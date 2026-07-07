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World Cup 2026

Trực tiếp chuyển nhượng 7/7: MU săn tiền đạo đá chính cho ĐT Brazil ở World Cup

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Real Madrid Manchester United

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè ngày 7/7.

Diễn biến
MU săn tiền đạo đá chính cho ĐT Brazil ở World Cup

Rayan trong một buổi tập với Bournemouth

Theo nhà báo Edu Burgos (AS), MU đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến cầu thủ chạy cánh Rayan của Bournemouth. Tiền đạo 19 tuổi gia nhập Bournemouth với giá 35 triệu bảng vào tháng Giêng và nhanh chóng gây ấn tượng với 5 bàn, 2 pha kiến ​​tạo trong 15 trận đấu. Đáng chú ý, anh còn góp mặt trong thành phần đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, thi đấu 4 trận (3 trận đá chính).

Trực tiếp chuyển nhượng 7/7: MU săn tiền đạo đá chính cho ĐT Brazil ở World Cup - 1

Real Madrid được mời chiêu mộ tiền vệ Ngoại hạng Anh 120 triệu ẻuor

Theo trang Defensa Central (Tây Ban Nha), Crystal Palace đã liên hệ với Real Madrid để đề nghị bán tiền vệ trung tâm Adam Wharton với mức giá "khủng" 120 triệu euro (102,5 triệu bảng). Dù vậy, đội chủ sân Bernabeu vẫn đang cân nhắc bởi họ chỉ định giá cầu thủ người Anh khoảng 70 triệu euro (60 triệu bảng).

Ngoài Real, nhiều đội bóng Anh như Liverpool, MU từng bày tỏ sự quan tâm tới Adam Wharton.

Newcastle nhắm mục tiêu cũ của MU, Real thay Tonali

Theo từ Bild (Đức), Newcastle xác định tiền vệ Angelo Stiller của Stuttgart là ứng cử viên hàng đầu để tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ, sau khi bán Sandro Tonali cho Tottenham với giá 100 triệu bảng. 

Stiller, 25 tuổi, có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 36,5 triệu euro (31,2 triệu bảng), có hiệu lực đến tháng 6/2028. Tuy nhiên, Stuttgart có thể loại bỏ điều khoản này bằng cách chi 2 triệu euro, cho phép đội bóng Bundesliga bán cầu thủ con cưng với mức giá do họ tự định. Trong quá khứ, Stiller từng được MU, Real Madrid theo dõi sát sao.

AC Milan không chiêu mộ Van Dijk

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bác bỏ thông tin AC Milan nhắm tới trung vệ Virgil Van Dijk của Liverpool. Nguyên nhân vì thương vụ này không khả thi trong bối cảnh Van Dijk vẫn là nhân tố quan trọng ở Liverpool dưới thời tân HLV trưởng Andoni Iraola. Thay vào đó, Milan sẽ nhắm tới trung vệ Mario Gila (Lazio).

CHÍNH THỨC: Tottenham công bố Tonali 100 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng
CHÍNH THỨC: Tottenham công bố Tonali 100 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/07/2026 00:04 AM (GMT+7)
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