Trực tiếp chuyển nhượng 7/7: MU săn tiền đạo đá chính cho ĐT Brazil ở World Cup

Real Madrid được mời chiêu mộ tiền vệ Ngoại hạng Anh 120 triệu ẻuor

Theo trang Defensa Central (Tây Ban Nha), Crystal Palace đã liên hệ với Real Madrid để đề nghị bán tiền vệ trung tâm Adam Wharton với mức giá "khủng" 120 triệu euro (102,5 triệu bảng). Dù vậy, đội chủ sân Bernabeu vẫn đang cân nhắc bởi họ chỉ định giá cầu thủ người Anh khoảng 70 triệu euro (60 triệu bảng).

Ngoài Real, nhiều đội bóng Anh như Liverpool, MU từng bày tỏ sự quan tâm tới Adam Wharton.