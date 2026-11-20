20h, 20/11 | SVĐ Aspire Zone U17 Bỉ 3 - 2 U17 Việt Nam (H1: 2-1) Thông tin trước trận U17 Bỉ vs U17 Việt Nam U17 Việt Nam Điểm Seghers Moorthamer Mbavu Blondeel Saidi Val Gelder Diercxx Driessen Achahbar Filippo Philips Điểm Xuân Hòa Minh Đức Mạnh Cường Đăng Khoa Anh Hào Minh Thủy Nguyễn Lực Quý Vương Trí Dũng Đại Nhân Sỹ Bách Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Bỉ U17 Bỉ U17 Việt Nam Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua Moorthamer 39' Xem video Achahbar 42' Xem video Philips 60' Xem video Xem video 4' Sỹ Bách Xem video 84' Nguyễn Lực Tình huống nổi bật 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU U17 Việt Nam giao bóng. 3’ U17 VIỆT NAM TẤN CÔNG Xem video Minh Đức xuống biên rất tốt bên cánh trái và đã tạo ra hỗn độn trong vòng cấm Bỉ từ đường chuyền vào, nhưng đội bạn phá được bóng. 4’ VÀO!!! U17 BỈ 0-1 U17 VIỆT NAM!!! Xem video TUYỆT TÁC CỦA SỸ BÁCH!! Số 20 của U17 Việt Nam đón quả phạt góc cánh trái của Minh Thủy ở cột gần với cú ta-lông đánh bại thủ môn Bỉ!! 8’ U17 BỈ TẤN CÔNG Xem video Driessen đã băng từ tuyến hai vào trong để đón một quả tạt bên cánh trái, nhưng đã bị kèm sát và đánh đầu không chính xác. 11’ U17 VIỆT NAM MAY MẮN THOÁT THUA!! Xem video Một quả phạt góc của U17 Bỉ bên cánh trái, bóng đã đi về phía Mbavu ở ngay gần cầu môn nhưng trung vệ này đệm vọt xà!! 19’ U17 BỈ TẤN CÔNG Xem video Một cú lật bóng từ ngoài vòng cấm đã đến được Philips, nhưng sau cú đỡ ngực tiền đạo của Bỉ đã bị Đăng Khoa phá bóng ngay. Phạt góc cho U17 Bỉ nhưng thủ thành Xuân Hòa đã đẩy bóng ra. 24’ U17 VIỆT NAM PHẢN CÔNG Xem video Đội bóng áo trắng phá ra một quả phạt góc và sau đó Minh Thủy cắt đường chuyền rồi dốc bóng lao lên phản công, nhưng ở bên phần sân Bỉ Minh Thủy lại đẩy bóng hơi dài và bị truy cản. 29’ LIÊN TIẾP PHẠT GÓC Xem video U17 Bỉ đã có tới 9 quả phạt góc cho tới lúc này. 2 quả góc liên tiếp của họ, quả đầu bị phá ra trước khi Diercxx sút trúng Đăng Khoa, nhưng quả sau bị Xuân Hòa bắt gọn không mấy khó khăn. 31’ NGUYỄN LỰC SÚT XA Xem video U17 Việt Nam pressing và đoạt lại bóng bên phần sân Bỉ. Nguyễn Lực có bóng ở trung lộ và dù Đại Nhân đã chạy chỗ, Lực quyết định sút xa nhưng bóng đi không đủ khó cho thủ môn. 36’ U17 BỈ TẤN CÔNG Xem video Trung vệ Blondeel dâng cao và phất dài vào vòng cấm. Philips đã đánh đầu ngược ra cho đồng đội nhưng các hậu vệ Việt Nam kịp chặn bóng. 39’ VÀO! U17 BỈ 1-1 U17 VIỆT NAM! Xem video Hậu vệ phải Moorthamer đã lọt xuống góc phải vòng cấm U17 Việt Nam không việt vị, cú sút ngay của Moorthamer đi từ góc hẹp nhưng Xuân Hòa đã để bóng bật qua tay đi vào lưới. 42’ VÀO! U17 BỈ 2-1 U17 VIỆT NAM! Xem video Diercxx của U17 Bi đã thoát xuống sát đường biên phải, trả ra giữa để Achahbar đệm cận thành. 45+2’ U17 VIỆT NAM SÚT PHẠT Xem video U17 Việt Nam hưởng quả đá phạt ở bên cánh trái cách cầu môn khoảng 30m. Nguyễn Lực quyết định sút thẳng nhưng bóng đi quá bổng. HIỆP 1 KẾT THÚC U17 Bỉ tạm dẫn U17 Việt Nam 2-1. 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU U17 Bỉ giao bóng. 47’ CHỆCH CỘT! Xem video U17 Bỉ tấn công cánh phải, Filippo đã đón được quả tạt vào với cú lắc đầu đi chệch cột xa. 53’ CƠ HỘI CHO U17 BỈ Xem video U17 Bỉ lại đánh xuống cánh phải và họ liên tiếp dứt điểm nhưng bị hàng thủ Việt Nam phá. 54’ U17 VIỆT NAM PHẢN CÔNG Xem video U17 Việt Nam phản công nhanh 2-đánh-2, Nguyễn Lực rốt cuộc dứt điểm trúng người cầu thủ Bỉ. Phạt góc. 60’ VÀO! U17 BỈ 3-1 U17 VIỆT NAM Xem video Đăng Khoa ở giữa sân đi bóng không thành và để mất bóng. U17 Bỉ phản công và Philips đã thoát xuống hạ Xuân Hòa ở pha đối mặt. 65’ U17 BỈ PHẢN CÔNG Xem video Thêm một pha mất bóng ở giữa sân của U17 Việt Nam, nhưng Xuân Hòa đã băng ra nhanh hơn trước quả chọc khe của đối thủ. 69’ KHÔNG PENALTY Xem video Nguyễn Lực đột phá rất tốt bên cánh trái, căng vào và bóng có vẻ đã chạm tay một cầu thủ U17 Bỉ. Bóng bật ra và Duy Khang sút chạm 1 cầu thủ U17 Bỉ, nhưng sau đó ban huấn luyện U17 Việt Nam khiếu nại tình huống chạm tay. Hậu vệ của Bỉ đã để tay sát người và trọng tài quyết định không penalty. 72’ THẺ VÀNG Xem video Nguyễn Lực bị đẩy bởi Filippo và đã trả đũa, trọng tài rút thẻ vàng. Phía U17 Bỉ khiếu nại để đòi thẻ đỏ nhưng tổ trọng tài giữ nguyên quyết định sau khi xem lại tình huống. 84’ VÀO!!! U17 BỈ 3-2 U17 VIỆT NAM!!! Xem video SÚT THẲNG VÀO TỪ PHẠT GÓC!! Nguyễn Lực mang về quả phạt góc bên cánh trái và Lực thực hiện quả treo vào nhưng bị phá ra ở cột gần. Nhưng ở lần thứ 2, Lực treo xoáy về phía cột xa và bóng đã bay vượt tầm tay của thủ môn Bỉ đi thẳng vào cầu môn!! 90’ CHUYỀN VỀ NGUY HIỂM Xem video Xuân Hòa đã phải lao lên hết tốc lực để phá bóng khi đồng đội chuyền về bất cẩn và suýt bị một cầu thủ Bỉ cắt bóng. TRẬN ĐẤU KẾT THÚC U17 Bỉ đánh bại U17 Việt Nam 3-2. Thời gian bù giờ là 5 phút nhưng trọng tài đã cho dừng ở phút thứ 5 dù đã có chấn thương xảy ra. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Seghers, Moorthamer, Mbavu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách

Lần đầu tổ trọng tài toàn nữ

Trận đấu giữa U17 Việt Nam & U17 Bỉ ở trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026 sẽ chứng kiến điều chưa từng có tiền lệ, đó là bộ ba trọng tài nữ cùng điều hành một trận đấu giữa hai đội tuyển nam tại World Cup.

Tổ trọng tài trận U17 Việt Nam - U17 Bỉ

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận bà Daiane Muniz sẽ bắt chính, 2 trợ lý của bà là Leila Cruz và Maíra Mastella Moreira cũng đều mang quốc tịch Brazil.

Tổn thất ở vị trí thủ môn

Nửa ngày trước trận ra quân gặp U17 Bỉ, U17 Việt Nam buộc phải điều chỉnh danh sách đăng ký thi đấu. Thủ môn Nguyễn Thái Sơn dính chấn thương cổ tay và không kịp bình phục để tham dự giải đấu. Anh phải nhường vị trí cho Nguyễn Việt Dũng.

U17 Việt Nam chuẩn bị kĩ lưỡng cho kỳ World Cup lịch sử

Lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup là dấu mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Để chuẩn bị cho sân chơi này, thầy trò HLV Cristiano Roland đã trải qua các chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và Qatar, đồng thời có cơ hội thi đấu giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Quá trình chuẩn bị giúp các cầu thủ làm quen với môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao, cải thiện chuyên môn và xây dựng sự tự tin. Mục tiêu của U17 Việt Nam không chỉ là học hỏi mà còn hướng đến cơ hội vượt qua vòng bảng. Trước U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland sẽ phải giải bài toán tổ chức thế trận hợp lý.

Việc duy trì cự ly giữa các tuyến, hỗ trợ nhau trong phòng ngự và hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm sẽ có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cần tận dụng tốt những pha chuyển trạng thái để tìm kiếm cơ hội. Khả năng chắt chiu thời cơ có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu mà đội bóng áo đỏ nhiều khả năng không có quá nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Thách thức từ "ông kẹ" châu Âu

Đội tuyển U17 Bỉ bước vào U17 World Cup 2026 sau khi giành ngôi á quân tại giải U17 châu Âu 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sven Vermant, đội bóng này xây dựng lối chơi chủ động, chú trọng khả năng kiểm soát bóng và gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

HLV Sven Vermant cũng đặc biệt đề cao tinh thần chiến đấu và tính gắn kết giữa các cầu thủ. Đây là những yếu tố giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong hành trình vừa qua. Ở trận mở màn, U17 Bỉ chắc chắn muốn tận dụng lợi thế về chuyên môn để giành trọn 3 điểm, qua đó tạo đà thuận lợi cho cuộc cạnh tranh tại bảng G với New Zealand và Mali.

Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn