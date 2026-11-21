Ngày 6/12 tới, Valencia Marathon 2026 (Tây Ban Nha) sẽ trở thành tâm điểm của làng chạy bộ thế giới khi treo thưởng 1 triệu euro (khoảng 30 tỷ đồng) cho mỗi kỷ lục thế giới bị phá. Dàn siêu sao điền kinh chuẩn bị bước vào cuộc đua 42,195 km, nơi mỗi giây đều có giá trị khổng lồ.

Valencia Marathon biến từng giây trên đường chạy thành cuộc đua triệu euro

Treo thưởng 1 triệu euro, tỷ phú đưa ra tối hậu thư

Valencia Marathon Trinidad Alfonso Zurich 2026 đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi ban tổ chức tiếp tục duy trì khoản thưởng phá kỷ lục thế giới thuộc hàng lớn nhất lịch sử điền kinh: 1 triệu euro cho mỗi nội dung nam và nữ.

Theo quy chế chính thức, các VĐV phải vượt qua hai cột mốc cực kỳ khắc nghiệt: 1 giờ 59 phút 30 giây của Sabastian Sawe (Kenya) ở nội dung nam và 2 giờ 09 phút 56 giây của Ruth Chepngetich (Kenya) ở nội dung nữ.

Đáng chú ý, đây không phải tiền thưởng dành cho người đơn thuần về nhất. VĐV phải thiết lập kỷ lục thế giới mới, được công nhận sau các thủ tục kiểm tra cần thiết. Người nhận thưởng 1 triệu euro cũng không được cộng thêm tiền thưởng vô địch hoặc phá kỷ lục đường chạy.

Đứng sau khoản thưởng khổng lồ là tỷ phú Juan Roig. Tuy nhiên, ông Roig vừa đưa ra tuyên bố gây chú ý: "Nếu năm nay không có kỷ lục thế giới tại Valencia Marathon, năm sau tôi sẽ không trao 1 triệu euro nữa".

Phát biểu được đưa ra cuối tháng 10 càng khiến cuộc đua ngày 6/12 trở nên đặc biệt. Đây có thể là cơ hội duy nhất để các chân chạy săn khoản tiền thưởng khổng lồ theo chính sách hiện tại.

Dàn sao săn kỷ lục, ai đủ sức nhận 30 tỷ đồng?

Tâm điểm Valencia Marathon năm nay thuộc về cuộc đua nữ, đặc biệt là Fotyen Tesfay (Ethiopia), người sở hữu thành tích cá nhân 2 giờ 10 phút 51 giây, nhanh thứ hai lịch sử marathon nữ.

Tesfay chỉ cách kỷ lục thế giới 55 giây, tương đương khoảng 1,3 giây mỗi kilomet. Khoảng cách tưởng chừng nhỏ nhưng cực kỳ khắc nghiệt ở cự ly marathon.

Đối thủ đáng chú ý của cô là Agnes Ngetich (Kenya), người đang giữ kỷ lục thế giới 10 km đường chạy và chuẩn bị ra mắt cự ly marathon. Nhà đương kim vô địch Joyciline Jepkosgei, với thành tích 2 giờ 14 phút, cũng góp mặt.

Ở nội dung nam, tham vọng phá kỷ lục thế giới chịu tổn thất lớn khi Yomif Kejelcha, người từng chạy marathon 1 giờ 59 phút 41 giây, rút lui vì chấn thương.

John Korir, nhà vô địch Valencia 2025 với thành tích 2 giờ 02 phút 24 giây, trở thành một trong những ứng viên hàng đầu. Huyền thoại Kenenisa Bekele cũng góp mặt, nhưng mục tiêu thực tế hơn của nhóm nam là phá kỷ lục đường chạy 2 giờ 01 phút 48 giây.

Giám đốc phụ trách VĐV quốc tế Marc Roig thừa nhận sự háo hức trước giải đấu là điều khó diễn tả. Ông nhấn mạnh, lần đầu tiên Valencia có thể tự tin đặt mục tiêu phá kỷ lục thế giới.

Với đường chạy bằng phẳng, khí hậu tháng 12 thường thuận lợi và những chân chạy hàng đầu thế giới, Valencia đang hội tụ nhiều điều kiện để chứng kiến lịch sử.