt đầu cân nhắc khả năng sa thải nhà cầm quân người BĐN, và thông điệp họ dành cho Mainoo là “cố trụ thêm 1 tháng nữa trước khi Amorim bị đá khỏi CLB”.

Liverpool - Arsenal 31.08

