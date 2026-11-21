Hai ông cháu Jerry Sacca (79 tuổi) và Circa Luna Sacca (13 tuổi) vừa lập kỷ lục thế giới về cặp VĐV có chênh lệch độ tuổi lớn nhất khi thi đấu ở một giải thể thao có yếu tố chuyên nghiệp.

Cụ thể, Circa Luna Sacca – tài năng trẻ vừa ký hợp đồng với PPA Tour đã cùng ông nội Jerry Sacca thi đấu tại nội dung đôi nam nữ chia nhóm tuổi ở Opendoor Pickleball World Championships (Giải pickleball ngoài trời vô địch thế giới).

Gia đình Sacca. (Ảnh: CC Eleven Sacca)

Đáng chú ý, gia đình Sacca có truyền thống thể thao. Chị của Circa Luna Sacca là CC Eleven Sacca cũng vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với PPA Tour.

Chia sẻ trước giới truyền thông, cha của Circa Luna Sacca là ông Chris Sacca cho biết: “Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với gia đình chúng tôi. Chứng kiến cha mình thi đấu ở tuổi 79 thực sự là nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Tôi cũng có thêm động lực để đồng hành cùng con gái trên hành trình thi đấu chuyên nghiệp”.