Trực tiếp chuyển nhượng 7/7: MU săn tiền đạo đá chính cho ĐT Brazil ở World Cup
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè ngày 7/7.
Rayan trong một buổi tập với Bournemouth
Theo nhà báo Edu Burgos (AS), MU đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến cầu thủ chạy cánh Rayan của Bournemouth. Tiền đạo 19 tuổi gia nhập Bournemouth với giá 35 triệu bảng vào tháng Giêng và nhanh chóng gây ấn tượng với 5 bàn, 2 pha kiến tạo trong 15 trận đấu. Đáng chú ý, anh còn góp mặt trong thành phần đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, thi đấu 4 trận (3 trận đá chính).
Theo trang Defensa Central (Tây Ban Nha), Crystal Palace đã liên hệ với Real Madrid để đề nghị bán tiền vệ trung tâm Adam Wharton với mức giá "khủng" 120 triệu euro (102,5 triệu bảng). Dù vậy, đội chủ sân Bernabeu vẫn đang cân nhắc bởi họ chỉ định giá cầu thủ người Anh khoảng 70 triệu euro (60 triệu bảng).
Ngoài Real, nhiều đội bóng Anh như Liverpool, MU từng bày tỏ sự quan tâm tới Adam Wharton.
Theo từ Bild (Đức), Newcastle xác định tiền vệ Angelo Stiller của Stuttgart là ứng cử viên hàng đầu để tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ, sau khi bán Sandro Tonali cho Tottenham với giá 100 triệu bảng.
Stiller, 25 tuổi, có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 36,5 triệu euro (31,2 triệu bảng), có hiệu lực đến tháng 6/2028. Tuy nhiên, Stuttgart có thể loại bỏ điều khoản này bằng cách chi 2 triệu euro, cho phép đội bóng Bundesliga bán cầu thủ con cưng với mức giá do họ tự định. Trong quá khứ, Stiller từng được MU, Real Madrid theo dõi sát sao.
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bác bỏ thông tin AC Milan nhắm tới trung vệ Virgil Van Dijk của Liverpool. Nguyên nhân vì thương vụ này không khả thi trong bối cảnh Van Dijk vẫn là nhân tố quan trọng ở Liverpool dưới thời tân HLV trưởng Andoni Iraola. Thay vào đó, Milan sẽ nhắm tới trung vệ Mario Gila (Lazio).
Tottenham đã phá kỷ lục chuyển nhượng của chính CLB lần thứ hai trong mùa hè này khi chính thức công bố tân binh Sandro Tonali từ Newcastle trong...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/07/2026 00:04 AM (GMT+7)